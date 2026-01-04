दो दिवसीय झारखंड दौरे के लिए देवघर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जोहार कह कर किया लोगों का अभिवादन
दो दिनों के अपने झारखंड दौरे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार देवघर पहुंचे. जहां उनका स्वागत किया गया.
Published : January 4, 2026 at 2:50 PM IST
देवघर: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को देवघर पहुंचे. एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.
मुख्य चुनाव आयुक्त के स्वागत के लिए देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक सौरभ, संथाल परगना के कमिश्नर, डीआईजी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे.
एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह देवघर आए हैं. अपने परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद, बासुकीनाथ मंदिर में भी भगवान शिव की पूजा करेंगे.
उन्होंने कहा कि वह दो दिनों तक देवघर में रहेंगे. सबसे पहले, वह भगवान शिव की पूजा करेंगे और पूरे राज्य और देश के बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे. झारखंड पहुंचने पर उन्होंने स्थानीय भाषा में झारखंड के लोगों को जोहार कर अभिवादन किया.
एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कड़ी सुरक्षा के बीच सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए. वहां थोड़ी देर आराम करने के बाद, वह सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने जाएंगे.
सोमवार को CEC ज्ञानेश कुमार का कार्यक्रम
सोमवार सुबह 8:30 बजे, मुख्य चुनाव आयुक्त देवघर से दुमका में बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे. मंदिर में दर्शन करने के बाद, वे लगभग 10:00 बजे दुमका के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पहुंचेंगे. जहां अल्पाहार के बाद, वे देवघर लौट जाएंगे, यहां वे तपोवन के मोहनानंद प्लस टू स्कूल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. जहां, वे स्थानीय बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारियों) से सीधा संवाद करेंगे. इसके बाद, वे मीडिया को संबोधित करेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है.
