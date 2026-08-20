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सरकारी योजना से कमाई के सपने ने बनाया कर्जदार, 'एक बगिया मां के नाम' की चौंकाने वाली हकीकत

महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बगिया मां के नाम योजना शुरू की थी. योजना के तहत महिलाओं से वादा किया गया था कि 3 साल के बाद महिलाएं खुद कमाई करने लगेंगी. इस योजना में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा भी लिया लेकिन महिलाओं की कमाई तो दूर, खुद कर्जदार हो गईं. किसी ने अपनी जमा पूंजी लगाई तो किसी ने दुकानदारों से कर्जा लेकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले लिया. लेकिन सरकारी बजट नहीं आने की वजह कर्ज बढ़ता चला गया और अब वसूली करने वाले इन महिलाओं के घर के चक्कर काट रहे हैं.

आबिदा जैसी कई महिलाओं के लिए 'एक बगिया मां के नाम' गले की फांस साबित हो रही है. सरकार से तो इन्हें पैसा मिला नहीं लेकिन जिन दुकानदारों से इन्होंने उधार या उधार में खेती का सामान लिया था वह अब वसूली के लिए घरों के चक्कर काट रहे हैं.

छिन्दवाड़ा : तामिया इलाके की छिंदीगांव की रहने वाली आबिदा बी को सरकारी कर्मचारियों ने बड़े-बड़े सपने दिखाए, सपने ऐसे कि 3 साल बाद उनकी 1 एकड़ खेती से लाखों रुपए की कमाई होगी. आबिदा को लगा कि अब वो आत्मनिर्भर बन जाएंगी और सरकार उन्हें सहायता राशि दे देगी. ऐसे में पहले खुद से पैसे लगाने के लिए आबिदा ने दुकानदारों से कर्ज ले लिया. 'एक बगिया मां के नाम' की योजना के तहत आबिदा ने कर्ज लेकर फेंसिंग लगवाई, कुआं खुदवाया और पौधों के लिए खाद भी खरीदा. लेकिन यह योजना आबिदा के लिए सिर्फ कर्ज का पहाड़ बनकर रह गई.

1 एकड़ में कर्ज लेकर लगाए पौधे, नहीं मिली सरकारी मदद

अब कर्ज का दंश झेल रहीं आबिदा बी ने ईटीवी भारत को बताया, '' ग्राम पंचायत के सचिव और जनपद पंचायत के अधिकारियों ने बताया था कि हम अपनी निजी जमीन पर भी फलदार पौधे लगाकर 'एक बगिया मां के नाम योजना' का लाभ ले सकते हैं, जिसके बाद पूरा खर्च सरकार देगी. 3 साल के बाद यह फलदार पौधे फल देना शुरू कर देंगे, जिससे पूरी कमाई हमारी खुद की होगी. इसके लिए हमें 10 हजार रु के पौधे सरकार की तरफ से दिए गए और कहा गया कि कुछ काम आप करा लीजिए फिर आपके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे. हमने करीब एक एकड़ जमीन में एक कुआं तार की फेंसिंग और पौधे लगाने के लिए उधार में खाद खरीद कर लाया. 1 साल बीत गया है अभी तक हमारे खाते में कोई भी सरकारी पैसा नहीं आया है.''

कर्ज लेकर बनाई बगियां, नहीं मिली सरकारी सहायता (Etv Bharat)

वसूली के लिए घरों में पहुंच रहे साहूकार

आबिदा बी जैसी और भी कई महिलाएं हैं, जिन्होंने एक बगिया मां के नाम परियोजना में लाभ लेने के लिए काम शुरू किया था. इन्होंने भी कई साहूकारों से उधार लिया, लेकिन अब साहूकार उनके घरों के दरवाजे पर वसूली के लिए हर दिन पहुंचते हैं. हितग्राहियों का कहना है कि वे अब परेशान हो चुके हैं, जो पौधे लगाए थे उनकी देखभाल भी करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है. जो पौधे लगाए गए हैं वह तो खराब हो ही रहे हैं और जमीन भी काम नहीं आ रही है.

एक बगिया मां के नाम के 103 प्रोजेक्ट तामिया में, कब मिलेंगे 9 करोड़?

मनरेगा (अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) योजना में जनपद पंचायत तामिया के एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर बद्री प्रसाद कुर्मी ने बताया, '' महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. 'एक बगिया मां के नाम' के तहत तामिया विकासखंड में 103 बगिया स्वीकृत की गई थीं. इसका भुगतान महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत किया जाता था. मनरेगा के जो जॉब कार्डधारी होते थे, उनमें से स्व सहायता की एक महिला को खुद की जमीन पर बगिया बनाने के लिए इस योजना को लाया गया. इसमें जरूरी सामग्री खरीदने के लिए अभी तक करीब 25 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है. 30 लाख रुपए का भुगतान इस साल का होना बाकी है. जैसे ही बजट आएगा उसे भी भुगतान कर दिया जाएगा. तामिया विकासखंड में मनरेगा के तहत कराए गए कामों में करीब 9 करोड़ रु हितग्राहियों को देना बाकी है.''

तामिया इलाके के छिंदीगांव में दिखी 'एक बगिया मां के नाम' की हकीकत (Etv Bharat)

प्रति हितग्राही 2.80 लाख की सहायता राशि

असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर बद्री प्रसाद कुर्मी ने बताया, '' योजना के लिए 3 साल तक सरकार सहायता राशि देती है. इसमें 2 लाख 80 हजार रु प्रति हितग्राही दिए जाते हैं. स्व सहायता समूह से जुड़ी जॉबकार्ड धारी महिलाएं इसके लिए पात्र होती हैं, जो मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारी हैं. स्व समूह की एक महिला को इसका लाभ दिया जाता है जिससे दूसरी महिलाएं इससे जुड़कर मां की बगिया में काम कर सकें और वे भी मनरेगा के तहत अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं. इस योजना के तहत बगिया में ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो 3 साल के बाद फल देना शुरू कर देते हैं.''

मनरेगा हो गई 'वीबी जी राम जी' योजना

हितग्राही के पति अरमान खान ने बताया, '' केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में बदलाव करने के बाद ' विकसित भारत जी राम जी योजना' लेकर आ गई है. जब योजना बदल गई है तो कई प्रोजेक्ट में भी बदलाव हो रहे हैं. ऐसे में एक बगिया मां के नाम के लिए सरकार से बजट आएगा कि नहीं यह भी अब हमारे लिए चिंता का विषय है. क्योंकि जिन लोगों से हम लोगों ने कर्ज लिया है, उन्हें लौटाना मुश्किल हो रहा है. जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की गई है, इसके लिए अभी तक कोई भी बजट नई सिरे से जारी नहीं हुआ है. यहां तक कि इनमें काम करने वाले मजदूरों का भी भुगतान नहीं हो पाया है.

तामिया इलाके की छिंदीगांव की चौंकाने वाली हकीकत (Etv Bharat)

क्या है 'एक बगिया मां के नाम' योजना?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जोड़कर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बगिया मां के नाम योजना शुरू की थी. इसका संचालन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत किया जाना था. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इस योजना के तहत निजी जमीन पर फलदार पौधे लगाने और बागवानी के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उनकी आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके.

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अपनी निजी एक एकड़ जमीन पर पौधे लगाने वाली महिलाओं को पहले साल लगभग ₹1 लाख से ₹2 लाख तक और अगले दो सालों तक पौधों के मेंटेनेंस के लिए बाकी सहायता राशि दी जाती है, जो 2 लाख 80 हजार रुपए तक होती है. इसमें सरकार द्वारा पौधे, खाद, गड्ढे खोदने, तार फेंसिंग और सिंचाई के लिए कुंआ बनाने के लिए पूरी राशि दी जाती है. मनरेगा जॉब कार्ड धारी को इसलिए इसका लाभ मिलता है क्योंकि वह खुद भी इसमें मजदूरी करती हैं और अपने स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी मनरेगा के तहत रोजगार दी थी हैं. हालांकि, इस योजना का लाभ कितनी हितग्राही महिलाओं को मिल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है.