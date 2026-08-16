पटना में CEC ज्ञानेश कुमार ELC 2.0 का करेंगे आगाज, 400 छात्रों संग चर्चा करेंगे
पटना में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 'Gen Z' मतदाता जागरूकता पर विशेष अभियान शुरू करेंगे. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : August 16, 2026 at 7:11 AM IST
पटना: भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 16 और 17 अगस्त को दो दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे. कार्यक्रम के मुताबिक, 17 अगस्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज सभागार में लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे.
बिहार में CEC ज्ञानेश कुमार : भारत निर्वाचन आयोग 'Gen Z' मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत बिहार से करेगा. इस अभियान का उद्देश्य पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं और नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मतदान के महत्व और चुनावी प्रणाली की बारीकियों से अवगत कराना है.
Youth Powered Democracy! ✊— Election Commission of India (@ECISVEEP) August 12, 2026
On International Youth Day, ECI celebrates the vibrant energy and driving force of India’s young citizens.
Join the Electoral Literacy Clubs of ECI to learn, participate, and lead. #ECI #InternationalYouthDay #ELC pic.twitter.com/mnnjro8Yla
वैशाली, मधुबनी और सीतामढ़ी का दौरा : रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने दौरे की शुरुआत वैशाली, मधुबनी और सीतामढ़ी से करेंगे. नालंदा में 500 बीएलओ से संवाद करेंगे. सोमवार को ज्ञानेश कुमार नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज सभागार में 500 बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारियों) से संवाद करेंगे.
नालंदा में 500 बीएलओ से संवाद : नालंदा में होने वाला यह संवाद बीएलओ के अनुभवों, जमीनी चुनौतियों तथा निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने के उपायों पर सीधे विचार-विमर्श का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा.
ELC 2.0 का पटना से होगा आगाज : 17 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त पटना के ज्ञान भवन में निर्वाचन साक्षरता क्लब 2.0 एवं इसीआईएनईटी (ELC 2.0 और ECINET) पर एक दिवसीय सम्मेलन होगा, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.
Your One-Stop Platform for All Election-Related Information and Services ✨— Election Commission of India (@ECISVEEP) August 14, 2026
From finding your polling station to checking live election results—ECINET makes staying informed effortless.
What feature are you using first? Drop a comment below! 💬👇
📲 Download ECINET today!… pic.twitter.com/WUGepTsGAP
400 स्कूल-कॉलेज के छात्रों संग चर्चा करेंगे : सम्मेलन में बिहार के 400 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों से हजारों विद्यार्थी (फर्स्ट टाइम वोटर), शिक्षक, विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राचार्य एवं संस्थान प्रमुख भाग लेंगे.
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