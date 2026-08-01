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CM रेखा गुप्ता ने 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का किया शुभारंभ, आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

नई दिल्ली: दिल्ली की महिलाओं के लिए शनिवार का दिन खास रहा . मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय (ईस्ट) से 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का विधिवत शुभारंभ किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं की मौजूदगी रही, जिन्होंने योजना के तहत अपने आवेदन भी जमा किए.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिबन काटकर योजना की शुरुआत की और लाभार्थी महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें फूल और मिठाई देकर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने महिलाओं से बातचीत करते हुए योजना का लाभ उठाने और अन्य पात्र महिलाओं को भी इससे जोड़ने का आह्वान किया.

कार्यक्रम में बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी, रविकांत जैनवाल, संजय गोयल, डीडीसी (ईस्ट) के चेयरमैन डॉ. अनिल गोयल, डीएम (ईस्ट), महिला आयोग के प्रतिनिधि, भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और स्थानीय महिलाएं मौजूद रहीं. मंच से योजना की जानकारी दी गई और आवेदन प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर भी महिलाओं को अवगत कराया गया.

इस दौरान लाभार्थी महिलाओं ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया. कई महिलाओं ने मौके पर ही अपने आवेदन जमा किए. कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र महिलाओं तक योजना की जानकारी पहुंचाने और उन्हें सीधे लाभ से जोड़ना रहा.