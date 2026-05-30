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अरहर दाल को सालों सुरक्षित रखने की गजब राख तकनीक, पकाने में आसान और स्वाद लाजवाब

राख का ट्रीटमेंट के बाद अरहर दाल तुरंत पक जाती है. ऐसी दाल को आसानी से बाजार में दोगुनी कीमत मिलती है. इसी प्रकार की दाल बनाने वाली कुसुम चंद्रवंशी ने बताया "गांवों में आज भी अधिकतर घरों में प्रेशर कुकर नहीं होता, जिस वजह से बाजार से लाई हुई दाल पकाने में दिक्कत होती है. चूल्हे की राख से बनाई गई दाल पकाने में आसान होती है और कुछ मिनट में ही बिना प्रेशर कुकर के दूसरे बर्तनों में भी पक जाती है. बाजार में जहां एक तरफ अरहर दाल की कीमत 130 रुपए तक है तो वहीं इस देसी दाल की कीमत ₹250 है."

आजकल दालों में अंधाधुंध कीटनाशक उपयोग करने की वजह से लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए अब प्राकृतिक और जैविक खेती का चलन बढ़ रहा है. खेतों से जैविक तरीके से उगाई गई अरहर के बीज को चूल्हे की राख में हल्का सा तेल और पानी मिलाकर शाम को रख दिया जाता है. फिर सुबह हल्की धूप में सुखाया जाता है. इसके बाद हाथचक्की से पीसा जाता है. इसे राखवाली दाल कहते हैं. इस दाल में ना तो कोई पॉलिश होती है और ना ही किसी तरह का केमिकल मिलाया जाता है.

छिंदवाड़ा : लंबे अरसे बाद छिंदवाड़ा में अरहर की दाल को सालों तक सुरक्षित रखने के लिए कंडे की राख का इस्तेमाल होने लगा है. ऐसा करने से अरहल दाल को सुरक्षित रखने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती. बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के खेतों की मेढों में अरहर उगाकर चूल्हे की राख में भिगोकर रखने के बाद दाल बनाने का अनोखा तरीका ग्रामीण इलाकों में सालों पहले था. बीच में ये देसी तरीका लोगों ने छोड़ दिया था. लेकिन अब छिंदवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में फिर से पुराने देसी तरीके पर लोगों ने चलना शुरू कर दिया है.

वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ डॉ. विकास शर्मा ने बताया "दाल को जब इलेक्ट्रिक चक्की में पीसा जाता है तो बहुत गर्म होती है. गर्म होने की वजह से प्रोटीन तत्व काफी कम हो जाते हैं. देसी तरीके से बनाई गई दाल में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि यह हाथचक्की से पीसी जाती है, जिसमें गर्म होने के चांस नहीं होते. इसके साथ ही राख मिलने से अरहर का छिलका निकालना आसान हो जाता है और प्राकृतिक गुण उसमें मिले होते हैं. कंडे की राख एक बेहतरीन प्राकृतिक कीटनाशक है. पौधों की पत्तियों और फूलों पर राख का छिड़काव करने से हानिकारक कीड़े और फंगस मर जाते हैं. ऐसा करने से अरहर दाल में कीड़े नहीं होते और उसे कई दिन तक स्टोर किया जा सकता है."

राख का ट्रीटमेंट देने के बाद अरहर दाल (ETV BHARAT)

मशीन से बनी दाल और घरेलू दाल में अंतर

दाल मिल के संचालक कीरत पटेल ने बताया "मशीनों से दाल बनाना और घरेलू तरीके से दाल बनाने में काफी अंतर है. मशीन से दाल बनाने के लिए अरहर को सीधे सबसे पहले ग्रेडिंग मशीन में डाला जाता है और वहां से अरहर के बड़े और साफ दाने अलग होते हैं और उसका डस्ट अलग कर दिया जाता है. इसके बाद साफ हुई अरहर चक्की में जाती है और वहां से दाल और छिलका अलग हो जाता है. इसके बाद इसमें केमिकल मिलाकर के पॉलिश किया जाता है ताकि दाल बाजार में बेचने के लिए तैयार हो सके."

कैसे बनाते हैं देसी अरहर दाल

घरेलू दाल बनाने का तरीका अलग होता है. इसमें सबसे पहले हाथों से अरहर की सफाई की जाती है और फिर उसमें कंडे की राख मिलकर देसी पत्थरों की चक्की में पीसा जाता है. जब यह दाल बनकर तैयार होती है तो इसे साफ करने के लिए पंखे या फिर सूपे की जरूरत होती है. बाजार की दाल और देसी दाल में दिखने में काफी अंतर होता है. बाजार की दाल चमकदार और आकर्षक दिखती है. देसी तरीके से बनाई गई दाल में छिलके ज्यादातर दिखाई देते हैं.

देसी दाल बनाने में मशीन का इस्तेमाल नहीं

जैविक खेती करने वाले सोनू बोनिया ने बताया "जैविक अरहर की दाल में खास बातें होती है कि उसे खेतों में लगाने से लेकर प्रोसेसिंग की प्रक्रिया तक किसी भी मशीन की जरूरत नहीं होती. क्योंकि इसे खेतों के आसपास मेढ़ों में लगाया जाता है, जहां पर हल या ट्रैक्टर की जगह घरेलू कुदाली से छोटे-छोटे गड्ढे बारिश के बाद किए जाते हैं. वहां अरहर हाथों से लगाया जाता है, जिसे टोभना कहा जाता है. लगाने के बाद इसमें गोबर की खाद डाली जाती है और बाद में इसे हाथों से ही कटाई की जाती है. इसके दाने निकालने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं बल्कि से सूखने के बाद जमीन में पटक कर अरहर निकाल कर फिर उसे दाल बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाता है."