'ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी', बोले नौसेना प्रमुख, दहशत में पाकिस्तान
आज नेवी डे है. इस मौके पर नौसेना प्रमुख ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और ...
Published : December 2, 2025 at 2:39 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 2:52 PM IST
तिरुवनंतपुरम : ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, यह बयान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने मंगलवार को दिया है. वह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में नेवी के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. आज नेवी डे है. हालांकि, उन्होंने अपने इस बयान को लेकर और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी इस टिप्पणी से पाकिस्तान दहशत में जरूर आ गया है.
नौसेना प्रमुख ने कहा कि इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के आक्रामक रुख के कारण पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों के करीब रहने पर मजबूर होना पड़ा. भारतीय नौसेना की तैयारी पूरी थी, वह मात्र एक आदेश का इंतजार कर रही थी.
सेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हमारी नेवी ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बाद पिछले सात-आठ महीनों में पश्चिमी अरब सागर सहित अन्य स्थानों पर उच्च पैमाने पर अपने जहाजों और पनडुब्बियों को तत्परता के साथ तैनात रखा है.
ऑपरेशन सिंदूर में उस दौरान जो कुछ हुआ, उसके बारे में बताते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमानवाहक पोत की तैनाती समेत आक्रामक रुख और तत्काल कार्रवाई ने पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों या मकरान तट के पास रहने के लिए मजबूर कर दिया."
#WATCH | Delhi: Chief of Naval Staff, Admiral Dinesh K Tripathi says, " ...we have inducted one submarine, commissioned by the prime minister on january 15th during the tri-ship commissioning event, and 12 warships since the last navy day. ins udaygiri, commissioned by the rm in… pic.twitter.com/Xkj0dhDnOt— ANI (@ANI) December 2, 2025
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होते ही हमने अपने कैरियर बैटल ग्रुप आईएनएस विक्रांत समेत कई अन्य बहुत ही आक्रामक तरीके से तैनात कर दिया था, यही वजह है कि पाकिस्तान चाहकर भी अपनी नौसेना को कराची पोर्ट से बाहर नहीं निकाल सका. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अब भी जारी है और हमारी आक्रामकता की वजह से पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.
नौसेना प्रमुख ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री भी इस साल दिवाली के मौके पर आईएनएस विक्रांत पर रात बिताने गए थे और उन्होंने बहुत करीब से पूरी तैयारी देखी. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' से पाकिस्तान पर वित्तीय दबाव पड़ा है, क्योंकि संघर्ष के बाद बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाजों ने पाकिस्तान की यात्रा करने से परहेज किया है.
सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले नौसेना दिवस के बाद हमने अब तक 12 युद्धपोत शामिल किए हैं. और जो भी कुछ उन्होंने कहा, वो कुछ इस तरह हैं.
आईएनएस उदयगिरि का जलावतरण रक्षा मंत्री द्वारा अगस्त में विशाखापत्तनम में किया गया था. यह हमारे अपने युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 100वां युद्धपोत था. इसे मनाने के लिए 'जहाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण' शीर्षक से एक सेमिनार आयोजित किया था.
पहला जलावतरण पोत आईएनएस माहे है, जिसका जलावतरण 24 नवंबर को किया गया था. यह अपनी तरह का पहला युद्धपोत है, जिसका डिजाइन और निर्माण किसी निजी भारतीय डिजाइनर ने किया है. इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में भी किया था.
वर्तमान में, विभिन्न शिपयार्ड, डीपीएसयू, पीएसयू और निजी शिपयार्ड में 51 प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन हैं.
24 दिसंबर से, 94 पूंजीगत मामलों की आवश्यकता की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है, जिनका मूल्य लगभग 1,27,554 करोड़ रुपये है. इनमें 47 जहाज और 120 तीव्र गति के इंटरसेप्टर क्राफ्ट शामिल हैं. हमने लगभग 84,762 करोड़ रुपये मूल्य के 83 पूंजीगत मामलों के अनुबंधों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें लगभग 7,000 करोड़ रुपये मूल्य के 46 आपातकालीन खरीद मामले शामिल हैं. हमें 25 अप्रैल को 26 राफेल विमानों के अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए खुशी हुई.
इस अनुबंध में पांच वर्षों के लिए प्रदर्शन-आधारित रसद शामिल है और हमें उम्मीद है कि 2029 में चार का पहला सेट मिल जाएगा. हमने एनएमडीए (राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र जागरूकता) परियोजना के लिए भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं. बेस डिपो जहाज, अरावली, का भी कमीशन किया गया है. संयुक्त रूप से, ये दोनों सात मंत्रालयों और पंद्रह राष्ट्रीय एजेंसियों से डेटा एकत्र करेंगे, और इसका उपयोग न केवल नौसेना द्वारा किया जाएगा, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो समुद्री क्षेत्र में क्या हो रहा है, यह समझने के लिए इसका उपयोग करना चाहता है.
ये भी पढ़ें : नौसेना में युद्धपोत 'माहे' शामिल, पूरी तरह से स्वदेशी, भारत की ताकत में इजाफा