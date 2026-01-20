ETV Bharat / bharat

रांची में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरे दो मासूम, एक बच्चे की मौत

रांचीः रांची के सदर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां दो मासूम बच्चे खेलते हुए एक बड़े नाले में जा गिरे. हादसे में दो वर्षीय मासूम की मौत हो गई, वहीं एक बच्चे को बचा लिया गया है.



क्या है पूरा मामला

रांची के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलाना आजाद कॉलोनी के रोड नंबर 7 में दो मासूम सगे भाइयों के नाले में गिरने से एक की दर्दनाक मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों बच्चे खेल-खेल में नाले में जा गिरे. जिसमें 2 साल के मो. फरहान की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 3 साल के भाई मो. अरहान को स्थानीय लोगों की सहायता से मां ने समय रहते बचा लिया.



खेलते खेलते गिरे नाले में



स्थानीय लोगो ने बताया कि मंगलवार की दोपहर दोनों बच्चे मोहल्ले में बेफिक्र होकर खेल रहे थे, लेकिन वे खेलते खेलते अचानक बड़े नाले के पास पहुच गए. इसी दौरान दोनों नाले में गिर गए. उस दौरान बच्चो की मां भी वहीं मौजूद थी. आसपास के लोग बच्चों के मां की चीख-पुकार सुनकर दौड़े और किसी तरह अरहान को बाहर निकाल लिया, लेकिन फरहान को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं. मामले की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



मोहल्ले में सन्नाटा, कई बार हो चुकी है नाले को ढकने की मांग

वहीं मासूम की मौत के बाद मोहल्ले में मातम का माहौल छा गया है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पड़ोसी भी सदमे में हैं, स्थानीय लोगों ने बताया कई बार खुले नालियों को ढकने की मांग उठाई गई लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया. अब उसी में गिरने से एक मासूम की मौत हो गई.



सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि दोनों सगे भाई खेलने के दौरान नाले में जा गिरे थे. बड़े को मा ने स्थानीय लोगो के साथ बचा लिया, लेकिन दो वर्षीय बच्चे की बहुत ज्यादा गन्दा पानी पेट में जाने की वजह से मौत हो गई. बच्चे को अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

