मध्य प्रदेश में भीषण हादसा, नेशनल हाईवे पर पिकअप और ट्रक की टक्कर, 5 मजदूरों की मौत
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा बैतूल नेशनल हाईवे पर पिकअप और ट्रक की टक्कर, पिकअप के उड़े परखच्चे, 5 मजदूरों की मौत की पुष्टि.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 10:28 AM IST|
Updated : June 22, 2026 at 12:05 PM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेमनी खुर्द के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन की ट्रक से आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए. वाहन में बड़ी संख्या में मजदूर सवार थे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है. जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं.
मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला, राहत दल
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है. राहत एवं बचाव कार्य जारी है. घायलों को उपचार के लिए नजदीकी और जिला अस्पताल भेजा गया है. सिविल सर्जन सुशील दुबे ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है. मरने वालों में तीन महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
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टक्कर के बाद दूर जा गिरे लोग
सभी मजदूर मछेरा गाँव के बताए जा रहे हैं. टक्कर इतनी भीषण थी की पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए. पिकअप में सवार लोग दूर जा गिरे. घटना स्थल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वह विचलित कर देने वाली हैं. सड़क पर खून बिखरा हुआ है. लोगों के शव इधर उधर पड़े हुए नजर आए. शवों को के टुकड़ों को पोटली में रखना पड़ा.
हादसे की खबर सुनते ही पांढुर्ना विधायक नीलेश ऊइके मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि, ''छिंदवाड़ा-बैतूल हाईवे पर बड़ा भयंकर हादसा हुआ है. कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं. अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है.''