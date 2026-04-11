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ना इंजीनियर की जरूरत ना इंटीरियर डिजाइनर का काम, गांव के घरों में गजब की कारीगरी

आदिवासियों के मकानों में कारीगरी का कमाल, मिट्टी की दीवारें देती हैं ठंडक, कबेलू करता वेंटिलेशन का काम, सपरना के पानी से उगती हैं सब्जियां. छिंदवाड़ा से महेन्द्र राय की रिपोर्ट.

CHHINDWARA TRIBAL HOMES
बेहतरीन कारीगरी का नमूना है आदिवासियों के घर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 9:08 PM IST

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Updated : April 11, 2026 at 9:14 PM IST

5 Min Read
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छिंदवाड़ा: मकान बनाने के लिए आजकल बड़े-बड़े इंजीनियर और डिजाइनर की जरूरत पड़ती है लेकिन आज भी गांव में ऐसे कई पुराने मकान बने हुए हैं जिनमें जरुरत की हर चीज बिना इंजीनियर के बनाई गई है. नहाने के लिए जिसे हम बाथरुम कहते हैं, ग्रामीण इलाकों में उसे सपरना कहा जाता है, इसकी डिजाइन इस तरह की जाती है ताकि पानी बर्बाद ना हो और उससे सब्जियां तक उगाई जाती हैं. घर में अगर कभी चोर घुस आए तो सीसीटीवी की तरह एक छोटी सी खिड़की से मॉनिटरिंग हो जाती है. भीषण गर्मी में हवा भी आसानी से आए इसके लिए कबेलू का वेंटिलेशन.

बेहतरीन कारीगरी का नमूना है आदिवासियों के घर

सपनों का आशियाना खूबसूरत बने इसके लिए लोग लाखों रुपए इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग में खर्च कर देते हैं लेकिन आज भी ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में ऐसे मकान देखने को मिलते हैं, जिन्हें ना तो किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया है और ना ही किसी नक्शे पर बनाया गया है. इन मकानों की कारीगरी इतनी बेहतरीन होती है कि सुंदरता और सुविधाओं की अद्भुत मिसाल पेश करते हैं.

Amazing Artwork tribal homes
घर को सजाने आदिवासियों की गजब कलाकारी (ETV Bharat)

सपरना (बाथरूम) के पानी से वाटर हार्वेस्टिंग

आजकल बन रहे मकानों में लोग लाखों रुपए तो बाथरूम बनाने में ही खर्च कर देते हैं लेकिन इन्हें बनाने के बाद पानी की बर्बादी भी बहुत ज्यादा होती है. आदिवासियों के बने मकान में घर के पीछे एक सपरना (बाथरूम) होता है, जो चारों तरफ से लकड़ियों या खरेटा से कवर्ड होता है.

MP village houses Facility
खपरैल वाले घरों में पंखे और कूलर की जरुरत नहीं (ETV Bharat)

इस सपरना से निकलने वाला पानी वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर जमीन में वाटर लेवल बढ़ता है. इतना ही नहीं सपरना के आसपास ग्रामीण बेलदार सब्जियां लगा देते हैं, जैसे लौकी, सेम, तुरई जिसमें बिना लागत और खाद बीज के नहाने का पानी पहुंचता है. जिससे घर की सब्जियों की जरुरत की पूर्ति होती है साथ-साथ आमदनी का जरिया भी होती हैं.

हर दीवार पर खुफिया कवर्ड

मकान बनाने के बाद सबसे खास होता है उसका फर्नीचर. आदिवासियों के घरों में हर दीवार पर खुफिया कवर्ड होता है जिसे अरिया कहा जाता है. इसमें लोग सारी कीमती चीज रखते हैं और लोगों को आसानी से दिखाई भी नहीं देती है. खास बात यह होती है कि यह मिट्टी की दीवारों के बीच बनी होती हैं. जिसमें कभी भी सीलन या दीमक लगने की शिकायत नहीं होती है.

TRIBLE VILLAGE HOME DESIGN
दीवारों में बनी अरिया (रैक) में रखा सामान (ETV Bharat)
MP village houses Facility
मिट्टी की दीवार में बनी अरिया (कवर्ड) (ETV Bharat)

सीसीटीवी की जरूरत नहीं, आसानी से हो जाती है मॉनिटरिंग

पुराने घरों को इस तरह डिजाइन किया जाता था, जिसमें घर के पीछे एक चूल्हा होता है, अगर घर की महिला खाना पका रही है तो वहीं से बैठकर सामने कौन आया है देख लेती है. वहां से घर के सभी कमरे दिखाई देते हैं.

Amazing Artwork tribal homes
ग्रामीण घरों का किचन (ETV Bharat)

आजकल घरों में इसे देखने के लिए सीसीटीवी लगाया जाता है लेकिन ग्रामीण अंचलों के घरों को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आसानी से घर का मुखिया बिना सीसीटीवी के ही देख लेता है. इसलिए कोई चोरी छिपे भी घर में आ भी नहीं पाता.

मिट्टी की दीवारें देती हैं ठंडक, ना कूलर की जरूरत ना पंखे का सहारा

लगातार पर्यावरण बदलने की वजह से मौसम में भी बदलाव हुआ है. भीषण गर्मी पड़ती है लेकिन गांव में बने आदिवासियों के इन घरों को इस तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें ना तो कूलर की जरूरत होती है और ना ही पंखा लगता है. करीब 2 से ढाई फीट चौड़ी सिर्फ मिट्टी से बनी दीवारें ही ठंडक का अहसास दिलाती हैं.

Kabelu ventilation work
कबेलू करता है वेंटिलेशन का काम (ETV Bharat)

इसके साथ ही छत के ऊपर देसी कबेलू (खपरैल) और लकड़ी का ढांचा हवादार होने के साथ-साथ उजाले की भी व्यवस्था करता है. दीवारों में बने जंगले (खिड़कियां) वेंटिलेशन का काम करती हैं.

'जरुरत के हिसाब से होती थी मकान बनाने की प्लानिंग'

सिविल इंजीनियर हरिओम रघुवंशी का कहना है कि "जरुरत और शौक में काफी अंतर होता है. आदिवासी और ग्रामीण पहले जो मकान बनाते थे, वह अपनी जरुरत के हिसाब से बनाते थे और खुद ही तय कर लेते थे कि उन्हें कैसे और कहां उजाले, हवा और सामान रखने के लिए दीवार बनाना है.

MP village houses Facility
खपरैल वाले घरों में पंखे और कूलर की जरुरत नहीं (ETV Bharat)

उस दौर में छत होना ही बड़ी बात होती थी लेकिन अब दौर बदल गया है. लोग अब मकान को शौक और सुविधाओं के लिए बनाते हैं. जिसमें कई आधुनिक चीजों का उपयोग करते हैं लेकिन पुराने मकान सिर्फ मिट्टी से बने होते थे, जो आज भी सैकड़ो वर्ष तक लोगों का साथ निभा रहे हैं."

'फूलों से कलर निकालकर पुताई और दीवारों पर गजब कलाकारी'

सिंघना गांव के मुकद्दम काशीराम मसराम ने बताया कि "गांव में आदिवासियों के पास पहले खेती के साथ-साथ मवेशी, मुर्गे और बकरी पालने का मुख्य काम होता था. इसलिए उनकी जरुरत के साथ-साथ ऐसा मकान बनाया जाता था कि खेत से आने वाली फसल को भी सालों तक सुरक्षित रखा जा सके.

craftsmanship village houses
गांव के घर में बना पूजा रूम (ETV Bharat)

मिट्टी को विशेष तरीके से फसलों का भूसा मिलाकर पकाया जाता है. इसके साथ ही कलर भी जंगल के फूलों से निकाल कर पुताई की जाती है. इसके साथ दीवारों पर ऐसी कलाकारी की जाती है जिसे परंपरा के साथ-साथ गुदना भी कहा जाता है."

Last Updated : April 11, 2026 at 9:14 PM IST

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