आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का प्लेन रीवा में उतरा, संत के तिलक लगाते ही खुला गिफ्ट बॉक्स
मध्य प्रदेश के रीवा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हुए भावुक. जन्मभूमि और मातृभूमि को छूने की ख्वाहिश पूरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 5:44 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 6:44 PM IST
रीवा : भारतीय सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को अपने गृहनगर रीवा पहुंचे. मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के विशेष विमान से पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के विमान से उतरते ही संत ने उनका तिलक किया. इसके बाद पुष्पहार व शॉल पहनाकर उनकी अगवानी की गई.
रीवा आकर भावुक हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी
रीवा की धरती पर उतरते ही जनरल काफी खुश नजर आए. इस दौरान थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा, " सच कहूं तो, मैं इस समय बेहद भावुक महसूस कर रहा हूं. ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मातृभूमि में मेरा जन्म हुआ, वहां से लेकर आज यहां तक का सफर बेहद शानदार और रोमांचक रहा है.''
उन्होंने आगे कहा, '' रीवा की इस धरती ने इसमें अहम भूमिका निभाई है. मैं लंबे समय से इस जगह आना चाहता था, इस धरती को छूना चाहता था और फिर उसका आशीर्वाद लेना चाहता था. मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता था जो मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं, जो मेरे आदर्श रहे हैं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे दिशा प्रदान की है.''
थल सेना अध्यक्ष का रीवा से गहरा नाता
भारतीय सेना में थन सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का रीवा से गहरा नाता रहा है. रीवा उनका गृहनगर रहा है, साथ ही उन्होंने जीवन के शुरुआती पल भी यहीं बिताए हैं. जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं.उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से प्राप्त की थी, जिसके बाद 5वीं कक्षासे उन्होंने सैनिक स्कूल रीवा में अपना दाखिला लिया था. वर्ष 1981 में पासआउट होकर वे भारतीय सेना में शामिल हुए.
#WATCH | Rewa, Madhya Pradesh | Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, reached his hometown, Rewa pic.twitter.com/dFuKuqShH1— ANI (@ANI) October 31, 2025
सेना में संभाल चुके हैं कई बड़ी जिम्मेदारियां
थल सेना अध्यक्ष बनने से पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुके हैं. वहीं उससे भी पहले वे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स, एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेना मुख्यालय के बड़े पदों पर रह चुके हैं. इसके अलावा वे यूनाइटेड नेशन्स के साथ ही सोमालिया साउथ अफ्रीका में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
#WATCH | Rewa, Madhya Pradesh | Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi says, " to be honest, i'm feeling very emotional right now. because the journey from the motherland where i was born to here today has been a fascinating one, and this land has played a crucial role… https://t.co/VziJOqOfl8 pic.twitter.com/NQ2GCvoT7K— ANI (@ANI) October 31, 2025
रीवा में संत को स्वागत के बाद दिया खास गिफ्ट बॉक्स
जनरल द्विवेदी जैसे ही प्लेन से उतरे सनातनी अंदाज में उनका तिलक लगा संत ने स्वागत किया. तत्काल एक गेंदे के फूल की माला पहना सेना के पराक्रम को सराहा और कहा कि लगातार देश की सेवा करते रहें. इसके तत्काल बाद संत के लिए जनरल ने एक खास गिफ्ट बॉक्स थाल में रख दी. इसमें क्या उपहार था यह तो नहीं पता चला मगर स्वागत करने वाले संत ने पहले तो इस नहीं लिया मगर सेनाध्यक्ष के बार बार आग्रह करने पर बाद में विनम्रता से स्वीकार किया.