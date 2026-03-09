ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव 2026: छत्तीसगढ़ से निर्विरोध एंट्री, बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस से फूलोदेवी नेताम बनीं सांसद

राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे, इसलिए चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी.

Chhattisgarh Rajya Sabha result
बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस से फूलोदेवी नेताम बनीं राज्यसभा सांसद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 9, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव बिना मुकाबले के पूरा हो गया है. इन सीटों पर बीजेपी की उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की उम्मीदवार फूलो देवी नेताम निर्विरोध चुन ली गईं. फूलो देवी दूसरी बार राज्यसभा सांसद बनी हैं. दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे, इसलिए चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी.

दोनों सांसदों ने गले लगकर बधाई दी

विधानसभा में निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भाजपा की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम ने एक-दूसरे को गले लगाकर बधाई दी. दोनों नेताओं ने मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की. इस दौरान वहां मौजूद नेताओं और समर्थकों ने भी दोनों सांसदों को शुभकामनाएं दीं. राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच यह दृश्य सौहार्द और लोकतांत्रिक परंपरा का संदेश देता नजर आया.

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनाव हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिना मुकाबले जीतीं दोनों उम्मीदवार

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एक-एक उम्मीदवार मैदान में उतारा था. दोनों ही पार्टी ने महिला उम्मीदवार को टिकट दिया, बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया. वहीं कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को दूसरी बार उम्मीदवार बनाया. दोनों के सामने कोई अन्य उम्मीदवार नहीं था, इसलिए दोनों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया. 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा के पास 54 और कांग्रेस के पास 35 विधायक हैं, इसलिए दोनों दल एक-एक सीट जीतने की स्थिति में थे.

लक्ष्मी वर्मा का राजनीतिक सफर

बीजेपी की नेता लक्ष्मी वर्मा करीब 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं. वर्तमान में राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं और बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं. इसके साथ ही रायपुर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष और पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं. बीजेपी नेतृत्व ने राज्यसभा के लिए कई नामों पर चर्चा की थी, लेकिन आखिर में लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया.

Chhattisgarh Rajya Sabha result
बीजेपी और कांग्रेस सांसदों ने एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फूलोदेवी नेताम को मिला दोबारा मौका

कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को दूसरी बार राज्यसभा भेजने का फैसला किया. वे बस्तर क्षेत्र की आदिवासी नेता हैं और करीब 32 साल से कांग्रेस में सक्रिय रही हैं. इसके साथ ही वे महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पहले भी राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं. उन्होंने कहा कि संसद में उन्हें जब भी मौका मिला, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाई.

पहले दोनों सीट कांग्रेस के खाते में थी

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की ये दोनों सीटें 9 अप्रैल को खाली हो रही है. इससे पहले दोनों सीट कांग्रेस के खाते में थी. फूलोदेवी नेताम के साथ ही कवि तेजपाल सिंह तुलसी (KTS तुलसी) को कांग्रेस ने यहां से राज्यसभा भेजा था. इस बार एक सीट बीजेपी को खाते में आ गई है. जबकि एक कांग्रेस के खाते में गई है जिसमें फूलो देवी नेताम को दोबारा मौका मिला. राज्य में राज्यसभा की पांच सीटें हैं. इन चुनावों से पहले कांग्रेस के पास चार सीटें थी. वहीं कांग्रेस के राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का कार्यकाल 2028 तक है, जबकि भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह का कार्यकाल 2030 में समाप्त होगा।

