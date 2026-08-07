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मुख्यमंत्री विजय की पत्नी संगीता ने वापस लिया तलाक का केस, फैमिली कोर्ट ने किया मामले का निपटारा

मुख्यमंत्री विजय (फाइल फोटो) ( IANS )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने शुक्रवार को चेंगलपट्टू के निकट एक फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए दायर अपनी अर्जी वापस ले ली. तलाक याचिका पर सुनवाई के दौरान संगीता के वकील ने याचिका वापस लेने संबंधी अर्जी दाखिल की. संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुईं और उन्होंने मामले को आगे नहीं बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की. अदालत ने उनके बयान को दर्ज कर लिया और प्रतिवादी पक्ष के वकील ने याचिका वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं जताई. अदालत ने संगीता की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले का निपटारा कर दिया. अदालत ने उन्हें भविष्य में जरूरत पड़ने पर नए सिरे से याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता भी दी. संगीता ने पिछले वर्ष कुटुम्ब अदालत में दाखिल अपनी तलाक याचिका में अपने पति पर एक अभिनेत्री के साथ विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाया था. संगीता ने आरोप लगाया था कि उनके पति ने उन्हें "लगातार मानसिक प्रताड़ना, उपेक्षा और परित्याग" का सामना कराया.