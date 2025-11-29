ETV Bharat / bharat

"ईमानदारी सिर्फ़ कैरेक्टर का श्रृंगार नहीं है, ये न्याय और इज्जत बनाए रखती है", सोनीपत में बोले CJI सूर्यकांत

सोनीपत : भारत के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि 'ईमानदारी' सिर्फ़ कैरेक्टर का श्रृंगार नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुशासन है जो न्याय और इज़्ज़त दोनों को बनाए रखता है. उन्होंने लॉ के स्टूडेंट्स से कहा कि वे ईमानदारी को अपने कैरेक्टर का बेसिक स्ट्रक्चर बनाएं.

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में सीजेआई : CJI यहां ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 'द इंडिपेंडेंस ऑफ़ ज्यूडिशियरी: कम्पेरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स, इंस्टीट्यूशन्स एंड सिटिज़न्स' पर इंटरनेशनल कन्वेंशन के दौरान अपना कीनोट एड्रेस दे रहे थे. इस मौके पर, दुनिया के सबसे बड़े मूट कोर्ट 'न्यायभ्यास मंडपम' का उद्घाटन किया गया. एडवोकेसी, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट एडज्यूडिकेशन, आर्बिट्रेशन एंड रेज़ोल्यूशन के लिए इंटरनेशनल मूटिंग एकेडमी का भी उद्घाटन किया गया. यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल और MP और यूनिवर्सिटी के चांसलर नवीन जिंदल के अलावा, कई जाने-माने कानून के जानकार, और सीनियर वकील भी यहां मौजूद थे.

ईमानदारी पर रखी अपनी बात : CJI सूर्यकांत ने अपना भाषण ये कहकर शुरू किया कि "ईमानदारी वो है जो आप तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है, और हिम्मत वो है जो आप तब करते हैं जब सब देख रहे होते हैं. ये हमेशा रहने वाली कहावत उस चीज़ का सार बताती है जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं, यानी वकालत, बातचीत, विवाद सुलझाने, आर्बिट्रेशन और समाधान के लिए इंटरनेशनल मूटिंग एकेडमी (IMAANDAAR)".

"ईमानदारी सिर्फ किरदार की सजावट नहीं" : CJI ने कहा कि " ईमानदारी की चाहत रखनी चाहिए. यह अकेला शब्द अपने अक्षरों के जोड़ से कहीं ज़्यादा नैतिक महत्व रखता है. ईमानदारी सिर्फ़ किरदार की सजावट नहीं है. ये वो अनुशासन है जो न्याय और इज़्ज़त दोनों को बनाए रखता है. ऐसे ज़माने में जहां सच को ज्ञान से मुकाबला करना पड़ता है, जहां डीप फेक चीज़ों को तोड़-मरोड़कर पेश करता है, गलत जानकारी बढ़ती है और डिजिटल गिरफ्तारियां परेशान करने वाली आम बात हो गई है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा अब ऊंचे आदर्श नहीं रहे. वे ज़िंदा रहने का ज़रिया है. अगर मैं अपने अनुभव से कहूं, तो ये असली सफलता का एकमात्र सही शॉर्टकट भी है."

"ईमानदारी को किरदार का बेसिक ढांचा बनाएं" : छात्रों से उन्होंने कहा कि "आगे भविष्य में क्या होगा, इसके वे खुद मैनेजर हैं. संविधान तभी तक चलेगा जब तक आपकी नैतिकता उसे बनाए रखेगी. ईमानदारी बनी रहे, क्योंकि हम 'ईमानदार' की बात कर रहे हैं. ईमानदारी को अपने किरदार का बेसिक ढांचा बनने दें और किसी भी चीज़ को इसे बदलने न दें." कन्वेंशन के ज्यूडिशियरी की आज़ादी के टॉपिक पर बोलते हुए, CJI सूर्यकांत ने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक दुर्गाबाई की बात याद की, जिन्होंने कहा था कि ज्यूडिशियरी को ये महसूस होना चाहिए कि वे आज़ाद हैं. सिर्फ़ इसी स्थिति में हम न्याय के प्रशासन में कुशलता ला सकते हैं.