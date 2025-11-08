ETV Bharat / bharat

अमेरिका तक पहुंची छत्तीसगढ़ की डॉक्यूमेंट्री 'भीम चिंताराम', एक पहलवान-समाजसेवी के जीवन पर बनी फिल्म ने रचा इतिहास

यह हमारे राज्य के उस माटी पुत्र की कहानी है, जिसे लोग ‘छत्तीसगढ़ का भीम’ कहते थे. हम बस चाहते थे कि दुनिया इस असाधारण व्यक्ति को जाने, जो कभी किसी मंच पर नहीं चढ़ा, पर हर दिल में बस गया .- एस. अंशु धुरंधर, निर्देशक

यह डॉक्यूमेंट्री एक दस्तावेज है जो साबित करता है कि छत्तीसगढ़ के गांवों में भी ऐसे लोग हुए हैं जिनकी जीवनशैली किसी मिसाल से कम नहीं थी. यह फिल्म किसी सुपरहीरो की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे सच्चे इंसान की कहानी है जिसने कभी शोहरत नहीं चाही, लेकिन जिनका जीवन अपने आप में प्रेरणा है. हम बस चाहते थे कि दुनिया जाने कि छत्तीसगढ़ की धरती ने भी एक ‘भीम’ पैदा किया था.

डॉक्यूमेंट्री की कहानी, निर्देश की जुबानी: निर्देशक अंशु धुरंधर ने ETV भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के एक जननायक की विचारधारा को दुनिया के सामने रखने का प्रयास है. भीम चिंताराम हमारे इतिहास के वो पन्ने हैं, जिन्हें अगर हम आज नहीं सहेजेंगे तो कल आने वाली पीढ़ियां उनसे अनजान रह जाएंगी.

छत्तीसगढ़ी कहानी को मिला न्यूयॉर्क का मंच: अमेरिका के स्टेटन आइलैंड, न्यूयॉर्क में भीम चिंताराम डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित हुई. 2 नवंबर को यहां के सेंटर फॉर द आर्ट्स परफॉर्मिंग थिएटर में इसे दिखाया गया. यह वही मंच है जहां दुनिया के 154 देशों से 2974 फिल्मों की एंट्री आई थीं, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा फिल्मों को ही मौका मिला. इनमें से एक थी ‘भीम चिंताराम’.

ETV भारत की टीम उस गांव पहुंची जहां भीम चिंताराम जी पले बढ़े और अंतिम सांस ली. ETV भारत ने डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर के साथ ही दाऊ चिंताराम के सुपुत्र और पोते से भी बातचीत की.

यह फिल्म क्यों जरूरी थी: ETV भारत से बातचीत में अंशु ने कहा, हम महान लोगों को तभी याद रखते हैं जब उनके इतिहास को कोई संजोकर रखे. चिंताराम जी जैसे इंसान अगर अमेरिका में होते तो उन पर पहले ही हॉलीवुड फिल्म बन चुकी होती. हमारे देश के लोगों को भी यह समझना होगा कि हमारी मिट्टी में जो हीरे हैं, उन्हें पहचानना और संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है.

फिल्म का चयन और अंतरराष्ट्रीय पहचान: यह फिल्म समाजसेवी दाऊ चिंताराम टिकरिहा के जीवन पर आधारित है. सेंटर ऑफ द आर्ट प्रमोटिंग थिएटर में जब “भीम चिंताराम” का प्रदर्शन हुआ, तो दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं. भारत से कुल 8 फिल्में चयनित हुईं और उन्हीं में शामिल रही यह छत्तीसगढ़ की डॉक्यूमेंट्री.

कौन थे दाऊ चिंताराम टिकरिहा?: बुड़गहन (बलौदाबाजार) के निवासी चिंताराम टिकरिहा का जन्म लगभग 1880 के आसपास हुआ था. वे इतने कर्मशील और परोपकारी व्यक्ति थे कि पूरे क्षेत्र में उन्हें ‘छत्तीसगढ़ का भीम’ कहा जाता था. उनका दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त से शुरू होता था. हजार दंड-बैठकें, खेत में कड़ी मेहनत और दो बार का भारी-भरकम सात्विक भोजन करते थे. इसमें 35 से 40 गेहूं से बनी रोटियां, एक किलो दाल और लीटर भर दूध शामिल होता था.

जीवनशैली अनुशासन, परिश्रम और समाज सेवा की मिसाल: वे कहते थे कि जब तक एक वर्ग भूखा है, तब तक कोई भी संपन्न व्यक्ति खुश नहीं रह सकता. उन्होंने अपने गांव में पहला स्कूल शुरू करवाया, गांव में सबसे पहले बिजली आयी, नहर का रुख बदलवाया ताकि खेतों को पानी मिल सके, और तुरतुरिया में मंदिर निर्माण कराया जो आज भी क्षेत्र की आस्था का केंद्र है.

कहते हैं कि, उनके जीवित रहते 25 किलोमीटर की रेंज में कोई इंसान भूखा नही सोता था. जानवरों की भी भोजन व्यवस्था वे करते थे. किसी को पलायन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा. उनकी पहचान केवल ताकतवर व्यक्ति के रूप में नहीं थी, बल्कि एक सच्चे ‘जनसेवक’ के रूप में थी. वे निर्धनों के लिए अपने घर का ‘ढाबा’ (अनाज कोठार) खुला रखते थे ताकि कोई भूखा न सोए.

उन्होंने अपनी ताकत का उपयोग कभी दिखावे के लिए नहीं किया. कई बार जब बैलगाड़ी की चक्की धंस जाती थी, तो वे खुद बैलों की जगह फंदा लगाकर उसे खींच देते थे. बताते हैं कि 12 टन का वजन ऐसे ही उठा लेते थे. उनके घर में बने लोहे की खंभे जिसका वजन 12 टन है उसे उन्होंने ही उठाकर गाड़ा था जो आज भी मौजूद हैं.

एक नाम, जो अब अमर हो गया: 1982 में दाऊ चिंताराम का निधन हुआ, लेकिन 40 साल बाद भी उनकी कहानियां जीवित हैं. उनकी निष्ठा, मेहनत और सेवा भावना ने उन्हें आम किसान से जननायक बना दिया. आज उनके गांव बुड़गहन में हर त्योहार पर उनका नाम लिया जाता है. बच्चे उन्हें भीम दाऊ कहकर याद करते हैं.

धर्म, शिक्षा और सेवा के संवाहक: गांव के लोग बताते हैं कि, दाऊ चिंताराम केवल पहलवान नहीं थे. वे धर्मात्मा, समाजसेवी और शिक्षाविद् भी थे. उन्होंने गांव में स्कूल भवन न होने पर अपने घर का एक हिस्सा बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया. वे हर दिन एक निर्धन व्यक्ति को भोजन कराकर ही खुद खाना खाते थे. गौ सेवा, मंदिर निर्माण और लोक परंपरा की रक्षा उनके जीवन का आधार था. उन्होंने अमरकंटक से एक साधु को बुलाकर तुरतुरिया मंदिर की स्थापना कराई. उनकी बनाई गई नहरें और खेतों की व्यवस्था आज भी किसानों को लाभ दे रही हैं.

क्यों जरूरी थी यह डॉक्यूमेंट्री: निर्देशक अंशु धुरंधर बताते हैं कि इस फिल्म की शुरुआत एक सवाल से हुई “इतने महान व्यक्ति के बारे में हम क्यों नहीं जानते?” जब हम इतिहास नहीं सहेजते, तो वह खो जाता है. चिंताराम जी जैसे व्यक्तित्व का दस्तावेजीकरण इसलिए जरूरी था ताकि नई पीढ़ी यह समझे कि सच्चा विकास तन की ताकत में नहीं, मन और कर्म की सच्चाई में है.

कैसे बनी डॉक्यूमेंट्री: भीम चिंताराम’ की शूटिंग 4 राज्यों में हुई. इसमें 250 से अधिक लोगों के साक्षात्कार हैं, जिनमें से 40 फीसदी प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने चिंताराम जी को अपनी आंखों से देखा. फिल्म में उनकी असलियत को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने के लिए ‘प्रूविंग चिंताराम’ नामक अध्ययन भी शामिल किया गया है. यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इतने व्यापक स्तर पर अनुसंधान और जनभागीदारी हुई.

पिताजी की ताकत केवल शरीर में नहीं थी, बल्कि उनके भीतर दूसरों के लिए जीने की अटूट इच्छा थी.- धनेश टिकरिहा, दाऊ चिंताराम के बेटे

मैंने अपने बड़े-बुजुर्गों से सिर्फ उनके किस्से सुने हैं, लेकिन वो किस्से इतने जीवंत हैं कि लगता है जैसे मैं उन्हें जानता हूं. दाऊ जी सिर्फ हमारे परिवार के नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के थे. आज जब फिल्म के जरिए उनका नाम दुनिया तक पहुंचा है, तो यह हम सबके लिए गर्व का क्षण है.- डॉ. दीपक टिकरिहा, दाऊ चिंताराम के पोते

धनेश टिकरिहा बताते हैं कि परिवार के साथ साथ आस पास की हर पीढ़ी ने मेरे पिता चिंताराम जी के आदर्शों को अपनाने की कोशिश की है. इस डॉक्यूमेंट्री के लिए मैं अंशु धुरंधर को धन्यवाद देता हूं. आज भीम चिंताराम जी को पूरा विश्व जानेगा.