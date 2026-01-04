ETV Bharat / bharat

देवघर एम्स पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कहा- व्यवस्था देखकर गर्व और संतोष का हो रहा अनुभव

देवघर: भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने दो दिवसीय दौरे के मौके पर देवघर पहुंचे. यहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद भारत सरकार की प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था देवघर एम्स का दौरा किया. एम्स पहुंचने पर संस्थान के निदेशक डॉ. नितिन गंगाने ने उनका स्वागत किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एम्स के निदेशक समेत वरिष्ठ चिकित्सकों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की.

देवघर एम्स की व्यवस्थाएं गर्व की बात: ज्ञानेश कुमार

इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों और लगातार विस्तार पा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की विस्तृत जानकारी ली. एम्स का दौरा करने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देवघर में एम्स की व्यवस्थाएं देखकर मुझे बेहद गर्व और संतोष का अनुभव हो रहा है. उन्होंने बताया कि यहां की स्वास्थ्य सुविधाएं न सिर्फ स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज देंगी बल्कि भविष्य में यह संस्थान विश्वस्तरीय पहचान भी स्थापित करेगा.

मीडिया से बात करते मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Etv bharat)

नौलखा मंदिर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पूजा की