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कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में सबसे अधिक चिकनगुनिया के मामले, पूर्वोत्तर राज्य सबसे कम प्रभावित

अरुणाचल प्रदेश में 2023 में केवल 9 मामले, 2024 में 16 और 2025 में 9 मामले दर्ज किए गए, जबकि सिक्किम में 2023 में 785 मामले, 2024 में 403 और 2025 में केवल 9 मामले दर्ज किए गए, जो एक तीव्र गिरावट दर्शाते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि मणिपुर और नागालैंड में 2023, 2024 और 2025 के दौरान चिकित्सकीय रूप से संदिग्ध चिकनगुनिया का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया.

तेलंगाना शीर्ष पांच राज्यों में शामिल रहा, जहां 2023 में 580 मामले, 2024 में 13,442 मामले और 2025 में 8,742 मामले दर्ज किए गए. 2023 में कम मामलों के बाद, राज्य में सितंबर 2024 (6,344 मामले) में एक बड़ा प्रकोप देखा गया और जुलाई 2025 (4,795 मामले) में फिर से मामलों में वृद्धि हुई.

उत्तर प्रदेश 2023 में 10,600 मामलों के साथ शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया, 2024 में 977 मामले और 2025 में इनकी संख्या में भारी वृद्धि के साथ 15,725 मामले दर्ज किए गए. राज्य में अक्टूबर 2023 (3,647 मामले), अक्टूबर 2024 (350) और नवंबर 2025 (2,901) में सबसे अधिक मासिक मामले दर्ज किए गए.

गुजरात तीसरा सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना रहा, जहां 2023 में 17,322 मामले, 2024 में 21,187 और 2025 में 16,456 मामले दर्ज किए गए. मासिक संक्रमण अगस्त 2023 (3,911 मामले), सितंबर 2024 (4,797) और अगस्त 2025 (3,326) में चरम पर पहुंचे, जिसके बाद वर्ष के अंत तक मामलों में कमी आई.

महाराष्ट्र 2023 में 23,736 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, 2024 में 46,313 और 2025 में 34,063 मामले दर्ज किए गए. राज्य में अक्टूबर 2023 (5,280 मामले), सितंबर 2024 (10,670) और सितंबर 2025 (6,284) में सबसे अधिक मासिक मामले दर्ज किए गए, जो मानसून से जुड़े संक्रमण के मजबूत पैटर्न को दर्शाते हैं.

ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में ईटीवी भारत को उपलब्ध कराए थे.

हर साल जून से मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई, जो दिसंबर 2023 में 14,214, जुलाई 2024 में 18,228 और सितंबर 2025 में 8,386 के शिखर पर पहुंचे और फिर धीरे-धीरे कम हो गए.

जून-दिसंबर की अवधि के आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि कर्नाटक चिकनगुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना रहा, जहां 2023 में 59,658, 2024 में 55,698 और 2025 में 34,029 मामले दर्ज किए गए.

ईटीवी भारत के पास मौजूद सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन सालों में भारत में चिकनगुनिया के सबसे अधिक संदिग्ध मामले कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में सामने आए, जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और ओडिशा सबसे कम प्रभावित रहे.

नई दिल्ली : जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, बढ़ता तापमान, तेजी से शहरीकरण और खराब साफ-सफाई की वजह से मच्छरों के पनपने की जगहें बढ़ रही हैं, जिससे मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रकोप का खतरा भी बढ़ रहा है. हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले दशक में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बीमारी को दोबारा फैलने से रोकने के लिए लगातार निगरानी, ​​दवाओं की बिना रुकावट उपलब्धता और समय पर मच्छरों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है.

ओडिशा एक और ऐसा राज्य रहा जहां संक्रमण का बोझ कम रहा. 2023 में यहां कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, जबकि 2024 में 107 और 2025 में 24 मामले दर्ज किए गए. आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2023 में 1,60,530 चिकित्सकीय रूप से संदिग्ध चिकनगुनिया के मामले, 2024 में 1,82,657 मामले और 2025 में 1,52,023 मामले दर्ज किए गए. हालांकि, देश भर में महीनेवार पैटर्न से पता चलता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के साथ संक्रमण में वृद्धि होती है, जो आमतौर पर अगस्त से अक्टूबर के बीच चरम पर पहुंचता है, और फिर नवंबर और दिसंबर के दौरान घट जाता है.

आंकड़ों से पता चलता है कि जहां कुछ पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में चिकनगुनिया का प्रकोप सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर बना हुआ है, वहीं कई पूर्वोत्तर राज्यों और छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में इसका संक्रमण काफी हद तक नहीं फैला है.

इससे क्षेत्र-विशिष्ट निगरानी और वेक्टर-नियंत्रण रणनीतियों की आवश्यकता स्पष्ट होती है. यह उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) वेक्टर-जनित रोगों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाता रहता है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, “राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एनसीवीबीडीसी) के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के छात्रों के लिए जून में दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को वेक्टर-जनित रोगों और उनकी नियंत्रण रणनीतियों के प्रति जागरूक करना था.”

चिकनगुनिया, टोगाविरिडे परिवार के अंतर्गत आने वाले अल्फावायरस जीनस से संबंधित एक आर्बोवायरस के कारण होता है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी एक निर्देश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में चिकनगुनिया के संचरण का मुख्य वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर है.

मंत्रालय ने कहा, “हालांकि, एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों ने कुछ ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में चिकनगुनिया के संचरण का गंभीर खतरा पैदा कर दिया है, जहां वनों का घना वातावरण है, विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में.”

एडीज मच्छर मुख्य रूप से दिन में काटते हैं. इन मच्छरों के अंडे एक वर्ष से अधिक समय तक सूखे में भी जीवित रह सकते हैं. इसके परिणामस्वरूप वायरस लंबे समय तक प्रकृति में बना रह सकता है और प्रकोप का कारण बन सकता है. इन मच्छरों की उड़ान सीमा सीमित होती है, जिससे प्रकोप समूह में फैलते हैं, खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, प्रसिद्ध जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एशियन सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. तामोरिश कोले ने कहा कि चिकनगुनिया के मामलों में हाल के रुझान हमें याद दिलाते हैं कि वेक्टर जनित रोग चक्रीय होते हैं और यदि जन स्वास्थ्य सतर्कता में कमी आती है तो वे तेजी से फिर से उभर सकते हैं.

उन्होंने कहा, "हालांकि कई मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन चिकनगुनिया से महीनों तक चलने वाला गंभीर जोड़ों का दर्द हो सकता है, और संवेदनशील समूहों—जैसे कि बुजुर्ग, नवजात शिशु और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त लोग—में यह गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है.”

डॉ. कोले ने कहा कि रोकथाम ही सबसे प्रभावी उपाय है क्योंकि इसका कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है. उन्होंने आगे कहा, “बीमारी के प्रकोप का शीघ्र पता लगाने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है, साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के हर स्तर पर आवश्यक दवाओं और सहायक देखभाल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए. स्रोत में कमी, पर्यावरण स्वच्छता और जन जागरूकता के माध्यम से समय पर, समुदाय-आधारित वेक्टर नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है.”

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