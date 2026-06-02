देश में होने वाले चुनाव और भी पारदर्शी होंगे: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार
मुख्य चुनाव आयुक्त ने परिवार संग आगरा के मंदिर में की पूजा-अर्चना, परिवार संग लिया भाग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 1:01 PM IST
आगरा: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सोमवार को आगरा पहुंचे. ज्ञानेश कुमार अपने परिवार के साथ मंगलवार सुबह प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर पहुंचे. जहां पर उन्होंने अपने माता-पिता और पत्नी के साथ कैलाश महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की. करीब 45 मिनट तक पूजा-अर्चना और आरती के बाद मंदिर से बाहर आए. इसके बाद सुबह करीब 9:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त अपने परिवार के साथ श्रीमनकामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे. जहां पर पूजा अर्चना करके नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे.
बता दें कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विजय नगर कॉलोनी स्थित अपने पैतृक आवास पर मां सत्यवती और पिता डॉ. सुबोध कुमार के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया. इसके बाद कॉलोनी के लोगों की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए. इसके साथ ही अपने दामाद और आगरा डीएम मनीष बंसल से मिलने के लिए डीएम आवास भी पहुंचे.
मंगलवार सुबह करीब 6:15 बजे ज्ञानेश कुमार परिवार के साथ सिकंदरा में यमुना किनारे स्थित प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर पहुंचे. जहां पर उन्होंने महादेव मंदिर में बाबा का दुग्धाभिषेक किया. इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने पिता डॉ. सुबोध कुमार का हाथ थामकर आरती की.
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 5 राज्यों में सफल चुनाव होने के बाद अपनी पत्नी अनुराधा के साथ आगरा, अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे. उनसे मिलने के बाद, कैलाश महादेव मंदिर आया हूं. आगे उन्होंने कहा कि आशा है आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी होंगे. जैसा कि पहले आप लोगों के माध्यम से भारत के सभी मतदाताओं को बताते हैं कि शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है. अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवाए और चुनाव में वोट जरूर कीजिए.
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