CJI सूर्यकांत ने कहा, अदालतें लोकतंत्र की भार वहन करने वाली दीवार हैं
सीजेआई सूर्यकांत राष्ट्रीय राजधानी में सुप्रीम कोर्ट में आयोजित ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम में बोल रहे थे.
By Sumit Saxena
Published : September 6, 2026 at 7:06 AM IST
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायपालिका की तुलना एक बोझ उठाने वाली दीवार से की- जो चमकदार ब्रोशर (पुस्तिका या प्रचार-पत्र) में नहीं दिखती, फिर भी इस स्ट्रक्चर के बने रहने के लिए बहुत जरूरी है. उनके शब्दों में कोर्ट हमेशा सुर्खियों में नहीं रह सकते, लेकिन उनकी शांत ताकत के बिना, देश की इमारत खड़ी नहीं रह सकती.
सीजेआई ने यह बात भारत के सुप्रीम कोर्ट में आयोजित ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम में स्वागत भाषण देते हुए कही. सीजेआई ने कहा, 'जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारी भूमिका, किसी बिल्डिंग के अंदर लोड-बेयरिंग दीवार जैसी है. कोई भी आर्किटेक्ट ब्रोशर के लिए कभी इसकी फोटो नहीं लेता, और फिर भी कोई बिल्डिंग इसके बिना खड़ी नहीं रह सकती. ठीक यही जगह है जो ज्यूडिशियल सिस्टम की किसी देश की जिंदगी में होती है.'
उन्होंने कहा कि इस कमरे में मौजूद हर कानून के जानकार तुरंत यह समझ जाएगा कि जब कोई विदेशी निवेशक यह पक्का नहीं कर पाता कि किसी दिए गए अधिकार क्षेत्र में कोई विवाद कितनी जल्दी या कितनी सही तरह से सुलझाया जाएगा, तो यह अनिश्चितता सीधे तौर पर ज्यादा रिस्क प्रीमियम, ज्यादा सिक्योरिटीज और कड़े एग्जिट क्लॉज के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पर बोझ डालती है.
सीजेआई ने कहा, 'यह हर तरह से बिजनेस करने की एक बिना लिखी सजा वाली कीमत बन जाती है, जिसे किसी लेजिस्लेचर ने कभी नहीं लगाया, फिर भी हर इन्वेस्टर को चुकाना पड़ता है. हालांकि, जो कोर्ट तेजी से लगातार और ऐसी भाषा में फैसले सुनाते हैं जिस पर दुनिया भरोसा कर सके, वे उस छिपी हुई कीमत को पूरी तरह से हटाने में काबिल होते हैं.'
उन्होंने कहा कि आर्थिक तरक्की, टेक्नोलॉजी, विवाद सुलझाने और सस्टेनेबल एनर्जी, इन सभी को इंजन की तरह देखा जा रहा है, जो ब्रिक्स और पार्टनर देशों को आगे बढ़ा रहे हैं. सीजेआई ने कहा, 'मैं यह कहूंगा कि ये चार अलग-अलग इंजन समानांतर नहीं चल रहे हैं. ये एक ही बुनियाद पर टिके हैं, और वह बुनियाद है समय पर और उम्मीद के मुताबिक न्याय मिलना.'
सीजेआई ने कहा, 'सदियों पहले जब देशों का कोई ग्रुप ग्रोथ के रास्तों पर बात करने के लिए बैठा, भारत ने एक मुश्किल एक्सपेरिमेंट किया था, यानी अलग-अलग सोच को एक साथ लाना ताकि वे एक-दूसरे से सीधे जुड़ सकें, न कि सिर्फ दूर से एक-दूसरे को देखते रहें. मैं कहूंगा कि ब्रिक्स फोरम अब जो करना चाहता है, उसके लिए यही सबसे सच्ची मिसाल है.'