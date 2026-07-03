आंध्र प्रदेश में 'ग्रीन स्टील' का नया युग: चंद्रबाबू ने कडप्पा में रखी JSW स्टील प्लांट की नींव
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि स्टील प्लांट की स्थापना के साथ ही रायलसीमा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है.
Published : July 3, 2026 at 7:48 PM IST
जम्मलमडुगु (आंध्र प्रदेश): मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कडप्पा जिले के जम्मलमडुगु मंडल के सुन्नापुरापल्ले में 16,350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले जेएसडब्ल्यू (JSW) रायलसीमा स्टील प्लांट का उद्घाटन किया. इसके बाद, उन्होंने विजयनगरम जिले में जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क का भी वर्चुअली (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए) उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा, 'रायलसीमा के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत हो चुकी है.'
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि स्टील प्लांट की स्थापना के साथ ही रायलसीमा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे रायलसीमा का विकास करके इसे एक खुशहाल बच्चे की तरह संवारेंगे.
पिछले शासन पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उस विनाशकारी शासन के कारण राज्य को पहुंचे नुकसान को दूर कर उसे फिर से नया जीवन दे रहे हैं. अब रायलसीमा उद्योगों, निवेशों और नौकरियों से गुलजार हो गया है और वे यह साबित कर रहे हैं कि यह पत्थरों की नहीं, बल्कि रत्नों (रत्नालसीमा) की धरती है. मुख्यमंत्री ने अपने पुराने वादे को याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने रायलसीमा में प्लांट लगाने की बात कही थी, जबकि अतीत में यहाँ केवल धोखे की आधारशिलाएं यानी फर्जी शिलान्यास ही देखे गए.
उन्होंने भरोसा जताया कि जेएसडब्ल्यू (JSW) रायलसीमा प्लांट के साथ आंध्र प्रदेश एक 'स्टील स्टेट' बन जाएगा और अब केवल विशाखापत्तनम ही नहीं, बल्कि रायलसीमा भी एक स्टील हब के रूप में विकसित हो रहा है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्रीनिवास वर्मा, स्थानीय विधायक आदिनारायण रेड्डी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माधव और अन्य नेता भी शामिल हुए.
सालाना 20 लाख टन उत्पादन क्षमता के साथ बनाए जा रहे इस स्टील प्लांट को दो चरणों में पूरा करने का लक्ष्य है. पहले चरण में 4,500 करोड़ रुपये की लागत से 10 लाख टन क्षमता वाली यूनिट बनाई जाएगी. दो साल में शुरू होने वाला यह पहला चरण एक हजार लोगों को रोजगार देगा. दूसरे चरण में, 11,850 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्लांट की क्षमता को 10 लाख टन और बढ़ाया जाएगा. तब अन्य 1,500 लोगों को नौकरियां मिलेंगी. इसके साथ ही हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे.
कडप्पा स्टील प्लांट में पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस (भट्ठी) के बजाय 'इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस' तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी. यहां पर्यावरण के अनुकूल 'ग्रीन स्टील' का उत्पादन किया जाएगा. यह स्टील प्लांट आधुनिक स्टील उद्योगों में से एक के रूप में स्थापित होगा. इसके साथ ही, कडप्पा स्टील फैक्ट्री के आस-पास सहायक उद्योगों, परिवहन (ट्रांसपोर्ट), लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्रों में भारी निवेश और नौकरियों की अपार संभावनाएं हैं.
परियोजना स्थल पर बाउंड्री वॉल, कार्यालय भवनों और गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है. एक बोरवेल खोदा जा चुका है और 2,000 किलोलीटर पानी के संप (Sump/टैंक) का निर्माण कार्य चल रहा है. भारी मशीनरी की खरीदारी की जा रही है. लक्ष्य यह है कि नवंबर 2028 में मशीनों की स्थापना (इंस्टॉलेशन) शुरू कर दी जाए और अप्रैल 2029 तक पहले चरण का उत्पादन शुरू हो जाए.
वहीं दूसरे चरण को साल 2034 तक पूरा करने की योजना है. इस स्टील प्लांट से जुड़े एक और बड़े प्रोजेक्ट के तहत, 'जेएसडब्ल्यू नियोएनर्जी' (JSW NeoEnergy) 2,400 करोड़ रुपये की लागत से 400 मेगावाट का सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट भी स्थापित करेगी.
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