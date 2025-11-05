ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ ट्रेन एक्सीडेंट: मृतकों की संख्या 11 पहुंची, 20 घायल, मालगाड़ी से टकराई मेमू लोकल ट्रेन

बिलासपुर में मंगलवार शाम को बड़ा ट्रेन हादसा हुआ. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मृतकों और घायलों का आंकड़ा जारी किया है.

CHHATTISGARH TRAIN ACCIDENT
छत्तीसगढ़ ट्रेन एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 7:27 AM IST

Updated : November 5, 2025 at 8:17 AM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को बड़ा ट्रेन हादसा हुआ. बिलासपुर स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर जयराम नगर और गतौरा के बीच गेवरा रोड पर कोरबा से आ रही मेमू लोकल ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई. इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. 20 यात्री घायल है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का रेस्क्यू जारी है. ट्रैक क्लियर करने का काम चल रहा है. रेल प्रशासन सभी अस्पतालों से लगातार संपर्क बनाए रखे हैं. प्रभावित व्यक्तिों के लिए चिकित्सा, परिवहन और जरूरी सहयोग सुनिश्चित किया गया है.

CHHATTISGARH TRAIN ACCIDENT
रातभर रेस्क्यू की तस्वीरें (ETV Bharat Chhattisgarh)

मेमू ट्रेन के रेड सिग्नल तोड़ने से हादसा!: शुरुआती जानकारी में ये बात पता चली है कि लोकल ट्रेन के रेड सिग्नल तोड़ने की वजह से ये हादसा हुआ है. हालांकि रेलवे प्रशासन अभी इसकी जांच कर रहा है. ट्रेन एक्सीडेंट की विस्तृत जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त (Commissioner of Railway Safety – CRS) स्तर पर कराई जाएगी.

बिलासपुर के अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज: ट्रेन हादसे में घायलों का बिलासपुर के सिम्स, रेलवे अस्पताल और अपोलों अस्पताल में इलाज चल रहा है. एसईसीआर ने ट्रेन हादसे में मृतकों और घायलों की सूची जारी की है.

CHHATTISGARH TRAIN ACCIDENT
बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रभावित घायल यात्रियों का विवरण

1. मथुरा भास्कर, स्त्री, आयु 55 वर्ष

2. चौरा भास्कर, पुरुष, आयु 50 वर्ष

3. शत्रुघ्न, पुरुष, आयु 50 वर्ष

4. गीता देबनाथ, स्त्री, आयु 30 वर्ष

5. मेहनिश खान, स्त्री, आयु 19 वर्ष

6. संजू विश्वकर्मा, पुरुष, आयु 35 वर्ष

7. सोनी यादव, स्त्री, आयु 25 वर्ष

8. संतोष हंसराज, पुरुष, आयु 60 वर्ष

9. रश्मि राज, स्त्री, आयु 34

10. ऋषि यादव, आयु 2 वर्ष

11. तुलाराम अग्रवाल, पुरुष, आयु 60 वर्ष

12. अराधना निषाद, स्त्री, आयु 16 वर्ष

13. मोहन शर्मा, पुरुष, आयु 29 वर्ष

14. अंजूला सिंह, स्त्री, आयु 49 वर्ष

15. शांता देवी गौतम, स्त्री, आयु 64 वर्ष

16. प्रीतम कुमार, पुरुष, आयु 18 वर्ष

17. शैलेश चंद्र, पुरुष, आयु 49 वर्ष

18. अशोक कुमार दीक्षित, पुरुष, आयु 54 वर्ष

19. नीरज देवांगन, पुरुष, आयु 53 वर्ष

20. राजेंद्र मारुति बिसारे, पुरुष, आयु 60 वर्ष

कई लोग अभी भी अपने परिजनों को ढूंढ रहे: लोकल ट्रेन में सफर कर रही महिला प्रमिला वस्त्रकार गायब है. जयरामनगर पाराघाट की निवासी है. जो कल शाम को लोकल ट्रेन से बिलासपुर के लिए निकली थी. महिला के परिजन अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं. प्रमिला के भाई ने अपना मोबाइल नंबर 9098180314 जारी किया है. किसी को भी जानकारी लगने पर इस नंबर पर फोन करने की बात कही है.

CHHATTISGARH TRAIN ACCIDENT
ट्रेन में सफर कर रही महिला का नहीं चल रहा पता (ETV Bharat Chhattisgarh)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जारी किया हेल्प लाइन नंबर: ट्रेन एक्सीडेंट के बाद रेलवे प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. जिस पर ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों के परिजन संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं.

बिलासपुर – 7777857335, 7869953330

चांपा – 8085956528

रायगढ़ – 9752485600

पेंड्रा रोड – 8294730162

कोरबा – 7869953330

मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार देर रात नई दिल्ली स्थित वार रूम से पूरी घटना की जानकारी ली. उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. रेलवे ने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के लिए 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया और गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए 5 लाख और सामान्य घायल यात्रियों के लिए एक लाख के मुआवजे की घोषणा की है. दक्षिण पूर्व मध्य रेल की टीम अस्पतालों में जाकर मुआवजा राशि बांटेगी.

CHHATTISGARH TRAIN ACCIDENT
तस्वीर में मौजूद बच्चे के माता पिता की मौत, बच्चा गंभीर (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ट्रेन हादसे में मृत यात्रियों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को ₹50 हज़ार की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की गई है.

सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम सीएम सहित नेताओं ने जताया दुख:

सीएम साय ने ट्रेन दुर्घटना पर गहरा शोक जताया. सीएम ने कहा कि दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के प्रति राज्य सरकार पूरी संवेदना के साथ खड़ी है. सीएम साय ने फोन पर बिलासपुर जिला कलेक्टर से देर शाम बात की और घटना की पूरी जानकारी लेते हुए प्रभावितों को सहायता के निर्देश दिए.

जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग: बिलासपुर के लाल खदान रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के टकराने की भीषण दुर्घटना पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा-"ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा उनके परिजनों को संबल प्रदान करें. शासन-प्रशासन से अनुरोध है कि इस भीषण दुर्घटना में घायल हुए लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था करते हुए, इस लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें."

मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग: बिलासपुर ट्रेन हादसे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गहरा दुख प्रकट किया है. उन्होंने हादसे में मृत यात्रियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. दीपक बैज ने सरकार से मांग किया है कि राहत एवं बचाव कार्य में कोताही नही बरती जानी चाहिये. उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ और घायलों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है.

