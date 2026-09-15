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छत्तीसगढ़ बनेगा गोल्फ डेस्टिनेशन, आम लोगों के बीच पहुंचेगा ये खेल: कपिल देव

आने वाले समय में शायद हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ गोल्फ का डेस्टिनेशन होगा. आज हम दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता की बात करते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में इतने बड़े टूर्नामेंट होंगे, तो यहां भी गोल्फ डेस्टिनेशन बनेगा: कपिल देव, पूर्व क्रिकेटर

शुभारंभ के मौके पर कपिल देव ने छत्तीसगढ़ में लगातार गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित कराने पर जोर दिया. कपिल देव ने कहा कि उनकी इच्छा है कि हर साल छत्तीसगढ़ में गोल्फ का आयोजन हो और इसकी तारीख पहले से तय हो, ताकि देश-विदेश के खिलाड़ियों को पहले से तैयारी करने में आसानी हो. कपिल देव ने कहा कि अगर टूर्नामेंट की तारीख पहले से तय होगी, तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए भी यहां आना आसान होगा.उन्होंने माना कि अभी गोल्फ को लेकर कुछ कमियां हैं, लेकिन जैसे-जैसे टूर्नामेंट आयोजित होंगे, ये कमियां दूर होती जाएंगी.

इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कभी क्रिकेट को भी बड़े लोगों का खेल माना जाता था, लेकिन आज क्रिकेट आम लोगों तक पहुंच चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गोल्फ भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में आम लोगों तक पहुंचेगा. यानी नवा रायपुर में शुरू हुआ यह टूर्नामेंट सिर्फ गोल्फ का मुकाबला नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को देश के बड़े गोल्फ डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के सपने की शुरुआत भी है. एक करोड़ की पुरस्कार राशि के लिए 132 पेशेवर गोल्फर मैदान में हैं, जिनमें 18 विदेशी खिलाड़ी हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में गोल्फ खेल के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है. नवा रायपुर में आज जाने माने क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे कपिल देव ने गोल्फ खेल के महासंग्राम का आागाज किया. इस मौके पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव ने छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ा विजन सामने रखा. कपिल देव ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ गोल्फ का डेस्टिनेशन बन सकता है.

छत्तीसगढ़ बनेगा गोल्फ डेस्टिनेशन (ETV Bharat)

गोल्फ कोर्स विकसित करने की जरूरत

कपिल देव ने नवा रायपुर में और गोल्फ कोर्स विकसित करने की जरूरत भी बताई. उन्होंने कहा कि गोल्फ के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक खूबसूरती और बेहतर सराउंडिंग इसे गोल्फ के लिए शानदार जगह बना सकती है. उन्होंने इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री का आभार भी जताया.

छत्तीसगढ़ बनेगा गोल्फ डेस्टिनेशन (ETV Bharat)

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गोल्फ को अपनी आंखों से देखा और खेला भी: सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, ''छत्तीसगढ़ में क्रिकेट समेत कई खेलों का आयोजन लगातार होता रहा है, लेकिन गोल्फ की कमी महसूस होती थी. पहले गोल्फ के बारे में सिर्फ सुनते थे और फिल्मों में देखते थे कि गोल्फ कैसे खेला जाता है, लेकिन अब नवा रायपुर में इसे अपनी आंखों से देखने के साथ थोड़ा खेलने का मौका मिला.''

विष्णु देव साय ने बताया कि उन्होंने कपिल देव से गोल्फ को लेकर चर्चा की थी. आम धारणा है कि गोल्फ अमीरों, उद्योगपतियों और बड़े लोगों का खेल है, लेकिन कपिल देव ने उन्हें बताया कि एक समय क्रिकेट को लेकर भी ऐसी ही धारणा थी. एक समय क्रिकेट भी ऐसा ही था, लेकिन अब वह आम लोगों तक पहुंच गया है. मुझे पूरा विश्वास है कि गोल्फ भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में वैसे ही खेला जाएगा जैसे क्रिकेट खेलते हैं.

छत्तीसगढ़ बनेगा गोल्फ डेस्टिनेशन (ETV Bharat)

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छत्तीसगढ़ में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. सरकार के बजट में खेल उत्कर्ष मिशन शामिल है. वहीं केंद्र सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत भी प्रदेश में बड़े स्तर पर खेल गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी खिलाड़ियों को मंच देने का काम किया जा रहा है: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री



बस्तर से सरगुजा तक खेलों का विस्तार

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में खेलों के बढ़ते दायरे का जिक्र करते हुए कहा, ''अब प्रदेश की पहचान तेजी से बदल रही है. बस्तर में आयोजित बस्तर ओलंपिक में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. वहीं सरगुजा में भी सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया गया.'' साय ने कहा कि कभी छत्तीसगढ़ का नाम लेने पर नक्सलवाद की चर्चा होती थी, लेकिन अब प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है और खेल जैसे आयोजनों के जरिए छत्तीसगढ़ की नई पहचान बन रही है.

छत्तीसगढ़ बनेगा गोल्फ डेस्टिनेशन (ETV Bharat)

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गोल्फ खिलाड़ियों से सीएम की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोल्फ के प्रमोशन के लिए सरकार की ओर से जो भी सहयोग जरूरी होगा, वह उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने देशभर से आए गोल्फ खिलाड़ियों से अपील की कि वे प्रतियोगिता के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को भी देखें. सीएम साय ने कहा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं. आप यहां जाएंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा.



एक करोड़ की पुरस्कार राशि, 132 खिलाड़ी मैदान में



बात प्रतियोगिता की करें तो नवा रायपुर ओपन 2026 में कुल 132 प्रोफेशनल गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं. इन खिलाड़ियों के बीच एक करोड़ की पुरस्कार राशि के लिए मुकाबला होगा. भारतीय खिलाड़ियों के साथ 18 विदेशी गोल्फर भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं. ऐसे में मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है..

गोल्फ के मैदान में ये दिग्गज खिलाड़ी दिखाएं दम सप्तक तलवार हनी बैसोया वीर अहलावत अक्षय शर्मा ओम प्रकाश चौहान खालिन जोशी राशिद खान मनु गंडास

2026 में नवा रायपुर में दूसरा PGTI टूर्नामेंट

खास बात यह भी है कि 2026 में नवा रायपुर में यह डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई का दूसरा टूर्नामेंट है. लगातार हो रहे बड़े गोल्फ आयोजनों से नवा रायपुर का नाम देश के पेशेवर गोल्फ कैलेंडर में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है. अब 15 से 18 सितंबर तक मुख्य प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं.





जानिए क्या है डीपी वर्ल्ड PGTI

डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी डीपी वर्ल्ड PGTI भारत में पुरुषों के पेशेवर गोल्फ की आधिकारिक नियामक और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है. यह इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पीजीए टूर्स का मान्यता प्राप्त सदस्य है. डीपी वर्ल्ड PGTI का डीपी वर्ल्ड टूर यानी यूरोपियन टूर के साथ रणनीतिक गठबंधन भी है. इसकी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग यानी OWGR अंक भी मिलते हैं.





डीपी वर्ल्ड है टाइटल पार्टनर

वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड, डीपी वर्ल्ड PGTI की टाइटल पार्टनर और आधिकारिक अम्ब्रेला पार्टनर है. वहीं भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पद्म भूषण कपिल देव डीपी वर्ल्ड PGTI के अध्यक्ष हैं. कपिल देव की मौजूदगी ने नवा रायपुर ओपन के आयोजन को और खास बना दिया है.





नवा रायपुर से छत्तीसगढ़ के गोल्फ भविष्य की शुरुआत

नवा रायपुर ओपन 2026 सिर्फ एक गोल्फ टूर्नामेंट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को देश के बड़े गोल्फ डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. एक ओर देश-विदेश के 132 खिलाड़ी एक करोड़ की पुरस्कार राशि के लिए मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार खेल के साथ पर्यटन को जोड़कर प्रदेश की नई पहचान बनाने की कोशिश में जुटी है. अगर कपिल देव की बात सच होती है, तो आने वाले समय में दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के साथ छत्तीसगढ़ का नाम भी देश के बड़े गोल्फ डेस्टिनेशन के तौर पर जुड़ जाएगा.

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