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चॉकलेट की जिद पर मिली पिस्तौल, साढ़े तीन साल के मासूम साहिल की सिर में गोली लगने से मौत

रोते-बिलखते बच्चे के परिजन ( ETV BHARAT )

बोकारो: मासूम की छोटी-सी जिद ने परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया. घर में खेलते खेलते साहिल राम के हाथ में चॉकलेट की जगह आ गई असली पिस्तौल और फिर वह गोली चली जिसने न सिर्फ एक बच्चे की जान ले ली, बल्कि पूरे परिवार को सदमे की काली छाया में डुबो दिया.

घटना कैसे घटी