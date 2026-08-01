CM रेखा गुप्ता ने 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का किया शुभारंभ, आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू
इस मौके पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया, सीएम ने कहा सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाना है.
Published : August 1, 2026 at 1:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की महिलाओं के लिए शनिवार का दिन खास रहा . मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय (ईस्ट) से 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का विधिवत शुभारंभ किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं की मौजूदगी रही, जिन्होंने योजना के तहत अपने आवेदन भी जमा किए.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिबन काटकर योजना की शुरुआत की और लाभार्थी महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें फूल और मिठाई देकर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने महिलाओं से बातचीत करते हुए योजना का लाभ उठाने और अन्य पात्र महिलाओं को भी इससे जोड़ने का आह्वान किया.
1 अगस्त से दिल्ली की महिलाओं के जीवन में सम्मान का एक नया अध्याय शुरु हो रहा है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 1, 2026
आज से दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल गया है।
किसी बहन के लिए यह अपने नाम की पहली बचत होगी, किसी के लिए दवा, किताब या घर की कोई जरूरी चीज। और किसी के लिए यह एहसास कि अब… pic.twitter.com/vC3pSp9tUL
कार्यक्रम में बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी, रविकांत जैनवाल, संजय गोयल, डीडीसी (ईस्ट) के चेयरमैन डॉ. अनिल गोयल, डीएम (ईस्ट), महिला आयोग के प्रतिनिधि, भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और स्थानीय महिलाएं मौजूद रहीं. मंच से योजना की जानकारी दी गई और आवेदन प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर भी महिलाओं को अवगत कराया गया.
इस दौरान लाभार्थी महिलाओं ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया. कई महिलाओं ने मौके पर ही अपने आवेदन जमा किए. कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र महिलाओं तक योजना की जानकारी पहुंचाने और उन्हें सीधे लाभ से जोड़ना रहा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' इसी सोच के साथ शुरू की गई है, ताकि पात्र महिलाओं को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके.
कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ. बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने योजना के शुभारंभ का स्वागत किया और सरकार के इस कदम को महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण पहल बताया.
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