बच्चा चोर गिरोह के चंगुल से 12 बच्चे बरामद, धुर्वा से लापता अंश और अंशिका को भी बेचने की थी तैयारी, रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई

रांची पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का खुलासा किया है. 12 बच्चों को भी बरामद किया गया है. वहीं 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

Child abduction gang
गिरफ्तार गिरोह के लोगों के साथ एसएसपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 5:40 PM IST

Updated : January 18, 2026 at 6:08 PM IST

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. रांची पुलिस ने गिरोह के पास से 12 बच्चों को बरामद किया है. साथ ही गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और करीब दो दर्जन चोरों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. रांची एसएसपी राकेश रंजन ने इसकी जानकारी दी.

बरामद बच्चों को बोकारो, धनबाद, चाईबासा और रांची से चोरी किया गया था. रांची पुलिस बरामद बच्चों के परिजनों की तलाश करेगी. सभी बच्चो को फिलहाल धुर्वा थाना लाया गया है. एसएसपी ने बताया कि चोरी के बच्चों के परिजनों की पहचान के लिए पुलिस डीएनए टेस्ट भी कराएगी.

एसएसपी का बयान (ETV Bharat)

एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि रांची के धुर्वा से अंश अंशिका के लापता होने के बाद रांची पुलिस ने रांची समेत अन्य जिलों और राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया. जिसमें बच्चा चोर गिरोह का खुलासा हुआ. इस गिरोह की पहचान गुलगुलिया गैंग के रूप में हुई है. जो पिछले दस वर्षों से बच्चा चोरी करने में लगा हुआ है. गुलगुलिया गैंग कई बच्चों को बेच चुका है. इस गैंग के तार बिहार, ओडिशा, बंगाल और यूपी जुड़ा मिला है.

एसएसपी ने बताया कि इस गैंग ने अंश-अंशिका का सौदा भी कर लिया था लेकिन पुलिस की दबिश से यह नहीं हो सका. उन्होंने बताया कि यह गैंग बच्चों से भीख मांगने और पॉकेट मारी का काम कराता है. साथ ही चोरी की बच्चियों से देह व्यापार कराया जाता है. वहीं पुलिस का मानना है कि इस बच्चा चोर गिरोह का तार मानव अंगों के व्यापार से भी जुड़ा हो सकता है. फिलहाल इस एंगल पर भी पुलिस की तफ्तीश जारी है.

संपादक की पसंद

