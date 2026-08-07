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मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती, सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे... फैंस ने जल्दी ठीक होने की दुआएं की

सीएम शुभेंदु अधिकारी अस्पताल में भर्ती मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की. वहीं, फैंस ने जल्दी ठीक होने की दुआएं की.

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मिथुन चक्रवर्ती की अस्पताल में हुई सर्जरी, सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 7:32 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को जाने-माने बॉलीवुड एक्टर और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती से अस्पताल में मुलाकात की. मिथुन दा अभी कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक छोटी सी सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं.

मिथुन को कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, जाने-माने एक्टर के दाहिने हाथ की गुरुवार को सर्जरी हुई थी और वह कड़ी मेडिकल निगरानी में हैं. उन्होंने कहा कि सर्जरी सफल रही और वह अभी ठीक हैं और उनकी हालत स्थिर है.

पार्टी के एक बड़े नेता की सेहत के बारे में पता चलने पर, अधिकारी उनकी सेहत का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे. जब सीएम अस्पताल पहुंचे तो जादवपुर की भाजपा विधायक सरबोरी मुखर्जी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया. जाने-माने नेता को देखने के लिए सुबह से ही कई भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक अस्पताल में जमा हो गए थे.

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल के अंदर कुछ समय बिताया और मेडिकल टीम से मिथुन की सेहत का हालचाल लिया. इसके बाद, उन्होंने एक्टर की हालत के बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए. मुख्यमंत्री ने कहा, "चिंता की कोई बात नहीं है. उनका (मिथुन चक्रवर्ती) एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है और अब वह ठीक हैं. वह आज शाम न्यू टाउन में अपने घर लौट आएंगे."

सूत्रों ने बताया कि, मिथुन के दाहिने हाथ की पहले भी सर्जरी हुई थी और उस दिक्कत के दोबारा होने की वजह से उन्होंने फिर से मेडिकल मदद ली है. पूरी जांच और मेडिकल सलाह के बाद, उसी हाथ पर यह सर्जरी किया गया. हालांकि, न तो अस्पताल और न ही एक्टर के परिवार ने आधिकारिक तौर पर यह बताया है कि किस तरह की दिक्कत की वजह से उन्हें यह सर्जरी करनी पड़ी.

अस्पताल सूत्रों ने बताया कि मिथुन को अगले कुछ दिनों तक घर पर पूरी तरह से बेड रेस्ट करना होगा. इस बीच, मिथुन की बीमारी की खबर से राजनीतिक हलकों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दोनों में चिंता फैल गई. फैंस ने भी सोशल मीडिया पर उनके जल्दी ठीक होने की दुआएं की. हर कोई अभी यही दुआ कर रहा है कि उनका प्यारा स्टार जल्दी ठीक हो जाए और अपनी नॉर्मल जिंदगी और शूटिंग फ्लोर पर लौट आए.

ये भी पढ़ें: 'मेरे मुख्यमंत्री बनने के पीछे मिथुन चक्रवर्ती का अहम योगदान', शुभेंदु अधिकारी ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर की तारीफ की

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SUVENDU ADHIKARI MEETS MITHUN
FILM ACTOR MITHUN CHAKRABORTY
मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती
मिथुन कोलकाता के अस्पताल में भर्ती
MITHUN CHAKRABORTY IN HOSPITAL

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