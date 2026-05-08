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​झालावाड़ में खूंखार श्वानों का आतंक: 3 साल की बच्ची को नोच-नोच कर मार डाला

मासूम की श्वानों के काटने से हुई मौत ( फोटो ईटीवी भारत झालावाड़ )

झालावाड़ : जिले से एक बेहद ही दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है. शहर की व्यस्ततम जवाहर कॉलोनी में शुक्रवार तड़के आवारा श्वानों ने एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची पर हमला कर उसकी जान ले ली. यह घटना उस समय हुई जब बच्ची गहरी नींद में सोई हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया है. ​परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक मासूम गौरी अपने परिवार के साथ कॉलोनी के पास स्थित एक तंबू में रह रही थी. शुक्रवार सुबह करीब 5:00 बजे जब उसके परिजन दैनिक कार्यों के लिए तंबू से बाहर निकले, तब बच्ची अंदर अकेली सो रही थी. इसी बीच, करीब 10 से 12 खूंखार आवारा श्वानों ने तंबू में घुसकर मासूम पर हमला बोल दिया. श्वान मासूम को तंबू से घसीटते हुए करीब 100 मीटर दूर ले गए और उसके शरीर को बुरी तरह नोच डाला. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है. इसे भी पढ़ें: ​कोटा में 'डॉग टेरर': नेहरू गार्डन के पास सुबह की सैर पर निकले लोगों पर आवारा श्वान का हमला, 6 घायल