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सदन में दिखा सीएम विजय का गजब का स्वैग, फिल्मी स्टाइल में लहराया हाथ...तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा सदन

सीएम विजय ने विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए डीएमके सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के बारे में बताया.

Chief Minister Vijay made a Strong Statement of Previous Government Scams
सदन में दिखा सीएम विजय का गजब का स्वैग (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 5:02 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का भाषण काफी सुर्खियों में रहा. सदन में अपने संबोधन को खत्म करने से पहले विजय ने स्पीकर से अनुमति मांगी.

विधानसभा में अपने लगभग 45 मिनट के जोशीले भाषण को खत्म करने से पहले, मुख्यमंत्री ने विपक्ष की खाली बेंचों की ओर इशारा करते हुए स्पीकर जेसी डी प्रभाकर से पूछा कि क्या वह सदन में हाथ का इशारा कर सकते हैं. इस दौरान उन्होंने अपने फिल्मी स्टाइल में हाथ का इशारा किया.

विजय ने कहा, "मैं डीएमके सदस्यों के सामने यह छोटा सा नाटक करना चाहता था..लेकिन वे सब बाहर चले गए हैं. क्या मैं आपकी इजाजत से यह इशारा कर सकता हूं". विजय ने पूछा. इस पर स्पीकर ने तुरंत जवाब दिया, "क्यों नहीं, कुछ गलत नहीं है". फिर मुस्कुराते हुए विजय ने हाथ नीचे करने का इशारा किया. इस पर सदन में मौजूद विधायकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा सत्र के दौरान पिछली स्टालिन सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामले गिनाए. विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का पहला विधानसभा सत्र 18 तारीख को शुरू हुआ.

आज सत्र के आखिरी दिन, मुख्यमंत्री विजय ने गवर्नर के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बात की. साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों के उठाए गए सवालों का जवाब दिया. विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने पिछली डीएमके सरकार की आलोचना की, और कहा कि, कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सीधे फिल्म की शूटिंग से सत्ता संभाली.

तमिलनाडु की वित्तीय हालत पर बोलते हुए, उन्होंने कहा, "राज्य का खजाना खाली हो गया है. हमने वित्तीय हालत के बारे में एक व्हाइट पेपर जारी किया था. ऐसी हालत बनाने के बाद, वे कहते हैं (पिछली डीएमके सरकार) कि हमें राज करना नहीं आता. हां, हम सच में उनके स्टाइल में राज करना नहीं जानते. हमारे विधायक और मंत्री पब्लिक फंड को उस तरह से निकालना नहीं जानते जैसे वे लोगों की सेवा करना जानते थे."

विजय ने कहा कि, "हम टेंडर को आसान बनाना जानते हैं, लेकिन हम उनकी लागत बढ़ाना नहीं जानते. हम परामर्श करना जानते हैं, लेकिन हम उन परामर्श के लिए पैसे जमा करना नहीं जानते. हम नई जॉब वैकेंसी निकालना जानते हैं, लेकिन हम उन पोस्ट के लिए रिश्वत लेना नहीं जानते. हम सोना पिघलाकर सस्ते में बेचना नहीं जानते. हम मंदिर के फंड का गबन करना नहीं जानते. हम मिनरल बेचकर लूटना नहीं जानते. हम सरकारी फंड को खजाने में ट्रांसफर करना जानते हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट में नहीं."

विजय ने अपने संबोधन में कहा, "हम ड्रग कल्चर को खत्म करना जानते हैं, उसे बढ़ावा देना नहीं जानते हैं. जो लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं, वे 'फ्री बस राइड' या 'हजार रुपये की गैस सब्सिडी' के बारे में बुरा नहीं बोलते. तो, जो लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता,हां, हमें ये बातें नहीं पता. और हमें उन्हें सीखने की कोई इच्छा नहीं है."

इसके बाद, विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री विजय के भाषण के विरोध में हंगामा किया. इसके बाद, डीएमके सदस्यों ने वॉकआउट किया. कल, गवर्नर के अभिभाषण का जवाब देते हुए, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि नई सरकार ने अपने पहले 40 दिनों में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने बिजली कटौती के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री विजय की आलोचना की. यह ध्यान देने वाली बात है कि मुख्यमंत्री विजय ने इन आलोचनाओं के जवाब में बात की.

ये भी पढ़ें: दरगाह के पास दीपक जलाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'विजय सरकार', क्या है पूरा मामला

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