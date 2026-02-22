ETV Bharat / bharat

'टैरिफ को हथियार बना रहे ट्रंप', चिदंबरम ने की अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना, मोदी सरकार को भी घेरा

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 'टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल' करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि ट्रंप के इस कदम की निंदा की जानी चाहिए. पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने एक्स पोस्ट में कहा कि उन्हें इस बात से हैरानी नहीं है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2 अप्रैल, 2025 को घोषित तथाकथित रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff) को रद्द करने के बाद ट्रंप बेताब होकर टैरिफ को फिर से लगाने के तरीके तलाश कर रहे हैं. उन्होंने पूछा, "हैरानी की बात यह है कि कुछ टिप्पणी करने वाले और बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाले ट्रोल (सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने वाले), किसी न किसी तरह से ट्रंप के टैरिफ बनाए रखने के फैसले को सही ठहरा रहे हैं. क्या उन्हें एहसास है कि टैरिफ ने व्यापार को बुरी तरह से रोक दिया और यह उस नियम-आधारित ट्रेडिंग ऑर्डर के खिलाफ था जो सभी देश चाहते हैं? क्या उन्हें एहसास है कि टैरिफ ने अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाया है?"