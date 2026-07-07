बारुईपुर दुष्कर्म-हत्याकांड: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि, मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Published : July 7, 2026 at 7:54 PM IST
बारुईपुर: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 11 साल की उस बच्ची के माता-पिता से मुलाकात की, जिसकी कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी.
मुख्यमंत्री अधिकारी बारुईपुर पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय में पीड़िता के माता-पिता से मिले और उन्हें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.
इसके अलावा, उन्होंने बारुईपुर जिला पुलिस के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की. लड़की का शव रविवार को सुर्ज्यपुर हाट इलाके में एक बोरी में मिला था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बारुईपुर-जयनगर मार्ग अवरुद्ध किया, टायर जलाए और पुलिस के कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की.
शव मिलने के कुछ घंटों बाद गुस्साई भीड़ ने लड़की की मौत में शामिल होने के संदेह में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मामले के सिलसिले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार ने घटना की तहकीकात के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि रविवार को साउथ 24-परगना के सूर्यपुर के बारुईपुर में भीड़ द्वारा मारे गए ऑटो-रिक्शा ड्राइवर बेगुनाह था. शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार दोपहर बारुईपुर में राज्य पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग के बाद कहा, "मैं जांच करने वाला अधिकारी नहीं हूं. पुलिस ने मुझे बताया है कि युवक बेगुनाह था."
मुख्यमंत्री मंगलवार को सबसे पहले बारुईपुर एसपी ऑफिस पहुंचें, जहां उन्होंने जिले के टॉप पुलिस अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की. मीटिंग में जांच की प्रगति, हुई गिरफ्तारियों की संख्या, फोरेंसिक रिपोर्ट का स्टेटस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य इकट्ठा करने और जांच के भविष्य के रोडमैप के बारे में डिटेल्स शामिल थीं.
प्रशासनिक सूत्रों से पता चला है कि अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि जांच में कोई लापरवाही या देरी तो नहीं हुई है. सूत्रों की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर, तेजी से और बिना किसी भेदभाव के जांच पूरी करने पर जोर दिया गया है. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई.
इस बीच, मुख्यमंत्री के एसपी ऑफिस पहुंचने के थोड़ी देर बाद, मृतक नाबालिग के परिवार के लोग भी आ गए. मुख्यमंत्री ने उनसे अलग से बात की. खबर है कि उन्होंने घटना के बारे में उनकी बात सुनी और उन्हें जांच की प्रगति के बारे में अपडेट दिया. साथ ही उनकी मांगों और चिंताओं को भी पूरी गंभीरता से सुना गया.
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि घटना में शामिल हर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जांच में कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी.
इससे पहले, राज्य पुलिस के डीजी सिद्धिनाथ गुप्ता ने भी बारुईपुर का दौरा किया था. उन्होंने उस तालाब का मुआयना किया जहां से नाबालिग की लाश मिली थी और मौके की खुद जांच की. वह घटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं.
डायरेक्टर जनरल (DG) और राज्य के कई सीनियर पुलिस अधिकारियों ने पूरी घटना की अच्छी तरह जांच करने के लिए मौके का दौरा किया. खासकर, किसने हंगामा भड़काया, किसने नाकाबंदी की, और आगजनी के लिए कौन ज़िम्मेदार था. सिद्धिनाथ गुप्ता सबसे पहले इलाके का मुआयना करने पहुंचे और बाद में बारुईपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की.
बारुईपुर में हुई इस दुखद घटना को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है. अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने घटनास्थल का दौरा किया है और पीड़ित परिवार से मिले हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मामले को जल्द सुलझाने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है.
प्रशासन की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक बहस छिड़ गई है. इस पूरे घटना को लेकर मुख्यमंत्री का बरुईपुर दौरा और एसपी ऑफिस में हाई-लेवल मीटिंग खास तौर पर अहम मानी जा रही है. सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक जांच के हर चरण पर करीब से नजर रखी जा रही है.
राज्य सरकार ने साफ संदेश दिया है कि इस संवेदनशील घटना को लेकर कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अब ध्यान आगे की जांच पर है. कुछ प्रशासनिक हलकों में अंदाजा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) जल्द ही न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चार्जशीट फाइल कर सकती है. इस बीच, राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने का अपना वादा दोहराया है.
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