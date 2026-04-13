ETV Bharat / bharat

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नारी शक्ति को बताया प्रगति का आधार, कहा- ‘बेटी बचाओ’ से ‘बेटी बढ़ाओ’ के युग में भारत

हम 'बेटी बढ़ाओ' के एक नए और स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुके हैंः रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 13, 2026 at 2:37 PM IST

|

Updated : April 13, 2026 at 2:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत की निरंतर हो रही प्रगति, चहुंमुखी विकास और वैश्विक पटल पर बढ़ती पहचान के मूल में 'नारी शक्ति' निहित है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की भारतीय नारी ने अपनी एक विशिष्ट और सशक्त पहचान बनाई है, जो देश के गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है.

सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अतीत और वर्तमान की तुलना करते हुए कहा कि एक दौर वह भी था जब बेटियों के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा था. सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव के कारण बेटियां हाशिए पर थीं. लेकिन आज परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा, "माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश अब केवल 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' तक सीमित नहीं है, बल्कि हम 'बेटी बढ़ाओ' के एक नए और स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुके हैं." सम्मेलन के मुख्य वक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार, शिक्षा, विज्ञान, खेल, सामाजिक कार्य और अलग-अलग क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों की उपस्थिति में अपनी बात कही.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

महिला गरिमा के लिए मील का पत्थर बनीं योजनाएं
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की हर नीति और योजना के केंद्र में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वावलंबन को सर्वोपरि रखा गया है. उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान इसके तहत निर्मित करोड़ों शौचालयों ने महिलाओं को खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाकर उनकी गरिमा की रक्षा की है. उज्ज्वला योजना ने धुएं से भरी रसोई से मुक्ति दिलाकर करोड़ों महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारा है. जनधन खातों के माध्यम से महिलाओं को सीधे बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर उन्हें वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है. रेखा गुप्ता ने इन सभी कदमों को महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर करार दिया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नारी शक्ति को बताया प्रगति का आधार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नारी शक्ति को बताया प्रगति का आधार (ETV Bharat)
फाइटर जेट से लेकर सीमाओं की रक्षा तकनारी शक्ति की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश की बेटियां केवल शिक्षा और पोषण के पैमानों पर ही आगे नहीं हैं, बल्कि वे देश की रक्षा में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने कहा, "यह गर्व का विषय है कि हमारी बेटियां आज फाइटर जेट उड़ा रही हैं और सीमाओं पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रही हैं. उनके लिए अब कोई भी आकाश छूना असंभव नहीं रहा."

भाषण के अंत में मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए इसे वूमेन-लेड डेवलपमेंट का आधार बताया. उन्होंने विश्वास जताया कि यह अधिनियम देश की लगभग 70 करोड़ महिलाओं के लिए राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सशक्त नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करेगा. उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि नारी शक्ति के बिना विकास की कल्पना अधूरी है.

जानिए क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम
नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे औपचारिक रूप से 128वां संविधान संशोधन विधेयक (और अब 106वां संविधान संशोधन अधिनियम) कहा जाता है, भारत में महिलाओं के लिए राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. यह कानून भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है.

इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

  • 33% आरक्षण- लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.
  • कोटा के भीतर कोटा - आरक्षित सीटों में से भी एक-तिहाई सीटें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.
  • रोटेशन प्रणाली - आरक्षित सीटों को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेट (बदला) किया जाएगा ताकि प्रतिनिधित्व का विस्तार हो सके.
  • अवधि - यह आरक्षण लागू होने के बाद 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जिसे संसद बाद में आगे बढ़ा सकती है.

ये भी पढ़ेंः

Last Updated : April 13, 2026 at 2:47 PM IST

TAGGED:

DELHI CM REKHA GUPTA
CHIEF MINISTER REKHA GUPTA
BETI BACHAO BETI PADHAO
नारी शक्ति वंदन
DELHI CM REKHA GUPTA SPEECH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.