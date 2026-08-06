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SIR पर सवाल उठाने वालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कसा आगरा में तंज, कहा- चाहे जहां से सूरज उगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता

सोशल मीडिया की अफवाहों पर भड़के मुख्य चुनाव आयुक्त!

SIR पर सवाल उठाने वालों को जवाब
SIR पर सवाल उठाने वालों को जवाब (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 7:20 AM IST

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आगरा: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है. आगरा में आयोजित नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि, कौन क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हर काम संविधान के मुताबिक हो रहा है.

सोशल मीडिया की अफवाहों पर भड़के मुख्य चुनाव आयुक्त! (Video Credit: ETV Bharat)

CEC ने कसा तंज: ज्ञानेश कुमार ने कहा कि, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. देश ही दुनिया की निर्वाचन आयोग सबसे बड़ी चुनाव प्रबंधन संस्था है. जनता से अपील है कि जागरुक मतदाता बनें. मतदान जरूर करें. मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर को लेकर एक कहानी सुनाई. उन्होंने कहा कि सूरज कहां उगता है. सूरज यदि पूरब में उगता है तो ये कोई खबर नहीं है. सूरज यदि पश्चिम में उगे तो न्यूज बनेगी.

आगरा के कार्यक्रम में CEC ज्ञानेश कुमार
आगरा के कार्यक्रम में CEC ज्ञानेश कुमार (Photo Credit: ETV Bharat)

एक बार मैं टीवी देख रहा था तो टीवी पर कुछ लोग बोल रहे थे, एसआईआर में ये गलत है. एसआईआर में ये गड़बड़ है. मुझे नहीं लगा. जब कार्यालय आया तो मैंने कहा कि चलो इन लोगों को सच बताते हैं. उन्हें बुलाया उनसे कहा कि सूरज पूरब में उगता है. पश्चिम में क्यों उगा रहे हो. हमें तो ऐसा बतलाया गया था. उन्हें एसआईआर के बारे में समझाया. जिस पर टीवी के लोगों ने कहा कि आपने अच्छा किया. आपने हमें बताया.- ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त

मतदाता हैं प्राथमिकता: मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर समय-समय पर अनेक प्रकार के नैरेटिव सामने आते हैं. लेकिन लोकतंत्र की मजबूती का आधार सही जानकारी, संवैधानिक व्यवस्था और तथ्यात्मक समझ है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे चुनाव प्रक्रिया को समझें. मतदान अवश्य करें. केवल प्रमाणिक एवं तथ्यपरक जानकारी पर ही विश्वास करें. लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जागरूक मतदाता होता है. प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान केवल उसका अधिकार ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति उसका महत्वपूर्ण दायित्व भी है.

मतदाता को हर सच पता है. जो मतदाता हैं तो उसे पता है कि सूरज पूरब में उगता है. जो चुनाव कराने वाला स्टाफ हैं, उसे पता है कि सूरज पूरब में उगता है. बाकी जिसे जहां उगना है, उगा लो कोई फर्क नहीं पडता है.- ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त

SIR के बारे में समझाया: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदान प्रतिशत किसी भी लोकतंत्र में जनता के विश्वास का महत्वपूर्ण संकेतक होता है. विभिन्न राज्यों में हुए उच्च मतदान प्रतिशत का उल्लेख किया. कहा कि भारतीय मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बारे में जानकारी दी. कहा कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाना है. इस प्रक्रिया में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, नकली और विदेशी व्यक्तियों के नामों की पहचान करके मतदाता सूची को ठीक किया जाता है. ताकि सभी पात्र भारतीय नागरिकों के नाम सूची में सुनिश्चित किए जा सकें.



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