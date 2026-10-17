चॉकलेट की जिद पर मिली पिस्तौल, साढ़े तीन साल के मासूम साहिल की सिर में गोली लगने से मौत
बोकारो में गोली लगने से एक मासूम की मौत हो गई. घटना के बाद बच्चे को पिस्तौल देने वाला मामा फरार है.
Published : October 17, 2026 at 3:55 PM IST
बोकारो: मासूम की छोटी-सी जिद ने परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया. घर में खेलते खेलते साहिल राम के हाथ में चॉकलेट की जगह आ गई असली पिस्तौल और फिर वह गोली चली जिसने न सिर्फ एक बच्चे की जान ले ली, बल्कि पूरे परिवार को सदमे की काली छाया में डुबो दिया.
घटना कैसे घटी
बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र के कर्नल मार्केट स्थित रांची मोहल्ले में शनिवार को यह दिल दहला देने वाली घटना हुई. साढ़े तीन साल का साहिल राम अपने मामा राजेश कुमार से चॉकलेट की जिद कर रहा था. परिजनों के अनुसार, मामा ने बच्चे को चुप कराने या खेलाने के इरादे से घर में रखी पिस्तौल उसके हाथ में थमा दी. इसी दौरान खेल-खेल में अचानक गोली चल गई. गोली सीधे मासूम के सिर में लगी. खून से लथपथ साहिल को देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई.
अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका
परिजन और मामा राजेश कुमार बच्चे को तुरंत बोकारो जनरल अस्पताल ले गए. वहां हालत नाजुक बताए जाने पर उसे चास के मुस्कान अस्पताल शिफ्ट किया गया. डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद साहिल राम को बचाया नहीं जा सका. छोटी-सी उम्र में ही वह हमेशा के लिए आंखें मूंद गया.
मां का दर्द
बच्चे की मां सोभा देवी सदमे में हैं. उनका कहना है, “हमें तो पता ही नहीं था कि पिस्तौल असली है. बच्चे ने सिर्फ चॉकलेट मांगी थी….” घर में अब सिर्फ सन्नाटा और आंसू बचे हैं.
पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने घटनास्थल से पिस्तौल कब्जे में ले ली है और गहन जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद बच्चे के मामा राजेश कुमार अस्पताल से फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.
थाना प्रभारी का बयान
माराफारी थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि एक बच्चे की गोली लगने की सूचना मिली थी. पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है. बच्चे के मामा फरार बताए जा रहे हैं.
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