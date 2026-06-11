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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से मुलाकात की, नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में हुए शामिल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से मुलाकात की ( PTI )

नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. राज्य में विधानसभा चुनावों के बाद पिछले महीने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री से उनकी यह दूसरी मुलाकात है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की." विजय नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं. नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में बोले विजय

नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा, "राज्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के खिलाफ है, क्योंकि इसके शुरू होने से ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों पर असर पड़ा है. इसे देखते हुए, तमिलनाडु सरकार को एमबीबीएस, बीडीएस, और आयुष कोर्स में राज्य कोटे के तहत सभी सीटें सिर्फ कक्षा 12वीं के मार्क्स के आधार पर भरने की इजाजत दी जा सकती है..."