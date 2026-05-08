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​झालावाड़ में खूंखार श्वानों का आतंक: 3 साल की बच्ची को नोच-नोच कर मार डाला

​झालावाड़ में 3 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोचकर मार डाला.

मासूम की श्वानों के काटने से हुई मौत
मासूम की श्वानों के काटने से हुई मौत (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 11:07 AM IST

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Updated : May 8, 2026 at 11:14 AM IST

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झालावाड़ : जिले से एक बेहद ही दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है. शहर की व्यस्ततम जवाहर कॉलोनी में शुक्रवार तड़के आवारा श्वानों ने एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची पर हमला कर उसकी जान ले ली. यह घटना उस समय हुई जब बच्ची गहरी नींद में सोई हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया है.

​परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक मासूम गौरी अपने परिवार के साथ कॉलोनी के पास स्थित एक तंबू में रह रही थी. शुक्रवार सुबह करीब 5:00 बजे जब उसके परिजन दैनिक कार्यों के लिए तंबू से बाहर निकले, तब बच्ची अंदर अकेली सो रही थी. इसी बीच, करीब 10 से 12 खूंखार आवारा श्वानों ने तंबू में घुसकर मासूम पर हमला बोल दिया. श्वान मासूम को तंबू से घसीटते हुए करीब 100 मीटर दूर ले गए और उसके शरीर को बुरी तरह नोच डाला. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है.

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इस बीच परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो वह श्वानों के पीछे दौड़े व घायल मासूम को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में जानकारी देते हुए नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि आवारा श्वान से बालिका की मौत की सूचना मिली है. नगर परिषद के कार्मिकों को मौके पर भेजकर मामले की जानकारी ली जा रही है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार जिले में एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है. जिसके तहत आवारा श्वानों का वैक्सीनेशन किया गया है. कोर्ट के निर्देशानुसार श्वानों को पकड़ना वर्जित है वैक्सीनेशन कर उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ जाता है.

वहीं 25 अप्रैल को अजमेर के पीसांगन क्षेत्र में भी एक डॉग ने डेढ़ माह के शिशु का पेट फाड़ दिया. इस दौरान खाना बना रही मां हिंसक डॉग से भिड़ गई. शिशु का शरीर नोच रहे डॉग से बचाने के लिए मां ने उसे अपने शरीर से ढक लिया, जिससे शिशु की जान बच गई.

Last Updated : May 8, 2026 at 11:14 AM IST

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