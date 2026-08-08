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CJI सूर्यकांत का न्याय का तीन सिद्धांत, रिसीव, हर्ट और ट्रीट, मोहन यादव बोले जेन Z को मिला नायाब लॉ

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ( ANI )

इंदौर: आज भी न्याय के सपने को पूरा करने के लिए विधिक क्षेत्र के हर अंग को सामूहिक मदद की आहुति देनी होगी. इसी से आम आदमी को सुलभ न्याय और उसे मिले न्याय पर संतुष्टि मिल सकती है. ये बातें इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में वेस्ट जोन की जजेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहीं. उन्होंने आगे कहा, देश की अदालत में आने वाले लोगों को ठीक उसी प्रकार से लीगल मदद मिलनी चाहिए जिस तरह अस्पताल आने वाले मरीजों से पहले अस्पताल के कर्मचारी बात करते हैं और बाद में वह डॉक्टर को अपनी समस्या और परेशानी बताता है. फिर डॉक्टर उस उसकी परेशानी को समझकर उसका इलाज करता है. इसी तरह जब कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए अदालत पहुंचता है तो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग चाहे वे पैरालीगल वॉलंटियर हों, लीगल एड लॉयर हों, जुडिशल ऑफिसर हो, सभी को उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए. जिससे कि आम व्यक्ति को अदालत में सहज और सम्मानजनक वातावरण मिल सके. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (ETV Bharat) न्यायिक मुद्दों पर राष्ट्रीय मंथन, देर रात इंदौर पहुंचे CJI सूर्यकांत, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का जमावड़ा उन्होंने कहा "देश का लीगल सर्विस फ्रेमवर्क ऐसा हो जिसमें शहर, गांव और कस्बे के आखिरी व्यक्ति को आसानी से न्याय सुलभ हो सके. ऐसा तभी संभव है जब लोगों की परेशानी और समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो, क्योंकि गोवा से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश की ट्राइबल महिलाओं जैसे लोगों की समस्याएं अलग-अलग होंगी. इस प्रकार उनकी परेशानी को समझने वाले स्थानीय स्तर के लोग हों जो क्षेत्रीय आधार और परिवेश के अनुसार समस्याओं का समाधान कर सकें ऐसा नहीं होने पर समस्या के निराकरण में भी अंतर आएगा." लीगल सेक्टर को दिए तीन मंत्र जस्टिस सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश के तमाम जस्टिस और विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों से आह्वान करते हुए कहा कि न्याय की प्रक्रिया को तीन मंत्र अपना कर सुलभ बनाया जा सकता है. इसके लिए रिसीव, हर्ट और ट्रीट पर फोकस करना होगा. जिसमें न्याय के लिए आने वाले व्यक्ति को डिग्निटी मिलने के साथ उसकी परेशानी सुनकर उसे न्याय दिलाने की प्रक्रिया शामिल हो. तभी समाज के आखिरी व्यक्तियों तक सुलभ और आसान न्याय की उपलब्धता हो सकती है.