ETV Bharat / bharat

'जज चुनने के लिए कॉलेजियम क्यों ज़्यादा सही है?': CJI गवई ने कार्यकाल के आखिरी दिन खुलकर रखी अपनी बात

जस्टिस बीआर गवई, रविवार 23 नवंबर को नई दिल्ली में अपने ऑफिस के आखिरी दिन अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए. ( PTI )

नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन रविवार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने के प्रस्ताव पर जस्टिस बीवी नागरत्ना की असहमति पर अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई दम होता तो चार जज उस नाम पर सहमत नहीं होते.

बता दें कि इस साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली को टॉप कोर्ट में प्रमोट करने की सिफारिश की थी. जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की नियुक्ति के खिलाफ अपनी असहमति दर्ज की थी. कहा था कि उनकी नियुक्ति न केवल न्याय प्रशासन के लिए उल्टा होगी, बल्कि कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता भी दांव पर लगेगी.

CJI गवई के नेतृत्व में जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, जेके माहेश्वरी और नागरत्ना वाले पांच सदस्यों के कॉलेजियम ने जस्टिस पंचोली पर 4-1 के बंटवारे के साथ फैसले लिए. जब ETV भारत ने पूछा कि क्या आपके नज़रिए से उस असहमति में कोई दम था? जस्टिस गवई ने अपने घर पर मीडिया से बातचीत के दौरान जवाब दिया, "अगर उसमें कोई दम होता तो चार जज उस नाम पर सहमत नहीं होते…." उन्होंने कहा कि कॉलेजियम में किसी जज की असहमति पहली बार नहीं हो रही है.

ईटीवी भारत ने जजों की नियुक्ति पर पूछा कि कॉलेजियम का फैसला आखिरी होता है, अगर सरकार को इसमें शामिल किया गया तो क्या अच्छे जज मिलना मुश्किल होगा? जस्टिस गवई ने कहा कि कॉलेजियम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों को अपने सामने पेश होने वाले वकीलों के बारे में बेहतर जानकारी है. उन्हें डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी से आने वाले जजों के बारे में भी बेहतर जानकारी होती है.

जस्टिस गवई ने कहा, "जब हमने यहां प्रैक्टिस कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम रिकमेंड किए, तो हमने उन नामों को संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस और कॉलेजियम मेंबर्स को रिकमेंड किया, इसलिए वे उन जजों के सामने पेश हुए और जब कॉलेजियम वकीलों के परफॉर्मेंस से खुश हुआ, उसके बाद ही उनके नामों की रिकमेंड की गई."

जब ETV भारत ने पूछा कि क्या अच्छे जज सिर्फ़ कॉलेजियम ही ढूंढ सकता है? जस्टिस गवई ने जवाब दिया, "कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ़ सिस्टम नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में, जज चुनने के लिए एग्जीक्यूटिव के अलावा हाई कोर्ट कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ज़्यादा सही है. वकील, प्रधानमंत्री या कानून मंत्री के सामने बहस नहीं करते, तो आप किसी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं?"