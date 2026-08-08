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CJI सूर्यकांत का न्याय का तीन सिद्धांत, रिसीव, हर्ट और ट्रीट, मोहन यादव बोले जेन Z को मिला नायाब लॉ

वेस्ट जोन जजेस कॉन्फ्रेंस में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का लीगल सेक्टर को तीन मंत्र. देश के 40 से ज्यादा जज इंदौर में कर रहे मंथन. संवाददाता सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

West Zone Judges Conference
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (ANI)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 4:46 PM IST

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इंदौर: आज भी न्याय के सपने को पूरा करने के लिए विधिक क्षेत्र के हर अंग को सामूहिक मदद की आहुति देनी होगी. इसी से आम आदमी को सुलभ न्याय और उसे मिले न्याय पर संतुष्टि मिल सकती है. ये बातें इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में वेस्ट जोन की जजेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहीं.

उन्होंने आगे कहा, देश की अदालत में आने वाले लोगों को ठीक उसी प्रकार से लीगल मदद मिलनी चाहिए जिस तरह अस्पताल आने वाले मरीजों से पहले अस्पताल के कर्मचारी बात करते हैं और बाद में वह डॉक्टर को अपनी समस्या और परेशानी बताता है. फिर डॉक्टर उस उसकी परेशानी को समझकर उसका इलाज करता है. इसी तरह जब कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए अदालत पहुंचता है तो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग चाहे वे पैरालीगल वॉलंटियर हों, लीगल एड लॉयर हों, जुडिशल ऑफिसर हो, सभी को उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए. जिससे कि आम व्यक्ति को अदालत में सहज और सम्मानजनक वातावरण मिल सके.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (ETV Bharat)

उन्होंने कहा "देश का लीगल सर्विस फ्रेमवर्क ऐसा हो जिसमें शहर, गांव और कस्बे के आखिरी व्यक्ति को आसानी से न्याय सुलभ हो सके. ऐसा तभी संभव है जब लोगों की परेशानी और समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो, क्योंकि गोवा से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश की ट्राइबल महिलाओं जैसे लोगों की समस्याएं अलग-अलग होंगी. इस प्रकार उनकी परेशानी को समझने वाले स्थानीय स्तर के लोग हों जो क्षेत्रीय आधार और परिवेश के अनुसार समस्याओं का समाधान कर सकें ऐसा नहीं होने पर समस्या के निराकरण में भी अंतर आएगा."

लीगल सेक्टर को दिए तीन मंत्र

जस्टिस सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश के तमाम जस्टिस और विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों से आह्वान करते हुए कहा कि न्याय की प्रक्रिया को तीन मंत्र अपना कर सुलभ बनाया जा सकता है. इसके लिए रिसीव, हर्ट और ट्रीट पर फोकस करना होगा. जिसमें न्याय के लिए आने वाले व्यक्ति को डिग्निटी मिलने के साथ उसकी परेशानी सुनकर उसे न्याय दिलाने की प्रक्रिया शामिल हो. तभी समाज के आखिरी व्यक्तियों तक सुलभ और आसान न्याय की उपलब्धता हो सकती है.

प्रेस से बोले- न्याय दिलाने की प्रक्रिया भी देरी का कारण

जज कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस से चर्चा में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा "इंदौर में आयोजित दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में पैरा लीगल वालंटियर की भूमिका पर मंथन से पॉलिसी इशू निकलेंगे जिससे देश की तमाम अदालतों में लंबित प्रकरणों का समाधान निकल सकेगा."

देश में लंबित प्रकरणों और पुराने केसेस के लगातार चलने के सवाल पर कहा कि हमारी न्याय प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि पहले केस आने पर पक्ष और प्रतिपक्ष को नोटिस जारी करना पड़ता है फिर दोनों पार्टी को कोर्ट में आने का समय देना होता है, इसके बाद सुनवाई होती है. लेकिन अब अदालतों में जल्द सुनवाई के कारण क्लोजिंग प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं.

कैदियों के लिए भी प्री-लीगल एड की सुविधा अदालतों में उपलब्ध कराई जा रही

उन्होंने कई कैदियों के जेल में बंद रहने और न्यायिक जटिलताओं के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पाने के सवाल पर कहा कि अब ऐसे कैदियों के लिए भी प्री-लीगल एड की सुविधा अदालतों में उपलब्ध कराई जा रही है. जिसका लाभ जेल में बंद अथवा विचाराधीन कैदियों को निशुल्क दिया जा रहा है."

देश में आम जनता को सुलभ और आसान न्याय उपलब्ध कराने के न्यायिक प्रयासों को लेकर देश के अलग-अलग जोन में जजों की रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है. इंदौर में आज शनिवार को आयोजित वेस्ट जोन की जजेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के साथ देश के करीब 40 से ज्यादा जजों और विधि विशेषज्ञों के अलावा केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'आम जनता को सुलभ न्याय' विषय पर मंथन किया.

मुख्यमंत्री बोले, समान नागरिक संहिता और जेन जी की मदद का कानून लागू

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा, मध्य प्रदेश अब समान नागरिक संहिता जैसे कानून लागू कर चुका है. इसके अलावा युवाओं और परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है. इसके अलावा न्यायिक सेवाओं में लोगों को सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है.

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