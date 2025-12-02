ETV Bharat / bharat

'ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी', बोले नौसेना प्रमुख, दहशत में पाकिस्तान

नौसेना प्रमुख दिनेश के. त्रिपाठी ( ANI )

तिरुवनंतपुरम : ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, यह बयान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने मंगलवार को दिया है. वह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में नेवी के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. आज नेवी डे है. हालांकि, उन्होंने अपने इस बयान को लेकर और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी इस टिप्पणी से पाकिस्तान दहशत में जरूर आ गया है. नौसेना प्रमुख ने कहा कि इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के आक्रामक रुख के कारण पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों के करीब रहने पर मजबूर होना पड़ा. भारतीय नौसेना की तैयारी पूरी थी, वह मात्र एक आदेश का इंतजार कर रही थी. सेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हमारी नेवी ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बाद पिछले सात-आठ महीनों में पश्चिमी अरब सागर सहित अन्य स्थानों पर उच्च पैमाने पर अपने जहाजों और पनडुब्बियों को तत्परता के साथ तैनात रखा है. ऑपरेशन सिंदूर में उस दौरान जो कुछ हुआ, उसके बारे में बताते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमानवाहक पोत की तैनाती समेत आक्रामक रुख और तत्काल कार्रवाई ने पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों या मकरान तट के पास रहने के लिए मजबूर कर दिया." उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होते ही हमने अपने कैरियर बैटल ग्रुप आईएनएस विक्रांत समेत कई अन्य बहुत ही आक्रामक तरीके से तैनात कर दिया था, यही वजह है कि पाकिस्तान चाहकर भी अपनी नौसेना को कराची पोर्ट से बाहर नहीं निकाल सका. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अब भी जारी है और हमारी आक्रामकता की वजह से पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. नौसेना प्रमुख ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री भी इस साल दिवाली के मौके पर आईएनएस विक्रांत पर रात बिताने गए थे और उन्होंने बहुत करीब से पूरी तैयारी देखी. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' से पाकिस्तान पर वित्तीय दबाव पड़ा है, क्योंकि संघर्ष के बाद बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाजों ने पाकिस्तान की यात्रा करने से परहेज किया है.