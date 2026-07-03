ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में 'ग्रीन स्टील' का नया युग: चंद्रबाबू ने कडप्पा में रखी JSW स्टील प्लांट की नींव

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल और अन्य कडप्पा जिले में JSW रायलसीमा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के कंस्ट्रक्शन के काम की शुरुआत करते हुए. ( PTI )