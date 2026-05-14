बिहार का अनोखा गांव 'चिलम', 500 सालों से लोगों ने प्याज-लहसुन तक टच नहीं किया
बिहार के गया में एक ऐसा गांव है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है. यहां 500 सालों से मांसाहारी भोजन नहीं बना.रत्नेश की रिपोर्ट
Published : May 14, 2026 at 7:42 PM IST
गया: बिहार के गया जिले का चिलम गांव, जिसे कई लोग चीलिम के भी नाम से जानते हैं. यह चिलम गांव अपनी अनोखी और प्राचीन परंपरा के लिए जाना जाता है. लगभग 300 घरों और 2000 की आबादी वाले इस गांव में सदियों से मांस-मछली या किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं बना है. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, इस गांव की खासियत और नियम बेहद अनूठे हैं.
पूर्ण शाकाहारी गांव: चिलम गांव के 95 फीसदी लोग पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं और लहसुन- प्याज तक नहीं खाते हैं. मुर्गे का पंख छू गया तो उसे भी पाप समझते हुए स्नान करते हैं.
खाना-पानी लेकर चलते हैं लोग: यहां कोई सामाजिक मापदंड नहीं, बस सदियों पुरानी परंपरा है और उसे पुश्त दर पुश्त लोग आज भी निभा रहे हैं. यहां के लोग इस कदर निरामिष की परंपरा को मानते हैं, कि किसी के शादी ब्याह या अन्य फंक्शन में जाते हैं तो अपना भोजन और पानी लेकर निकलते हैं.
60 सालों से नहीं खाया चावल: गावं के बुजुर्ग शिव शंकर पासवान बताते हैं कि यहां के लोग बाहर जाते हैं, तो सत्तू और पानी लेकर निकलते हैं. उन्हें आशंका रहती है, कि कहीं, बाहर में जिस बर्तन में उन्हें खिलाया जाएगा, वह मीट मांस वाला तो नहीं होगा. इसी के कारण वे पानी और सतू लेकर जाते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 60 वर्षों से भोजन में चावल नहीं खाया, सिर्फ रोटी, सत्तू ही खाता हूं. लहसुन प्याज आज तक नहीं खाता.
मुर्ग का पंख भी स्पर्श करने पर स्नान करना जरूरी: शिव शंकर पासवान कहते हैं कि अगर मेरे शरीर में मुर्गे का पंख स्पर्श कर गया, तो वह भी मेरे लिए पाप होता है. मुझे तुरंत नहाना और पूजा करना पड़ता है. शिव शंकर पासवान बताते हैं, कि हमारे पूर्वज दर पूर्वज शाकाहारी रहे हैं और हम लोग भी उसी परंपरा को एक तरह से निभा रहे हैं.
"यहां 99 फ़ीसदी लोग धार्मिक हैं. अपवाद ही होगा जो इस तरह से नहीं है. यहां अगड़े-पिछड़े जो भी हैं, वह सभी इसी प्रवृत्ति के हैं. यहां 14 जातियों के लोग हैं. 2000 के करीब की आबादी है. यह शाकाहारी गांव है. गांव के लोग काफी मेहनती है. मीट, मांस, मछली, अंडा गांव में नहीं बनता है."- शिव शंकर पासवान, बुजुर्ग ग्रामीण, चिलम गांव
मदिरा और लहसुन-प्याज भी वर्जित: गया के सुदूरवर्ती शेरघाटी प्रखंड अंतर्गत यह गांव आता है. इस गांव के लोग मीट-मुर्गा, अंडा नहीं खाते हैं. शराब भी नहीं पीते. वहीं, लहसुन प्याज खाना भी वर्जित समझते हैं. हालांकि नई पीढ़ी के कुछ युवा हालिया सालों से लहसुन प्याज खाने लगे हैं.
शाकाहारी गांव, सत्संगियों का गांव: यहां के ग्रामीणों का कहना है, यह गांव शाकाहारी गांव है और सत्संगियों का भी गांव है. यहां शिव गुरु, मां गायत्री और जय गुरुदेव से जुड़े लोग हैं. पूरा गांव ही शिव गुरु, मां गायत्री और जय गुरुदेव से जुड़ा हुआ है.
धार्मिक गांव के रूप में पहचान: इससे साफ है, कि यह गांव पूरी तरह से धार्मिक गांव है और अलग-अलग शिव गुरु, जय गुरुदेव, मां गायत्री को मानने वाले सभी लोग जो है, वह मीट मांस, मुर्गा, अंडा, शराब का सेवन नहीं करते हैं. ऐसी संख्या अपवाद स्वरूप हो सकती है. लेकिन चिलम गांव में मांसाहार भोजन नहीं बनता है.
कड़े नियमों का होता है पालन: यदि किसी के यहां मांसाहार भोजन बना, तो उसके यहां लोग जाना छोड़ देते हैं. गांव के लोगों का मानना है, कि कम से कम 95 फीसदी आबादी पूरी तरह से निरामिष हैं और लहसुन-प्याज तक का सेवन नहीं किया जाता है.
कभी कोल भील राजा का गढ़ था: यह गांव एक तरफ से ऐतिहासिक है, क्योंकि यहां से कई इतिहास जुड़े हुए हैं. इस गांव में प्राचीन मंदिर आज भी मौजूद हैं. यहां कोल भील राजा का गढ़ था. इसके प्रमाण भी मिलते हैं. गढ़ जैसा स्थान आज भी गांव में मौजूद है. इस तरह चिलम गांव इतिहास के पन्नों को अपने में समेटे हुए है और यह काफी पुराना गांव है.
क्यों चिलम पड़ा गांव का नाम: गांव का नाम चिलम होने के पीछे भी कई तरह के मंतव्य सामने आते हैं. कुछ लोगों का कहना है, कि यह स्थान कोल भील राजा का कभी गढ़ के रूप में हुआ करता था. फिर कभी यह गांव चिलम से तंबाकू पीने वालों के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ. आज भी इसकी अपनी पहचान है. यह गांव अपवाद को छोड़ दें, तो शाकाहारियों और सत्संगियों का गांव है.
500 साल पुराना है यह गांव: यह गांव कितना पुराना है, इसके संबंध में लोग बताते हैं, कम से कम यह गांव 500 साल जरूर पुराना है. इस पुराने गांव में शुरू से ही शाकाहारी की परंपरा चलती रही है. आज से पिछले 5-10 साल पहले तक गांव का कोई भी व्यक्ति प्याज लहसुन तक नहीं खाता था.
मुख्य पेशा कृषि: चिलम गांव के बारे में कहा जाता है, कि यहां के लोग काफी मेहनती होते हैं. शुरू से ही कृषि मुख्य पेशे में रही है. अब धीरे-धीरे कुछ अलग-अलग व्यवसाय इस गांव में शुरू हुए हैं. चिलम गांव में बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि बच्चे, युवा, अधेड़ सभी शाकाहार का पालन करते हैं.
कुछ लोग खाने लगे हैं लहसुन-प्याज: वही, गांव के युवक बिट्टू कुमार बताते हैं, कि चिलम गांव में मांसाहारी भोजन बनता ही नहीं है. यह बताते हैं, कि हमारे गांव में शाकाहारी बहुत पहले से सिस्टम के रूप में चला आ रहा है. 10 साल पहले तक यहां लहसुन प्याज भी खाने में नहीं डाला जाता था. अभी भी अधिकांश घरों में लहसुन प्याज वर्जित रखा जाता है.
"मैंने आज तक मांसाहारी भोजन नहीं खाया हैं. गांव से किसी की बारात जाती है, तो पहले ही बता दिया जाता है, कि जो भी बाराती आएंगे, पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी होंगे. यदि किसी तरह की मांसाहारी की भनक लग गई, तो पूरे गांव से लोग जाते नहीं है, या जो गए वे वहां कुछ बगैर कुछ खाए ही लौट आते हैं. यहां 14 जाति के लोग हैं और सभी जाति में यही प्रवृत्ति शुरू से बनी हुई है."- बिट्टू कुमार, ग्रामीण
देश भर में मिसाल है हमारा गांव: वहीं, इस गांव के देवेंद्र गुप्ता बताते हैं, कि इतनी बड़ी आबादी शाकाहारी है, यह पूरे देश में नहीं मिलेगी. यह एक बड़े गांव की कहानी है, जो शायद ही कहीं मिल सकती है. क्योंकि हमारा गांव करीब 300 घरों की बस्ती वाला है और 2000 के करीब की आबादी है.
"हमारे गांव में 400 -500 साल पूर्व से यूं कहें कि दादा, परदादा के जमाने से मांस, अंडा, शराब से दूर रहने की परंपरा रही है. आज भी हम लोग उस परंपरा को निर्वाहन करते हैं. पूरा गांव भी धार्मिक है. इस गांव को शाकाहारियों का गांव कह सकते हैं."- देवेंद्र गुप्ता, ग्रामीण
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