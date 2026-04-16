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छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसा: सोनभद्र के पीपरखाड़ गांव में एक साथ जलीं तीन चिताएं

सोनभद्र के पीपरखाड़ गांव में एक साथ जलीं तीन चिताएं. ( ईटीवी भारत )

कोन थाना क्षेत्र के पीपरखाड़ गांव में गुरुवार सुबह तीन अलग अलग एम्बुलेंसो से एक साथ तीन शवों के पहुंचने के बाद पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया. छत्तीसगढ़ के सक्ति जिले के सिंहीतराई में स्थित वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन हुए भीषण बॉयलर विस्फोट में तीनों लोग मृत हो गये थे.

छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसे के बाद पीपरखाड़ गांव में मातम. (ईटीवी भारत)

बता दें कि छत्तीसगढ़ के सक्ति जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में बीती 14 अप्रैल की दोपहर हुए हादसे का शिकार तीनों हो गए थे. तीनों का अंतिम संस्कार गांव में ही किया गया.

सोनभद्र: सोनभद्र के कोन क्षेत्र के पीपरखाड़ गांव में गुरुवार सुबह तीन शव एक साथ पहुँचे. गांव में ही तीनों का एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया. एक साथ जलीं तीन चिताएं जलने से पूरे गांव में मातम का माहौल है.

त्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट हादसे में हुए थे शिकार. (ईटीवी भारत)

छत्तीसगढ़ सरकार ने हादसे के बाद शवों की पहचान होने के बाद एम्बुलेंस द्वारा इन्हे इनके गांव पहुंचवाया. जानकारी के अनुसार पीपरखाड़ के बरवाहा टोला निवासी मृतक राजू राम पुत्र चरित्र राम(40 वर्ष) व बृजेश पुत्र जवाहिर राम(31वर्ष), जो कि दोनों चचेरे भाई थे.

वहीं पीपरखाड़ के ही केवाल टोले के पंकज पुत्र सुभाष (25 वर्ष) सभी के साथ में ही करीब तीन माह पूर्व छत्तीसगढ़ के सक्ति जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में किसी संविदाकर के माध्यम से मजदूरी का कार्य करने गये हुए थे, जहां मंगलवार 14 अप्रैल को करीब 2:30 बजे दोपहर में प्लांट के यूनिट नम्बर एक में भयानक विस्फोट हुआ.

त्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट हादसे में हुए थे शिकार. (ईटीवी भारत)

इसमें सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के इन तीनों मजदूरों के साथ कई अन्य लोगों की मृत्यु हो गयी तथा कई लोग घायल भी हुए थे.

शवों के गांव में पहुंचते ही इनके परिजनों में कोहराम मच गया. तीनों शवों का अंतिम संस्कार कचनरवा गांव में पाण्डु नदी के किनारे स्थित श्मशान घाट पर एक साथ ही किया गया. एक साथ तीन शवों के अंतिम संस्कार के इस दृश्य को देखकर हर कोई द्रवित हो गया.

त्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट हादसे में हुए थे शिकार. (ईटीवी भारत)

ग्राम प्रधान संजय पासवान ने बताया कि एंबुलेंस के ड्राइवर के माध्यम से पता चला कि छत्तीसगढ़ शक्ति जिला प्रशासन के द्वारा इन शवों को परिजनों के घर भिजवाया गया है. इनके अन्य कागजात जिसमें मुआवजा इत्यादि के कागजात भी शामिल होंगे. जल्द ही प्रशासन की तरफ से भेजे जायेंगे. इनके शवों का अंतिम संस्कार कराया गया है. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.