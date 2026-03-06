ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में हादसों का शुक्रवार, दो अलग अलग जगह यात्री बस हादसे का शिकार, कुल 10 यात्रियों की मौत, कई घायल

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार और जशपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ. दोनों जगह 5-5 लोगों की मौत हो गई.

छत्तीसगढ़ में हादसों का शुक्रवार, दो अलग अलग जगह यात्री बस हादसे का शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 6, 2026 at 3:36 PM IST

5 Min Read
जशपुर/बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को दो अलग-अलग जगहों पर यात्री बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. बलौदाबाजार और जशपुर जिले में हुए हादसे में अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए हैं. जशपुर में जहां बस बेकाबू होकर पलट गई तो वहीं बलौदाबाजार में ट्रक ने यात्री बस को पीछे से टक्कर मार दी.

सवारी बैठाने धीमी हुई थी बस, ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों जगह राहत और बचाव कार्य चलाया गया है. वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. जानिए दोनों जगहों हादसों को विस्तार से-

बलौदाबाजार में सवारी बैठाने धीमी हुई थी बस

बलौदाबाजार जिले में दरचुरा चौक के पास रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रही एक यात्री बस को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. यह हादसा उस समय हुआ जब बस सड़क पर सवारी बैठाने के लिए धीमी हुई थी. उसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक (MH 37 T 1821) के चालक ने बस को टक्कर मार दी.

बलौदाबाजार में ट्रक ने यात्री बस को पीछे से टक्कर मारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5 की मौत, कई गंभीर

इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए. घायलों में से 17 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. स्थानीय लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया. सूचना मिलते ही सिमगा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर यातायात को भी सुचारू कराया.

घायलों की जानकारी

घायलों में जानकी निषाद (55) निवासी कपसदा धरसींवा, अवधराम निषाद (60) निवासी कपसदा धरसींवा, ईश्वरी साहू (35) निवासी बलौदाबाजार, राजकुमार निषाद (30) निवासी रायपुर, सरोजनी साहू (27) और योगिता साहू (4 माह) निवासी बाबा मोहतरा बेमेतरा, दिलेश्वर डहरिया (50) व प्रमिला डहरिया (45) निवासी सोनपुरी, संदीप (13), सुनील (10) और जानवी (8) निवासी सोनपुरी, मनोज साहू (37) निवासी बलौदाबाजार शामिल हैं.

वहीं ओम (18) निवासी किरवई, राज निर्मलकर (25) निवासी बेलर, ललित साहू (37) निवासी उरकुरा रायपुर, संतोष बंजारे (40) व शिवम बंजारे (15) निवासी दुधिया नवागांव, बंसत पैकरा (24) निवासी पुडू रतनपुर, रीता दास (56) निवासी भिलाई, मदनलाल धृतलहरे (65) निवासी चकवाय, पुरानिक राम (55) निवासी रायपुर, पंजाब राम (47) निवासी तारागंज, खुशबू निषाद (27) निवासी भोथा मंगरलोड, देव निर्मलकर निवासी बेतल, गौरव निर्मलकर (4) निवासी बेतर, सैयद रहमद (25) निवासी रायपुर, गायत्री चंद्राकर (56) व दिव्या भारती (34) निवासी दुर्ग तथा छहुरा आहीर (56) निवासी जांजगीर-चांपा (डिघोरा) को गंभीर हालत में रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया है.

घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. दुर्घटना में घायल सभी लोगों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रही थी बस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जशपुर में पलटी यात्री बस

वहीं जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र के गोडाअंबा गांव के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बस झारखंड के कुरडेग से कुनकुरी की ओर जा रही थी और इसमें करीब 30 यात्री सवार थे. हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. कई यात्री बस के अंदर फंस गए थे, जिन्हें ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर बाहर निकाला.

जशपुर में पलटी यात्री बस, 5 की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ब्रेक फेल होने की आशंका

घायलों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से कुनकुरी अस्पताल और होली क्रॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया है. जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास के अनुसार प्रारंभिक जानकारी में ब्रेक फेल होने की आशंका सामने आई है, हालांकि मेकेनिकल जांच के बाद ही हादसे की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ब्रेक फेल होना पता चला है. मेकेनिकल चेकिंग के बाद साफ हो पाएगा कि हादसे की वजह क्या थी. अभी स्वास्थ्य टीम यहां तैनात है घायल मरीजों का इलाज किया जा रहा है.- रोहित व्यास, जशपुर कलेक्टर

जशपुर हादसा: झारखंड के कुरडेग से कुनकुरी की ओर जा रही थी बस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री ने जताया दुख

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायल यात्रियों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न रहे. फिलहाल पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

