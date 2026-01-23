ETV Bharat / bharat

Explainer: बिहार से 63 लाख मजदूरों का पलायन.. नीतीश सरकार का दावा और गया के 6 मजदूरों की मौत की दर्दनाक कहानी

काम की तलाश में एक बार फिर बिहार के 6 मजदूरों ने जान गंवा दी है. 'पलायन' ने छत्तीसगढ़ में इनकी जिंदगी छीन ली. रिपोर्ट..

रिपोर्ट: सरताज अहमद

गया/पटना: छत्तीसगढ़ प्लांट हादसे में गुरुवार को बिहार के गया के 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन की हालत गंभीर है. मरने वाले सभी मजदूर कुछ दिन पहले ही काम की तलाश में घर से करीब 600 किलोमीटर दूर बिलासपुर गए थे. जब से ये मनहूस खबर आई है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरा गांव चीत्कार और विलाप से गूंज रहा है. सभी मृतक गया जिले के डुमरिया प्रखंज के गोटीबांध गांव के रहने वाले थे. इनमें एक पिता-पुत्र भी शामिल हैं.

हादसे में 6 मजदूरों की मौत: प्लांट हादसे में जिन छह मजदूरों की जान गई है, उनमें श्रवण भुइयां (22 वर्ष), राजदेव भुइयां (22 वर्ष), जितेंद्र भुइयां (37 वर्ष), बद्री भुइयां (42 वर्ष), विनय भुइयां (40 वर्ष) और सुंदर भुइयां (40 वर्ष) शामिल हैं. इनमें से सुंदर और राजदेव पिता और पुत्र हैं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

काम की तलाश में गए, मिली मौत: गांव की आबादी लगभग 150 घरों की है, जिसमें 4 जातियों के लोग बसते हैं. इनमें मांझी-मुसहर, विश्वकर्मा, ठाकुर और अन्य जाति के लोग रहते हैं लेकिन गांव में दलित आबादी की संख्या अधिक है. गांव में मांझी समाज मजदूरी पर आश्रित है. वो गांव या आसपास के क्षेत्रों में मजदूरी के लिए जाते थे लेकिन पहली बार ये 14 लोग एक ठेकेदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ गए थे. सभी को प्रति माह 14,000 रुपये देने का प्रस्ताव दिया गया था. साथ ही कंपनी की तरफ से ही खाना दिया जा रहा था.

गोटीबांध गांव से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

बेटी की शादी के लिए लिया था कर्ज: सुंदर भुइयां की बेटी खुशबू कुमारी कहती हैं कि मेरी शादी के लिए पिता ने समूह से कर्जा लिया था. उसी कर्ज को चुकाने के लिए वह छत्तीसगढ़ गए थे. वह बताती है कि जहां कच्चा मकान है, हमारे पास उतनी ही जमीन है. खेती के लिए जमीन नहीं है कि हम उसमें खेती-बाड़ी करते. पिता और भाई मजदूरी करते थे लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था. जिस वजह से पहले पिता गए और फिर भाई को भी बुला लिया.

सुंदर भुइयां की बेटी और परिवार के लोग (ETV Bharat)

खुशबू कहती है कि एक ठेकेदार ने बताया था कि 14000 प्रति महीने मजदूरी और खाने-पीने की सुविधा दी जाएगी. उन्हें स्टील के प्लांट में काम करना है. पहले पिताजी कमाने गए थे. पीछे से मेरे भाई राजदेव भी पीछे से रविवार को काम करने गए थे लेकिन अगर हमें मालूम होता कि भाई और पिता को मजदूरी के बदले मौत मिलेगी तो हम कभी उन्हें जाने नहीं देते. हम तो शादी भी नहीं करते.

खुशबू कुमारी को सांत्वना देतीं स्थानीय प्रतिनिधि (ETV Bharat)

'नहीं मिलता किसी योजना का लाभ': खुशबू की मानें तो उसके परिवार को किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है. वह कहती है, 'हमारा मिट्टी का घर है. प्रधानमंत्री आवास योजना या कोई और सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता.'

सुंदर भुइयां का घर (ETV Bharat)

"कल (गुरुवार) 8 बजे सुबह बाबू जी फोन किए थे, तब बात हुई थी. फिर 10 बजे फोन आया कि मौत हो गई सबकी प्लांट में. पहली बार पापा और भाई काम करने गए थे. ठेकेदार लेकर गए थे छत्तरपुर में काम करने. पहले यहीं पर रहकर लेबर का काम करते थे. तीन लोन लिए थे मेरी शादी के लिए. झारखंड में मेरी शादी हुई है. उसी के लिए कर्जा चुकाने और पैसा कमाने गए थे छत्तीसगढ़. 5 भाई और एक बहन है हमको."- खुशबू कुमारी, सुंदर भुइयां की बेटी

विनय का परिवार बेहाल: ऐसा ही दर्द विनय मांझी की बेटियां अस्मिता कुमारी, क्रांति, खुशी, प्रीति कुमारी और इकलौते बेटे मिथुन मांझी और बूढ़ी मां मालती देवी का भी है. विनय भी एक बेटी की शादी में लिए कर्ज के बीच में दबा हुआ था. 10 दिनों पहले ही वो भी गांव के 11 लोगों के साथ गया था. गोटीबांध गांव से मांझी समाज के 14 लोग मजदूरी के लिए छत्तीसगढ़ गए थे. पहली खेप में 11 लोग 7 जनवरी को गए थे, जिस में विनय भी शामिल थे.

गोटीबांध गांव में पसरा मातम (ETV Bharat)

'जानते तो लकड़ी चुनकर कमा लेते': विनय मांझी की बेटियां रह-रहकर बेहोश हो जा रही है. उसके घर में भी गुरुवार को सुबह 10 बजे से ही चूल्हा नहीं सुलगा नहीं है. क्रांति कुमारी कहती है कि सुबह 9 बजे जंगल की ओर जलावन की लकड़ी लाने गई थी. अचानक 10 बजे लगा कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी. मन विचलित होने लगा तो लकड़ी लिए बिना ही घर वापिस आ गए. मां और बहनें चीख-पुकार रही थी. पूछने पर मां बोली, 'बेटी तुम्हारे पिताजी नहीं रहे. हमारी दुनिया उजड़ गई.'

मृतक विनय की बेटी क्रांति कुमारी (ETV Bharat)

"पापा चले गए, कैसे रहेंगे हमलोग. एक बहन की शादी हुई है. पापा ही घर में कमाने वाले थे. काम मिलता तो यहीं रहते. हम आठवीं तक पढ़े हैं."- क्रांति कुमारी, विनय की बेटी

मां का रो-रोकर बुरा हाल: वहीं पास में बैठी विनय की वृद्ध मां कुंती भी लगातार रोए जा रही है. बुढ़ापे और बेटे के सदमे में उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी. जब ईटीवी भारत संवाददात ने उ से बात करने का प्रयास किया तो वो यही कहती रही कि मेरा बेटा मेरा बाबू. कौन देखा मेरी पोतियों को, कौन देखेगा मुझे? मेरे बुढ़ापे का सहारा छिन गया है. यही था जो, मेरी देखभाल करता था.

विनय की मां कुंती देवी (बुजुर्ग महिला) (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की टीम जब आगे बढ़ी तो पास में ही समुदायिक भवन के पास कल्पू भुइयां के पिता सिद्दी बैठे थे. कंपकपाते हाथों और लड़खड़ाती आवाज में कहते हैं, 'बेटा को मना किया था लेकिन क्या करें साहब गरीबी जो ना करा दे.' हालांकि उनका बेटा कल्पू जीवित है, वह भी इस हादसे में घायल हुआ है.

पास में ही समुदायिक भवन से 100 गज की दूरी पर श्रवण भुइयां और जितेंद्र भुइयां का भी घर है. इनकी भी मृत्यु हो चुकी है. श्रवण भुइयां को एक साल का बेटा का है, जबकि जितेंद्र भुइयां को 6 महीने की एक बेटी है. ये दोनों आपस में गोतिया (रिश्तेदार) हैं. दुखद ये है कि जितेंद्र के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. अब इनके घर में पुरुष की शक्ल में कोई नहीं है. जितेंद्र का शव लाने के लिए उनकी बेटी छत्तीसगढ़ गई हुई है.

वहीं, बद्री भुइयां और उनका छोटा भाई रामस्वरूप एक साथ गए थे. घटना के समय रामस्वरूप तो बच गए लेकिन बद्री की मौत हो गई. बद्री के भतीजे रवि कहते हैं, 'उनको अपनी भतीजी की शादी करनी थी. इसीलिए दोनों चाचा घर से बाहर मजदूरी के लिए गए थे. गांव में अभी काम नहीं मिल रहा था, इसलिए घरबार चलाना मुश्किल था. हम रिश्ते में भतीजा लगते हैं अब उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा.'

'जाता तो मैं भी मर जाता': गांव के जयराम कहते हैं कि वह भी अपने गांव के लोगों के साथ छत्तीसगढ़ मजदूरी के लिए जाने वाले थे लेकिन बेटे ने मना कर दिया. अगर मैं उस दिन चला गया होता तो मेरा भी यही हाल होता. इस दर्दनाक घटना की सूचना मिली तो परिवार के लोग मुझे कहने लगे कि अच्छा हुआ कि आप नहीं गए लेकिन समस्या तो अब भी है कि गांव में रहकर करेंगे क्या? क्योंकि रोजगार का कोई साधन नहीं है.

मौत की वजह से आक्रोश में ग्रामीण: गांव में सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है. मांझी समाज के लोगों का कहना है कि हमारे समाज के जीतनराम मांझी और उनके पुत्र संतोष सुमन मंत्री हैं, जबकि उनकी दीपा मांझी विधायक है लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज के लोगों की स्थिति नहीं बदली. वे कहते हैं कि अगर गांव में ही रोजगार मिल जाता तो वह बाहर क्यों जाते?

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

"अगर गांव में रहते हैं तो खेत में मजदूरी के अलावा कोई साधन नहीं बचता. जंगल में अगर जलावन की लकड़ी लाने भी गए तो वन विभाग के लोग हमें तंग करते हैं. हम करें तो क्या करें. पहले तो इस इलाके में नक्सलियों ने हमें नुकसान पहुंचाया और उनके कारण हम पुलिस से तबाह हुए. अब जब नक्सल खत्म हुआ तो रोजगार के लिए मर रहे हैं, आखिर यह स्थिति कैसे चलेगी?"- अखिलेश मांझी, ग्रामीण

पीड़ित परिवार से मिले मांझी: इस बीच स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने गांव में पहुंचकर मृतकों के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने कहा कि वह छत्तीसगढ़ सरकार और बिहार सरकार से संपर्क में हैं. हमने एसआईटी बनाकर जांच कराने की मांग की है. अगर मानवीय कारणों या तकनीकी कमियों के कारण घटना हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. पीड़ित परिवारों को मुआवजे की घोषणा कर दी गई है.

रोजगार के सवाल पर भड़के केंद्रीय मंत्री: वहीं, रोजगार के सवाल पर मांझी भड़क गए. उन्होंने कहा, 'अगर किसी को विकास नजर नहीं आता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है. नहीं तो इमामगंज डुमरिया का विकास जिसको नहीं दिखता है तो क्या कहें. यहां रोड बन रहे हैं, पुल बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं. 2015 से पहले की हालत देखिए, जब हम यहां के विधायक नहीं थे. 2015 के बाद सिर्फ यहां नहीं, बल्कि समस्त बिहार में मांझी लोगों का विकास हुआ है.

छत्तीसगढ़ का प्लांट हादसा कोई पहली घटना नहीं है, जहां बिहार के लोगों की जानें गईं हैं. इससे पहले भी देश के अलग-अलग राज्यों में हुए हादसों में बिहारी श्रमिकों की मौत हुईं हैं. सूरत में बिल्डिंग गिरी तो बिहार के मजदूर मारे गए. मुंबई में फैक्ट्री में आग लगी तो बिहार के मजदूरों की जान गई. हैदराबाद में रासायनिक विस्फोट हुआ तो वहां भी बिहार के मजदूर ही त्रासदी के शिकार हुए. अब एक बार छतीसगढ़ के बकुलाही स्टील प्लांट में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है.

क्यों हादसे में मारे जाते हैं बिहारी श्रमिक?: आखिर देश के किसी भी कोने में हुए हादसों में मरने वाले बिहारी ही क्यों होते हैं? जानकार बताते हैं कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है बिहार से पलायन. मजदूरी के लिए पलायन, पेट पालने के लिए पलायन, कुछ बेहतर करने की चाह में पलायन या अपनी जिंदगी को एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए पलायन. बिहार की बड़ी आबादी को किसी न किसी तरीके से पलायन का दंश झेलना ही पड़ता है. राज्य में रोजगार का अभाव है. न तो ढंग की फैक्ट्री है और न ही बड़ी कंपनी. संस्थान भी उस स्तर के नहीं हैं, जहां काम कर लोग अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें.

हर साल प्रवासी श्रमिकों की मौतें: 2022 के आर्थिक संरक्षण रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2.5 करोड़ बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं. बेहतर रोजगार के अवसरों और उच्च मजदूरी की तलाश में पलायन किया जाता है. आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2022 तक बिहार की 310 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो चुकी है. 2019 से 2020 के बीच में 119 मजदूरों की अलग-अलग हादसों में मौत हुई थी. वहीं, 2020 से 21 में 115 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. 2021 से 2022 में 76 मजदूरों की मौत हुई थी.

केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी दर 10.02% है, जोकि 2023-24 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है. राष्ट्रीय औसत 6.1% है. 18 से 29 वर्ष के बीच बेरोजगारी दर 18.5% है. एक तरफ जहां बिहार में प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपये सालाना है तो वहीं राष्ट्रीय औसत 1.72 लाख रुपये हैं. इसी से समझा जा सकता है कि बिहार की क्या स्थिति है?

क्या कहते हैं जानकार?: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व निदेशक प्रो. पुष्पेंद्र कहते हैं कि बिहार से लगभग 63.85 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, जबकि दूसरे राज्यों से बिहार में पलायन करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है. वे कहते हैं कि बिहार से पलायन करने वाले लोग अनियमित, अकुशल और कम मजदूरी पर काम करते हैं. जिसमें उनकी आर्थिक तरक्की की संभावना कम होती है. जब भी वह बिहार से बाहर जाते हैं तो वहां उनको एक तरह का काम नहीं मिलता है. उनकी हैसियत को बहुत ही निचले स्तर पर रखा जाता है. बिहार के मजदूरों को बहुत ही खराब और अपमानजनक स्थिति में काम करने के लिए तैयार रहने वाला समझा जाता है.

अलग-अलग वजह से बाहर जाते हैं लोग: पुष्पेंद्र कुमार के मुताबिक 63 लाख लोगों में 18 लाख ऐसे लोग भी हैं, जो काम के लिए पलायन नही करते है. वो या तो पढ़ाई के लिए जाते है या फिर किसी दूसरे राज्य में बसने जाते हैं या फिर पड़ोस के राज्यों में शादी-ब्याह हो जाता है. उसी तरह 45 लाख लोग कमाने के लिए जाते है लेकिन 71 फीसदी ऐसे लोग हैं, जो मजदूरी करने जाते है. इनकी स्थिति बाहर के राज्यों में काफी खराब है.

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व निदेशक प्रो. पुष्पेंद्र (ETV Bharat)

किस वर्ग में ज्यादा पलायन?: पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि 2022 का बिहार का जाति आधारित सर्वे का आंकड़ा सबसे हालिया आंकड़ा है. इसके मुताबिक पलायन करने वालों की कुल संख्या 63.85 लाख है. जो राज्य की आबादी का 4.88 प्रतिशत है. इनमें राज्य के बाहर 71.7% ने पलायन किया है. वहीं, 25% पलायन राज्य के अंदर है और 3.4% देश के बाहर पलायन कर चुके हैं. पुष्पेंद्र कुमार के मुताबिक सामान्य वर्ग के 10% आबादी में पलायन किया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग 5.4, अति पिछड़ा वर्ग 5.2, अनुसूचित जाति 3.9 और अनुसूचित जनजाति 4.8 प्रतिशत लोगों ने पलायन किया है.

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व निदेशक ने बताया कि 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक सभी तरह के काम और उद्देश्यों से बाहर जाने वालों जाने वाले प्रवासियों की संख्या 74.53 लाख थी. जिनमें से 8 राज्यों में जैसे झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और पंजाब में 84 फीसदी लोगों ने पलायन किया था.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

पलायन गंभार समस्या: इनमें रोजगार और व्यापार के धंधा के कारण पलायन करने वाले 24.11 थे और अंतर राज्य पलायन करने वालों का 32% संख्या थी. 2011 के सेंसेक्स के अनुसार रोजगार और व्यापार के कारण राज्य के अंदर दूसरी जगह पर 7.5 लाख लोगों ने पलायन किया, जो राज्य के अंदर पलायन करने वालों का सिर्फ 2.8 प्रतिशत है.

"बिहार का सबसे ज्यादा पिछड़ा और गरीब राज्य होने और राज्य के प्रवासी मजदूरों द्वारा भेजे गए धन से चलने वाले राज्य की छवि है. त्योहारों के पहले और उसके बाद प्रवासी मजदूरों की यात्रा की तकलीफ भरी तस्वीर भी सामने आती है, जो दूसरे राज्यों में हास्यास्पद स्थिति पैदा करती है."- पुष्पेंद्र कुमार, पूर्व निदेशक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस

प्रवासियों से भर जाती है ट्रेनें: कितनी तादाद में बिहार के लोग पलायन करते हैं, इसकी तस्वीर हर साल होली और दिवाली-छठ पर ट्रेनों में दिख जाती है. हालिया विधानसभा चुनाव 2025 में भी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने घर आए और फिर काम पर लौट गए. उस समय ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने बताया था, '29 और 30 अक्टूबर को सामान्य डिब्बों में 14.31 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जबकि पहले फेज के चुनाव के दिन भी 4.26 लाख लोगों ने पलायन किया था.'

कैसे हुआ हादसा?: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के ग्राम बकुलाही स्थित रियर इस्पात एंड स्टील संयंत्र में गुरुवार को ये हादसा हुआ है. बताया जाता है कि काम करने के दौरान अचानक कोयले की भट्ठी से घना धुंआ निकलने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने मजदूरों को बाहर निकलने को कहा लेकिन जबतक वे लोग बाहर निकल पाते, उससे पहले ही जोरदार धमाका हो गया. हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल हो गए. घायलों में 2 बिहार के और 3 झारखंड के रहने वाले हैं. वहीं सभी मृतक बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं.

कहां है गोटीबांध गांव?: गया जिला मुख्यालय से गोटीबांध गांव की दूरी करीब 110 किलोमीटर है. ये झारखंड के पलामू जिले की सीमा से लगभग तीन किलोमीटर पहले है. गांव में मुख्य रूप से रोजगार साधन मजदूरी है. सभी परिवार के लोग बेहद ही गरीब हैं. इनके घर में शिक्षा भी नहीं है. गांव के पास एक ही एक मिडिल स्कूल है. नल जल की योजना का भी लाभ नहीं है. गांव में 5 आम शौचालय कुछ सालों पहले बनाए गए थे लेकिन उस में दरवाजा नहीं लगाया गया. गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तो है लेकिन कई सुविधा का अभी भी अभाव है.

