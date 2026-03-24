ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ 31 मार्च तक सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त होगा, माओवादी नेता पापाराव भी कर रहा सरेंडर

मिली जानकारी के अनुसार एसजेडसीएम पापाराव अपने साथियों के साथ बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में मौजूद है.

Paparao Surrender
पापाराव सरेंडर डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 24, 2026 at 11:48 AM IST

|

Updated : March 24, 2026 at 11:58 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: दंडकारण्य में लंबे समय से सक्रिय रहने वाले माओवादी नेता पापाराव अपने साथियों के साथ जंगल से बाहर निकल रहे हैं. आगामी दिनों में पापाराव अपने 18 साथियों और हथियारों के साथ पुलिस के समक्ष पुनर्वास की प्रकिया में शामिल होंगे.

31 मार्च नक्सलवाद से मुक्त की आखिरी तारीख: विजय शर्मा

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़े नक्सली के पुनर्वास को लेकर मीडिया से बात की. विजय शर्मा ने कहा "ढाई दशकों से पापा राव जंगल में सक्रिय रहे. कई मुठभेड़ में ये शामिल रहे. छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पापाराव पर 25 लाख का इनाम है. मेरी भी पापा राव से बात हुई है. उन्होंने पुनर्वास का मन बनाया है."

पापाराव के सरेंडर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

डिप्टी सीएम ने आगे कहा- "सशस्त्र नक्सलवाद का वह स्तर अब समाप्त हो चुका है.डीकेएसजेडसी लेवल का अब कोई नक्सल लीडर छत्तीसगढ़ में नहीं है. एरिया कमेटी मेंबर भी नहीं हैं. वह वर्दी छोड़ चुके हैं. कुछ नक्सली करीब 40-45 ही बचे हैं. हमारे पास सात दिन हैं. बाकी नक्सली भी पुनर्वास का मन बना रहे हैं और वो सरेंडर कर देंगे."

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बड़ी स्पष्टता है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सवाद का समापन होना है. नक्सलियों के मन में भी यह आया है कि पुनर्वास करना चाहिए. सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आप बंदूक लेकर जंगल में नहीं घूम सकते हैं. आप हमारे शिक्षाकर्मियों का गला नहीं रेंत सकते. आप नदी-तालाब, सड़कों, गांव के किनारे आईईडी(IED) नहीं बिछा सकते.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आप गांव तक स्कूल, सड़क, मोबाइल टावर, अस्पताल, आंगनाबड़ी, सिंचाई की व्यवस्था को पहुंचने से नहीं रोक सकते हैं. आप बस्तर के क्षेत्रों में भारत के संविधान को लागू होने से नहीं रोक सकते हैं. छत्तीसगढ़ की सरकार प्रतिबद्ध है कि हमारे राज्य के कोने कोने में भारत का संविधान लागू होगा.

Paparao Surrender
एसजेडसीएम पापाराव (ब्लू शीट पर बैठा व्यक्ति) (ETV Bharat Chhattisgarh)

कौन है पापाराव

नक्सल संगठन में खूंखार माओवादी कहे जाने वाले पापाराव स्थानीय दोरला जनजाति से ताल्लुख रखता है. दोरला जनजाति के कम ही आदिवासी ऐसे हैं, जो माओवादी संगठन में नेतृत्व के स्तर तक पहुंचे हुए हैं. पापाराव ऊर्फ सुनम चंदरैय्या ऊर्फ मंगू दादा ऊर्फ चंद्रन्ना नक्सल संगठन में एक बड़ा नाम है. साल 2010 में घटे ताड़मेटला कांड का मास्टरमाइंड पापाराव को बताया जाता है.

पापाराव के पुनर्वास करने से बस्तर में नक्सल संगठन को ना सिर्फ बड़ा झटका लगा है बल्कि नक्सलवाद समाप्ति की ओर है. पापा राव के पास छत्तीसगढ़- तेलंगाना सीमा क्षेत्र में सक्रिय रहे और सीपीआई (माओवादी) की पश्चिम क्षेत्रीय समिति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी. संगठन की रणनीतिक गतिविधियों और कैडर संचालन में प्रमुख भूमिका रही है. पापाराव ने बताया कि लगातार नक्सल संगठन के ऊपर दबाव, जंगलों में कठिन जीवन और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया.

इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में मौजूद है पापाराव

मिली जानकारी के अनुसार पापाराव और उनकी पूरी टीम बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में मौजूद है और अपने अन्य साथियों के इंतज़ार में है. जिनकी सरकार और पुलिस के अधिकरियों से पुनर्वास को लेकर बातचीत की गई है. जल्द ही पुलिस उनके बाहर निकलने के लिए इंतजाम कर रही है. कुछ घंटे के बाद पापाराव अपने 18 साथियों के साथ जंगल से बाहर निकलेंगे और पुलिस और सरकार के समक्ष अपने हथियार को डालकर पुनर्वास करेंगे.

नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन के 7 दिन शेष, अब भी बस्तर में सक्रिय हैं 40 माओवादी, बड़े नक्सली नेता का सरेंडर जल्द संभव
डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान, आज हो सकता है कुछ बड़ा
धर्मांतरण कानून का बस्तर में विरोध, प्रदर्शनकारियों ने कहा - कानून की आड़ में विशेष समुदाय के लोग होंगे प्रताड़ित
Last Updated : March 24, 2026 at 11:58 AM IST

TAGGED:

MARCH 31
CHHATTISGARH NAXALISM
पापाराव
नक्सवाद से मुक्त
PAPARAO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.