थल सेना प्रमुख जवानों के साथ मना रहे दीपावली, सीमांत के लोगों व कुमाऊं रेजिमेंट की परंपरा की सराहना

भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीमांत में बसे लोगों को अवैतनिक प्रहरी बताकर जमकर सराहना की.

GENERAL UPENDRA DWIVEDI PITHORAGARH
थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का सीमांत जनपद दौरा (Photo-Indian Army)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 20, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पिथौरागढ़ चार दिनों से सीमा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां वो पर सेना के जवान और उनके आश्रितों से मुलाकात कर रहे हैं. थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा और सीमांत इलाकों के विकास के मोर्चों पर भारतीय सेना प्रतिबद्ध है. चीन-नेपाल सीमा लगा कुमाऊं क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. सीमांत के लोग अवैतनिक प्रहरी हैं और उनकी देशभक्ति की भावना अनुकरणीय है. वहीं सोमवार को थल सेनाध्यक्ष के नाभीढांग से ॐ पर्वत के दर्शन करे और सैनिकों के हौसला अफजाई की.

थल सेना प्रमुख ने अग्रिम चौकियों का किया दौरा: थल सेना प्रमुख ने जवानों के अनुशासन, पेशेवर दक्षता और कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता की सराहना करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी. सेनाध्यक्ष ने ज्योलिंगकोंग (आदि कैलास) व आसपास की अग्रिम चौकियों का दौरा किया. उन्होंने दुर्गम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियों से परिचालन योजनाओं, उन्नत निगरानी प्रणाली, विशेष गतिशीलता प्लेटफार्म, नई प्रौद्योगिकियों के समेकन और मित्र सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय गतिविधियों की समीक्षा की.

GENERAL UPENDRA DWIVEDI PITHORAGARH
थल सेना प्रमुख ने जवानों से की मुलाकात (Photo-Indian Army)

कुमाऊं रेजिमेंट की गौरवशाली परंपराओं की सराहना: इन इलाकों में तैनात जवानों से संवाद करते हुए उनके साहस, जज्बे और सेवा परमो धर्मः की भावना को सलाम किया. थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ज्योलिंगकोंग (आदि कैलास) व आसपास की अग्रिम चौकियों का दौरा किया. उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट की गौरवशाली परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां की जनता की देशभक्ति और धैर्य की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है. सेनाध्यक्ष ने ऑपरेशन सद्भावना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चल रही पहल और उसमें सेना के योगदान को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली.

GENERAL UPENDRA DWIVEDI PITHORAGARH
थल सेना प्रमुख चाइना बॉर्डर पर मना रहे दीपावली (Photo-Indian Army)

भारतीय थल सेना प्रमुख ने ॐ पर्वत के किए दर्शन: इन योजनाओं के तहत सेना की ओर से गर्ब्यांग और कालापानी में टेंट-आधारित होमस्टे, सड़क और बिजली परियोजनाएं, चिकित्सा शिविर और पॉलीहाउस आधारित कृषि आदि शामिल हैं. सेना इन कार्यों में स्थानीय ग्रामीणों को सहयोग दे रही है. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ सीमांत समुदायों के सशक्तिकरण के लिए भी संकल्पित है और यह सिलसिला जारी रहेगा. सोमवार को थल सेनाध्यक्ष के नाभीढांग से ॐ पर्वत के दर्शन करे और सैनिकों के हौसला अफजाई की.

पढ़ें-थल सेना प्रमुख पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर पर जवानों संग दीपावली मनाने पहुंचे

