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देश में होने वाले चुनाव और भी पारदर्शी होंगे: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

आगरा: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सोमवार को आगरा पहुंचे. ज्ञानेश कुमार अपने परिवार के साथ मंगलवार सुबह प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर पहुंचे. जहां पर उन्होंने अपने माता-पिता और पत्नी के साथ कैलाश महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की. करीब 45 मिनट तक पूजा-अर्चना और आरती के बाद मंदिर से बाहर आए. इसके बाद सुबह करीब 9:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त अपने परिवार के साथ श्रीमनकामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे. जहां पर पूजा अर्चना करके नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

बता दें कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विजय नगर कॉलोनी स्थित अपने पैतृक आवास पर मां सत्यवती और पिता डॉ. सुबोध कुमार के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया. इसके बाद कॉलोनी के लोगों की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए. इसके साथ ही अपने दामाद और आगरा डीएम मनीष बंसल से मिलने के लिए डीएम आवास भी पहुंचे.