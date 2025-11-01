ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: पीएम मोदी ने 14,260 करोड़ की दी सौगात, कहा, छत्तीसगढ़ बढेगा तो देश प्रगति करेगा

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: पीएम मोदी ने 14,260 करोड़ की दी सौगात, कहा - हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान

Chhattisgarh Rajyotsav 2025
छत्तीसगढ़ को मिली सौगात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 1, 2025 at 6:23 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 7:04 PM IST

रायपुर: रजत जयंती वर्ष मना रहे छत्तीसगढ़ को आज पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी. पीएम मोदी ने बस्तर सहित पूरे छ्तीसगढ़ के विकास के लिए कुल 14,260 करोड़ की सौगात दी. पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. बीते 25 सालों में छत्तीसगढ़ जिस तेजी से आगे बढ़ा है उसका मैं साक्षी भी रहा हूं. अब अगले 25 सालों में एक नया सूर्योदय होने वाला है, जो विकास का सूर्योदय होगा. पीएम ने लोगों से कहा कि वो अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करें और बताएं कि आपके हाथों में नए संकल्प की रोशनी और विकास के सूर्योदय का आगाज हो चुका है.

छत्तीसगढ़ को मिली 14,260 करोड़ की सौगात: पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की नीव रखी. आज 25 साल बाद जब मैं छत्तीसगढ़ को देखता हूं तो मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है. 25 साल पहले जो बीज हम लोगों ने बोया था आज वो विकास का वट वृक्ष बन चुका है. पीएम ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला है. आदिवासी संग्राहलय प्रदेश के लोगों को मिला है.

छत्तीसगढ़ को मिली सौगात (ETV Bharat)

पीएम ने किया युवाओं का आह्वान: पीएम ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में एक नौजवानों की पूरी पीढ़ी है. पहले जब छत्तीसगढ़ बना था तो कई गांवों तक पहुंचना मुश्किल था. आज हर गांव तक सड़कों का नेटवर्क करीब 40 हजार किमी तक पहुंच गया है. नेशनल हाइवे का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है. नए एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ की शान बन चुके हैं. बिलासपुर से रायपुर जाने में अब घंटों का समय लगता है. आज एक नए फोरलेन की आधारशिला भी रखी गई है. छत्तीसगढ़ एक नए इंडस्ट्रीयल स्टेट की भूमिका में सामने आ रहा है. डॉ रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने बेहतरीन काम किया. विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ को तेज रफ्तार से आगे ले जा रहे हैं. पीएम ने कहा कि सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है.

मैंने गरीबी को बड़े निकट से देखा है. मैं जानता हूं गरीब की चिंता और बेबसी क्या होती है. जब देश ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैंने गरीब कल्याण पर काम किया. गरीब को पढ़ाई, खेती, बीमारी और दवा की समस्या पर हमने काम किया. पहले यहां 1 मेडिकल कॉलेज था अब 14 मेडिकल कॉलेज हैं. रायपुर में एम्स काम कर रहा है. देश में आरोग्य आयुष्मान मंदिर बनाने का काम भी यहीं से शुरु हुई थी: नरेंद्र मोदी, पीएम

''छत्तीसगढ़ में हो रहा मोदी की गारंटी पर काम'': पीएम ने कहा कि कच्चे मकान लोगों का हौसला कम करते हैं. हमने 4 करोड़ लोगों को पक्के घर देकर उनका हौसला बढ़ाया है. हम 3 करोड़ नए घर देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं. आज साढ़े तीन लाख परिवारों को पक्के मकान मिले हैं. पीएम ने कहा कि हम गरीबों को पक्का मकान देने का काम कर रहे हैं. गरीबों की जिंदगी संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है. पीएम ने कहा कि साढ़े सात लाख लोगों को पक्का मकान छत्तीसगढ़ में अबतक मिल चुका है.

छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान हो इसके लिए सरकार काम कर रही है. जहां बिजली नहीं आती थी वहां आज बिजली चमक रही है. लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. गरीब पीवीजीटी परिवार के लोग गैस कनेक्शन का लाभ उठा रहे हैं. हमने उज्ज्वला योजना का लाभ गरीब बहनों और मातोओं को दिया है. अब हम सिलेंडर के साथ गैस पाइप भी घरों तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं: नरेंद्र मोदी, पीएम

''आदिवासी समाज के योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता'': पीएम ने कहा, आदिवासी समाज का योगदान पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है. आदिवासी समाज से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को लोग जानें इसके लिए हमने एक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ किया है. आदिवासी वीरों ने कैसे देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया उसकी कहानी यहां बयां की गई है. हमारी सरकार आदिवासी विरासत को संरक्षण दे रही है साथ ही विकास और कल्याण पर भी जोर दे रही है. 80 हजार करोड़ की लागत से आदिवासी इलाकों में विकास का काम किया जा रहा है. पीएम जनमन योजना के तहत पिछड़ी बस्तियों का हम विकास कर रहे हैं. आदिवासी समाज पीढ़ियों से वन उपज पर निर्भर है. हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को पहले से ज्यादा पैसा दे रही है.

''मोदी जी नेतृत्व में देश बदल रहा'': मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ अब बदलाव और विकास की दिशा में चल नहीं दौड़ रहा है. सीएम ने कहा कि हमलोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी छ्त्तीसगढ़ के राज्योत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं. पीएम मोदी की तारीफ करते हुए साय ने कहा कि देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए 17 से 18 घंटे तक रोज काम करते हैं. साय ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश अपनी मजबूत पहचान गढ़ रहा है. आज भारत के दोस्त उसके साथ खड़े हैं और जो दुश्मन देश हैं उनके घर में हम घुसकर मार रहे हैं. साय ने कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं.

''मोदी की गारंटी पर हमने किया काम'': सीएम साय ने कहा, विधानसभा चुनाव में हमने जो वादा पीएम आवास को लेकर किया था उसे पूरा कर रहे हैं. आज 3 लाख 51 हजार लोगों का गृहप्रवेश होने जा रहा है. मोदी की गारंटी के तहत हमने 18 लाख पीएम आवास देने का वादा किया था. सरकार बनने के साथ ही हमने मोदी की गारंटी पर काम करना शुरू कर दिया. धान का बोनस हो चाहे धान खरीदी, हम हर वादे पर खरे उतर रहे हैं. हमने चुनाव के पहले वादा किया था कि हम महतारी वंदन योजना का लाभ माताओं, बहनों को देंगे. सरकार बनते ही हमने अपना वादा पूरा किया. विकास की राह में रोड़ा बने नक्सलवाद के खिलाफ हम अंतिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं. 327 गांव ऐसे हैं जहां स्कूल खुल गए, राशन पहुंच रहा है और स्वास्थ्य सेवा लोगों को मिल रही है. नया रायपुर में एआई डेटा सेंटर बन गया है. पीएम सूर्यघर योजना में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है. भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई का फोन पर जाना हाल, हर संभव मदद का दिया भरोसा

छत्तीसगढ़ रजत जयंती: नए विधानसभा का PM मोदी ने किया उद्घाटन, कहा- ये भवन नीति, नियति और नीतिकारों का केंद्र बनेगा

आदिवासी जननायकों का सबसे बड़ा संग्रहालय, जानिए ये म्यूजियम क्यों है खास, जिसका खुद PM मोदी करेंगे उद्घाटन

RAJYOTSAV 2025
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
ATAL BIHARI VAJPAYEE
CHHATTISGARH FOUNDATION DAY

