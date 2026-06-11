तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से मुलाकात की, नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में हुए शामिल
विजय ने कहा कि, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तमिलनाडु लगातार मजबूती और लगातार ग्रोथ दिखा रहा है.
Published : June 11, 2026 at 7:17 PM IST
नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. राज्य में विधानसभा चुनावों के बाद पिछले महीने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री से उनकी यह दूसरी मुलाकात है.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की." विजय नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं.
Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, met PM Modi in Delhi today— ANI (@ANI) June 11, 2026
(Source: PMO India/X) pic.twitter.com/yMcPvQwdJq
नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में बोले विजय
नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा, "राज्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के खिलाफ है, क्योंकि इसके शुरू होने से ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों पर असर पड़ा है. इसे देखते हुए, तमिलनाडु सरकार को एमबीबीएस, बीडीएस, और आयुष कोर्स में राज्य कोटे के तहत सभी सीटें सिर्फ कक्षा 12वीं के मार्क्स के आधार पर भरने की इजाजत दी जा सकती है..."
In the Eleventh Governing Council Meeting of NITI Aayog, Chief Minister of Tamil Nadu C. Joseph Vijay says, " tamil nadu wholeheartedly supports the nation’s aspirations and firmly believes that a developed india can be built only through empowered states, cooperative federalism,… pic.twitter.com/YwWtUQzioE— ANI (@ANI) June 11, 2026
विजय ने कहा, "तमिलनाडु पूरे दिल से देश की उम्मीदों का समर्थन करता है और पक्का मानता है कि एक विकसित भारत सिर्फ़ सशक्त राज्य, सहकारी संघवाद और समावेशी विकास से ही बन सकता है.
विजय ने कहा कि, तमिलनाडु के लोगों ने हमारी सरकार को पारदर्शी सरकार, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, युवा सशक्तिकरण और समान विकास पर आधारित एक ऐतिहासिक आदेश दिया है, और हम तमिलनाडु के हितों और उम्मीदों की मजबूती से रक्षा करते हुए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
In the Eleventh Governing Council Meeting of NITI Aayog, Chief Minister of Tamil Nadu C. Joseph Vijay says, " the state is opposed to the national eligibility cum entrance test (neet) for admission to undergraduate medical and dental courses, as its introduction has affected the… pic.twitter.com/0HcqzcsZUB— ANI (@ANI) June 11, 2026
उन्होंने कहा कि, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, तमिलनाडु लगातार मजबूती और लगातार ग्रोथ दिखा रहा है. राज्य 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने के लिए काम कर रहा है, जो हमारी विविध अर्थव्यवस्था की ताकत और हमारे कार्यबल की उत्पादकता को दिखाता है, और 2047 तक एक विकसित भारत के लिए हमारे प्रतिबद्धता को दिखाता है. विजय ने कहा, यह विजन चार स्तंभ, युवा, गरीबों, महिलाओं और किसानों पर टिका है और तमिलनाडु की प्राथमिकता इनमें से हर एक के साथ करीब से जुड़ी हुई हैं.
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