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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से मुलाकात की, नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में हुए शामिल

विजय ने कहा कि, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तमिलनाडु लगातार मजबूती और लगातार ग्रोथ दिखा रहा है.

Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, met PM Modi in Delhi today
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से मुलाकात की (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 11, 2026 at 7:17 PM IST

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नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. राज्य में विधानसभा चुनावों के बाद पिछले महीने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री से उनकी यह दूसरी मुलाकात है.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की." विजय नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं.

नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में बोले विजय
नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा, "राज्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के खिलाफ है, क्योंकि इसके शुरू होने से ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों पर असर पड़ा है. इसे देखते हुए, तमिलनाडु सरकार को एमबीबीएस, बीडीएस, और आयुष कोर्स में राज्य कोटे के तहत सभी सीटें सिर्फ कक्षा 12वीं के मार्क्स के आधार पर भरने की इजाजत दी जा सकती है..."

विजय ने कहा, "तमिलनाडु पूरे दिल से देश की उम्मीदों का समर्थन करता है और पक्का मानता है कि एक विकसित भारत सिर्फ़ सशक्त राज्य, सहकारी संघवाद और समावेशी विकास से ही बन सकता है.

विजय ने कहा कि, तमिलनाडु के लोगों ने हमारी सरकार को पारदर्शी सरकार, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, युवा सशक्तिकरण और समान विकास पर आधारित एक ऐतिहासिक आदेश दिया है, और हम तमिलनाडु के हितों और उम्मीदों की मजबूती से रक्षा करते हुए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

उन्होंने कहा कि, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, तमिलनाडु लगातार मजबूती और लगातार ग्रोथ दिखा रहा है. राज्य 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने के लिए काम कर रहा है, जो हमारी विविध अर्थव्यवस्था की ताकत और हमारे कार्यबल की उत्पादकता को दिखाता है, और 2047 तक एक विकसित भारत के लिए हमारे प्रतिबद्धता को दिखाता है. विजय ने कहा, यह विजन चार स्तंभ, युवा, गरीबों, महिलाओं और किसानों पर टिका है और तमिलनाडु की प्राथमिकता इनमें से हर एक के साथ करीब से जुड़ी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी, विकसित भारत@47 के रोडमैप पर चर्चा

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