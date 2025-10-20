ETV Bharat / bharat

थल सेना प्रमुख जवानों के साथ मना रहे दीपावली, सीमांत के लोगों व कुमाऊं रेजिमेंट की परंपरा की सराहना

थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का सीमांत जनपद दौरा ( Photo-Indian Army )

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पिथौरागढ़ चार दिनों से सीमा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां वो पर सेना के जवान और उनके आश्रितों से मुलाकात कर रहे हैं. थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा और सीमांत इलाकों के विकास के मोर्चों पर भारतीय सेना प्रतिबद्ध है. चीन-नेपाल सीमा लगा कुमाऊं क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. सीमांत के लोग अवैतनिक प्रहरी हैं और उनकी देशभक्ति की भावना अनुकरणीय है. वहीं सोमवार को थल सेनाध्यक्ष के नाभीढांग से ॐ पर्वत के दर्शन करे और सैनिकों के हौसला अफजाई की. थल सेना प्रमुख ने अग्रिम चौकियों का किया दौरा: थल सेना प्रमुख ने जवानों के अनुशासन, पेशेवर दक्षता और कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता की सराहना करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी. सेनाध्यक्ष ने ज्योलिंगकोंग (आदि कैलास) व आसपास की अग्रिम चौकियों का दौरा किया. उन्होंने दुर्गम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियों से परिचालन योजनाओं, उन्नत निगरानी प्रणाली, विशेष गतिशीलता प्लेटफार्म, नई प्रौद्योगिकियों के समेकन और मित्र सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय गतिविधियों की समीक्षा की. थल सेना प्रमुख ने जवानों से की मुलाकात (Photo-Indian Army)