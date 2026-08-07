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मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती, सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे... फैंस ने जल्दी ठीक होने की दुआएं की

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को जाने-माने बॉलीवुड एक्टर और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती से अस्पताल में मुलाकात की. मिथुन दा अभी कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक छोटी सी सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं.

मिथुन को कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, जाने-माने एक्टर के दाहिने हाथ की गुरुवार को सर्जरी हुई थी और वह कड़ी मेडिकल निगरानी में हैं. उन्होंने कहा कि सर्जरी सफल रही और वह अभी ठीक हैं और उनकी हालत स्थिर है.

पार्टी के एक बड़े नेता की सेहत के बारे में पता चलने पर, अधिकारी उनकी सेहत का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे. जब सीएम अस्पताल पहुंचे तो जादवपुर की भाजपा विधायक सरबोरी मुखर्जी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया. जाने-माने नेता को देखने के लिए सुबह से ही कई भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक अस्पताल में जमा हो गए थे.

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल के अंदर कुछ समय बिताया और मेडिकल टीम से मिथुन की सेहत का हालचाल लिया. इसके बाद, उन्होंने एक्टर की हालत के बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए. मुख्यमंत्री ने कहा, "चिंता की कोई बात नहीं है. उनका (मिथुन चक्रवर्ती) एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है और अब वह ठीक हैं. वह आज शाम न्यू टाउन में अपने घर लौट आएंगे."