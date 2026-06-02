ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जज, मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दिलाई शपथ

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 हुई. इनमें दो महिला जज भी हैं. एक पद अभी भी खाली है.

oath ceremony of Judges in SC
सुप्रीम कोर्ट में नए जजों का शपथ ग्रहण (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 11:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के पांच नवनियुक्त न्यायाधीशों को मंगलवार को पद की शपथ दिलाई. न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की.

वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सीधे ही वकील से जज बनाया गया है. इसके बाद शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हुई. मोहना की नियुक्ति से सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा. वर्तमान में केवल एक महिला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में हैं. अगस्त 2021 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी महिला की जज के रूप में नियुक्ति नहीं हुई थी.

TAGGED:

सुप्रीम कोर्ट में शपथ ग्रहण
जजों की नियुक्ति शपथ ग्रहण
OATH OF JUDGES IN SC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.