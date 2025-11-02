ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव पूरे विश्व के लिए नजीर बनेगा: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

कानपुर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव पूरे विश्व के लिए नजीर बनेंगे. सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि अगर कहीं हिंसा हुई तो हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे. वह एक कार्यक्रम में भाग लेने कानपुर पहुंचे थे.

उन्होंने कहा कि सामान्य मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार पारदर्शी ढंग से वोट करेंगे. उन्होंने कहा बिहार में चुनाव के लिए 242 रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ ही इतनी ही संख्या में पर्यवेक्षक, पुलिस और प्रशासन के अफसर तैयार हैं. आगे कहा चुनाव आयोग के लिए न तो कोई पक्ष है, न विपक्ष. सभी समकक्ष हैं. बोले बिहार में होने वाले ये चुनाव अपनी पार्दर्शिता व सरलता के लिए जाने जाएंगे. साथ ही मेरा मानना है, ये पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक नजीर बनेंगे. उन्होंने कहा कि छह नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होगा, वहीं 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. फिर 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे.