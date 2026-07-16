सिर में लोहे का कील ठोका.. फिर गला घोंटा, बिहार में मासूम की अपहरण के बाद हत्या
बिहार में मासूम की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई है. उसके सिर में लोहे का कील ठोका, फिर गला घोंट दिया.
Published : July 16, 2026 at 1:21 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. नाथनगर थाना क्षेत्र के लालू चक स्थित में महावीर मंदिर परिसर से दो दिन पहले लापता हुए ढाई वर्षीय मासूम आदित्य कुमार का शव विदेशी बाबा स्थान के पास नदी से बरामद हुआ है. पिता के अनुसार उनके बच्चे के सिर में लोहे का कील ठोका गया, फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई.
बिहार में ढाई साल के बच्चे की हत्या क्यों?: प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है.
'बच्चे के सिर में लोहे का कील ठोका': बच्चे के पिता पाचू मंडल ने बताया कि उनका गांव में रहनेवाले गोतिया (दूर के पारिवारिक सदस्य या खानदान के लोग) से झगड़ा चल रहा था. आदित्य तीन भाई था, जिसमें वो मंझला (दूसरे नंबर पर) था. मंगलवार को तीसरे बच्चे के जन्म के मौके पर छठी का कार्यक्रम था. उसी दिन घर में मेहमान की काफी थे. जिस कारण वे सोने के लिए आदित्य के साथ पास के महावीर स्थान चले गए.
''मंगलवार देर रात महावीर स्थान से बेटे आदित्य को अगवा कर लिया और बुधवार सुबह बच्चे के चाचा ने उसका शव श्रीरामपुर घाट के पास देखा. उसका गला घोंटा गया था. उसके ऑख पर मारा गया था और सर पर जैसे कील ठोकने के निशान थे.'' - पाचू मंडल, मृत बच्चे के पिता
🚨 गुमशुदा बच्चे की तलाश 🚨— Bhagalpur Police (@PoliceBhagalpur) July 14, 2026
यह बच्चा आज सुबह लगभग 4:00 बजे से लालूचक, थाना नाथनगर, जिला भागलपुर क्षेत्र से लापता है।
यदि किसी व्यक्ति को इस बच्चे के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो, तो कृपया तत्काल नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या निकटतम पुलिस थाना को सूचित करें। pic.twitter.com/jqH4B73He6
क्या बोली पुलिस?: भागलपुर के नगर डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि मृतक के पिता का उनके गोतिया से पूर्व में विवाद था, प्रथम दृष्टया हत्या की वजह दुश्मनी लगती है. पीड़ित के बयान पर पूर्व में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, बाद में जिसे हत्या की धाराओं में बदल दिया गया है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: डीएसपी ने आगे बताया कि घटनास्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम ने जांच की. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद हत्या की वजह का खुलासा हो सकेगा.
''घटनास्थल पर पहुंचकर एफएसएल की टीम ने जांच की और सबूत इकट्ठा किया. बच्चे की दाहिनी आंख में जख्म के निशान थे, प्रथम दृष्टया ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर लोहे की कीट ठोकी गई हो और फिर उसका गला घोंटा गया होगा.'' - राकेश कुमार, डीएसपी, भागलपुर नगर
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