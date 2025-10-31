ETV Bharat / bharat

आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का प्लेन रीवा में उतरा, संत के तिलक लगाते ही खुला गिफ्ट बॉक्स

मध्य प्रदेश के रीवा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हुए भावुक. जन्मभूमि और मातृभूमि को छूने की ख्वाहिश पूरी.

Rewa Saint Welcomes Army Chief Upendra Dwivedi
रीवा आकर भावुक हुए थल सेनाध्यक्ष (ANI)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 5:44 PM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा : भारतीय सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को अपने गृहनगर रीवा पहुंचे. मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के विशेष विमान से पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के विमान से उतरते ही संत ने उनका तिलक किया. इसके बाद पुष्पहार व शॉल पहनाकर उनकी अगवानी की गई.

रीवा आकर भावुक हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी

रीवा की धरती पर उतरते ही जनरल काफी खुश नजर आए. इस दौरान थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा, " सच कहूं तो, मैं इस समय बेहद भावुक महसूस कर रहा हूं. ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मातृभूमि में मेरा जन्म हुआ, वहां से लेकर आज यहां तक का सफर बेहद शानदार और रोमांचक रहा है.''

INDIANY ARMY GENERAL REWA VISIT
रीवा में थल सेनाध्यक्ष का भव्य स्वागत (ANI)

उन्होंने आगे कहा, '' रीवा की इस धरती ने इसमें अहम भूमिका निभाई है. मैं लंबे समय से इस जगह आना चाहता था, इस धरती को छूना चाहता था और फिर उसका आशीर्वाद लेना चाहता था. मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता था जो मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं, जो मेरे आदर्श रहे हैं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे दिशा प्रदान की है.''

थल सेना अध्यक्ष का रीवा से गहरा नाता

भारतीय सेना में थन सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का रीवा से गहरा नाता रहा है. रीवा उनका गृहनगर रहा है, साथ ही उन्होंने जीवन के शुरुआती पल भी यहीं बिताए हैं. जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं.उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से प्राप्त की थी, जिसके बाद 5वीं कक्षासे उन्होंने सैनिक स्कूल रीवा में अपना दाखिला लिया था. वर्ष 1981 में पासआउट होकर वे भारतीय सेना में शामिल हुए.

यह भी देखें- एक राज्य, एक स्कूल, 2 क्लासमेट्स; इनके हाथों में इंडियन आर्मी और नेवी की कमान, रीवा से गहरा नाता

सेना में संभाल चुके हैं कई बड़ी जिम्मेदारियां

थल सेना अध्यक्ष बनने से पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुके हैं. वहीं उससे भी पहले वे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स, एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेना मुख्यालय के बड़े पदों पर रह चुके हैं. इसके अलावा वे यूनाइटेड नेशन्स के साथ ही सोमालिया साउथ अफ्रीका में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

रीवा में संत को स्वागत के बाद दिया खास गिफ्ट बॉक्स

जनरल द्विवेदी जैसे ही प्लेन से उतरे सनातनी अंदाज में उनका तिलक लगा संत ने स्वागत किया. तत्काल एक गेंदे के फूल की माला पहना सेना के पराक्रम को सराहा और कहा कि लगातार देश की सेवा करते रहें. इसके तत्काल बाद संत के लिए जनरल ने एक खास गिफ्ट बॉक्स थाल में रख दी. इसमें क्या उपहार था यह तो नहीं पता चला मगर स्वागत करने वाले संत ने पहले तो इस नहीं लिया मगर सेनाध्यक्ष के बार बार आग्रह करने पर बाद में विनम्रता से स्वीकार किया.

Last Updated : October 31, 2025 at 6:44 PM IST

TAGGED:

REWA NEWS HINDI
GENERAL UPENDRA DWIVEDI IN REWA
INDIANY ARMY GENERAL REWA VISIT
UPENDRA DWIVEDI REWA VIST
REWA ARMY CHIEF UPDENDRA DWIVEDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.