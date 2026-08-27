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चेन्नई पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार; बताया लोकतंत्र को मजबूत करने का पूरा प्लान

चेन्नईः चुनाव आयोग मतदान केंद्र के अधिकारियों के विभिन्न सुझावों और विचारों को सुनेगा और उसके आधार पर लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठाएगा. चेन्नई में गुरुवार 27 अगस्त को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तमिलनाडु के पोलिंग स्टेशन अधिकारियों के साथ हुई परामर्श बैठक में यह बातें कहीं.

बैठक में तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक, चेन्नई कॉर्पोरेशन के कमिश्नर समीरन और अन्य अधिकारी शामिल हुए. 'चलो लोकतंत्र सीखें, चलो लोकतंत्र का नेतृत्व करें' थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में तमिलनाडु और पुडुचेरी के 200 स्कूलों, 75 कॉलेजों और 25 विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भी भाग लिया.

इस बैठक के बाद, ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने, युवा मतदाताओं में संवैधानिक समझ विकसित करने, चुनावी कामकाज में डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करने और 'ECINet' ऐप पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने चुनावों में लोकतांत्रिक भागीदारी और चुनावी जागरूकता को लेकर छात्रों को भी संबोधित किया.

कार्यक्रम के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा, "आज तमिलनाडु में मतदान केंद्र स्तर के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ एक परामर्श बैठक की गई. मैंने उनसे कई तरह के विचार और सुझाव सुने हैं. इन सुझावों के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग लोकतंत्र को और बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठाएगा. मैं उन सभी मतदान केंद्र अधिकारियों और कर्मचारियों की दिल से सराहना करता हूं जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में इतनी अच्छी तरह से काम किया."