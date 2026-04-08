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जंगल में पेड़ों से टपक रहे अनोखे रसगुल्ले, विधायक भी समेटने जुटे, जानें मालामाल करने वाले इस फल की कहानी

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जंगल का रसगुल्ला 'महुआ', इसके फल-फूल कर देते हैं मालामाल, छिंदवाड़ा से महेंद्र राय की खास रिपोर्ट.

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महुआ का फल-फूल कर देता है मालामाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 11:13 AM IST

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Updated : April 8, 2026 at 12:32 PM IST

6 Min Read
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छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुछ ऐसे पेड़ हैं, जिनसे इन दिनों रसगुल्ले टपक रहे हैं. सुनने में अजीब लगे पर ऐसा हम नहीं बल्कि यहां के ग्रामीण कह रहे हैं. इन रसगुल्लों को समेटने के लिए सुबह से ही आम जनता से लेकर स्थानीय विधायक तक पेड़ के नीचे टोकनी लिए दिन बिताते नजर आ जाते हैं. इन 'रसगुल्लों के पेड़ों' को आदिवासियों का हमसफर भी कहा जाता है क्योंकि आदिवासियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक ये पेड़ और इनके फल इनका साथ निभाते हैं. हम बात कर रहे हैं आदवासियों के बीच सबसे लोकप्रिय पेड़ 'महुए' की, जिसे आदवासियों के बीच अब 'रसगुल्ले का पेड़' भी कहा जाने लगा है. आज के दौर में महुए के पेड़ आदिवासियों की लाइफ लाइन भी बन चुके हैं.

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जन्म से लेकर मौत तक, संस्कारों में साथ निभाता है महुआ (Etv Bharat)

महुआ का फल-फूल कर देता है मालामाल

महुआ बीनने वाले हरिराम ने बताया, '' जंगल के आसपास रहने वाले आदिवासी और ग्रामीणों के लिए महुआ का पेड़ किसी जादुई चिराग से कम नहीं होता. इसके फूल और फल दोनों मालामाल कर देते हैं. फरवरी से लेकर मई की चिलचिलाती धूप में महुआ के फूल पेड़ों से टपकते हैं, माने रसगुल्ले टपक रहे हों. इन फूलों को एक-एक कर उठाया जाता है और फिर सुखाकर बाजार में बेच दिया जाता है, जिससे अच्छी कमाई होती है. इसके बाद जून और जुलाई में महुआ के फल आते हैं, जिसे गुल्ली कहा जाता है गुल्ली से तेल निकलता है, जो काफी महंगा बिकता है. गुल्ली का तेल आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के काम आता है.''

जानें मालामाल करने वाले जंगल के रसगुल्ले की कहानी (Etv Bharat)

जन्म से लेकर मौत तक, संस्कारों में साथ निभाता है महुआ

आदिवासी समुदाय के विधायक नीलेश ऊइके ने बताया, '' गोंड समुदाय में महुआ का उपयोग जन्म (तोंडा), विवाह (मंदा) और मौत (कोंडा) के संस्कारों में विशेष रूप से किया जाता है. आदिवासी समुदायों में जब लड़के और लड़कियों की शादी के लिए रिश्ते की बात की जाती है, तो महुआ का फूल प्रस्ताव और मंजूरी के लिए मिडिएटर की भूमिका निभाता है. आदिवासी त्योहार और पूजा के साथ ही हलषष्ठी के व्रत में भी इसे विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है. इतना ही नहीं व्रत धारण करने वाली महिलाएं फलाहार के रूप में भी इसे खाती हैं.'' विधायक का कहना है कि वे खुद इस पेड़ के फल बीनते हैं क्योंकि आदिवासी समाज की हर परंपरा से इसका जुड़ाव है, साथ ही ये आदिवासियों को आर्थिक रूप से सक्षम भी बनाता है.

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आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, महुए के पेड़ (Etv Bharat)

3 महीने उत्सव जैसा माहौल, महुआ बीनने जुटतें हैं कई परिवार

जिन इलाकों में महुआ के पेड़ों की तादाद ज्यादा होती है, वहां पर 3 महीने एक उत्सव जैसा माहौल होता है. महुआ बीनने के लिए लोग सारे काम छोड़कर दिनभर जंगल के नीचे समय बिताते हैं. इस काम में घर के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी साथ निभाते हैं. आदिवासियों और ग्रामीणों के लिए किसी पिकनिक से कम नहीं होता. कुछ लोग तो महुआ के पेड़ के नीचे ही खाना पकाकर एन्जॉय भी करते नजर आते हैं.

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कुछ इस तरह नजर आता है महुआ (Etv Bharat)

साल भर की कमाई का जरिया है महुआ

धर्म-कर्म और आयोजनों में इस्तेमाल होने के साथ-साथ महुआ आदिवासियों और ग्रामीणों के लिए साल भर की कमाई का जरिया होता है. आदिवासी जंगलों से 3 महीने तक महुआ के फूल को इकट्ठा कर कड़ी मेहनत से उसे सुखाते हैं और फिर बाजार में बेचकर इतनी कमाई कर लेते हैं कि साल भर का खर्च उसी से निकल जाता है. खास बात ये होती है कि महुआ के पेड़ जंगल में खुद ब खुद तैयार होते हैं इसलिए किसी तरह से इन आदिवासियों को लागत लगाने की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर ही जो जितना महुआ कलेक्ट कर सकता है, उतना कमा लेते हैं.

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महुआ बीनते क्षेत्रीय विधायक (Etv Bharat)

महुंए से सिर्फ शराब नहीं, कुकीज और मिठाई भी हो रही तैयार

ग्रामीण रामचरण ने बताया, '' महुआ के फूलों की बाजार में डिमांड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले सिर्फ इसे कच्ची शराब बनाने का जरिया माना जाता था लेकिन अब इंटरनेशनल स्तर पर कुकीज बनाने के साथ ही महुआ की खीर पुरी और कई तरह की मिठाइयां के साथ ही मुरब्बा भी तैयार किया जाता है. करीब 1 साल पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छिंदवाड़ा में महुआ से कुकीज बनाने वाली महिलाओं की तारीफ मन की बात कार्यक्रम में की थी.''

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महुए से अब कुकीज भी होते हैं तैयार (Etv Bharat)

दवाइयों में भी महुआ का उपयोग

महुआ के पेड़ का उपयोग आयुर्वेद में भी कई तरह से किया जाता है. ब्रश करने के लिए महुआ के दातूनों का उपयोग आज भी ग्रामीण इलाकों में किया जाता है. उसके साथ ही महुआ के फूलों के रस से कई तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती हैं. इसके साथ ही महुआ के फल से निकलने वाला तेल न सिर्फ खाने के काम आता है बल्कि चर्म रोगों की दवाइयां बनाने में भी विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है.

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धूप में रसगुल्लों की तरह पेड़ से टपकते हैं महुए (Etv Bharat)

महुए को इसलिए कहा जाता है जंगल का रसगुल्ला

वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर विकास शर्मा ने बताया, '' महुआ जनजातीय समाज के लिए वरदान है. जिस तरह किसानों का ATM बांस है, वैसे ही यह महुआ वनवासी बंधुओं और किसानों के लिए बैंक एफडी की तरह है. खेत खलिहान में अगर यह लगा हो तो इसकी कीमत बढ़ती जाती है. इसकी छाल, फूल, फल और पत्तियां सभी उपयोगी हैं. वानस्पतिक रूप से यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है, जो लगभग सम्पूर्ण भारत में पाया जाता है. इसके फूलों से सुबह सुबह बहुत ही मीठी, मनमोहक सी खुशबू आती है, जो धूप बढ़ने के साथ साथ अल्कोहोलिक यानि मदहोश कर देने वाली ( सर पकड़ने वाली) नशीली खुशबू का रूप ले लेती है.''

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महुआ का फल-फूल कर देता है मालामाल (Etv Bharat)

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डॉक्टर आगे कहते हैं, '' सुबह सुबह इसके ताजे फूलों को बीनकर खाया जा सकता है, जो देखने मे सफेद रसगुल्लों की तरह दिखाई देते हैं. एक तरह से मीठी चासनी से भरे हुए भी होते हैं इसलिए इन्हें 'जंगल का रसगुल्ला' कहा जाता है. ये पेड़ से लागातार टप-टप करके दिन भर टपकते ही रहते हैं. गांव में इन्हें सुखाकर किशमिश जैसा महुआ बना लिया जाता है, जिसे ड्राय फ्रूट की तरह और भारतीय त्योहारों में प्रसाद की तरह परोसा जाता है.''

Last Updated : April 8, 2026 at 12:32 PM IST

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