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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, मलखंभ में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का जलवा, गोल्ड पर किया कब्जा

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में आयोजित मलखंभ प्रतियोगिता में कुल 14 राज्यो की 13 टीमों ने हिस्सा लिया. इसमें कई राज्यों की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ की टीम ने बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया. बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने 124.35 अंक के साथ गोल्ड, महाराष्ट्र की टीम ने 118.35 अंक के साथ सिल्वर और झारखण्ड की टीम ने 86.95 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. वहीं बलिका वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने 80.15 अंक के साथ गोल्ड, महाराष्ट्र की टीम ने 69.90 अंक के सिल्वर एवं झारखण्ड की टीम ने 49.80 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.

सरगुजा : छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का सरगुजा में समापन हो गया. सरगुजा में मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने रोप मलखंभ, पोल मलखंभ, हैंगिंग मलखंभ और पिरामिड मलखंभ के खेल प्रस्तुत किए. इसमें खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियों ने मलखंभ में शानदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन की बदौलत बालक और बालिका वर्ग में दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीते हैं.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का सफल आयोजन

सरगुजा जिले के खेल अधिकारी राम कुमार सिंह ने बताया कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का बहुत ही भव्य आयोजन हुआ. यहां अलग-अलग राज्यों से आए खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ काफी खुश दिखाई दिए. स्पेशली सभी मीडिया कर्मियों का भी बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने बहुत अच्छा कवरेज दिया है इस पूरे टूर्नामेंट को. चाहे वो रायपुर हो, जगदलपुर हो या अंबिकापुर हो. यह हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई समस्या के बगैर हम लोगों ने इसको सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है.

मलखंभ में करतब दिखाते खिलाड़ी (ETV BHARAT)

हम सबके लिए एक गर्व का विषय है. इसमें कौन जीता, कौन हारा नहीं. यहां खेल जीता है. रही बात परफॉर्मेंस की तो हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. लगभग लगभग औसत सभी का परफॉर्मेंस रहा. जितने भी स्टेट से आए हुए खिलाड़ी थे सभी का व्यक्तिगत प्रदर्शन हो चाहे सामूहिक प्रदर्शन हो, टीम का प्रदर्शन हो, वह बढ़िया रहा-राम कुमार सिंह, खेल अधिकारी, सरगुजा

मलखंभ के खिलाड़ियों का कमाल (ETV BHARAT)

मलखंभ फेडरेशन ने जताई खुशी

भारतीय मलखंभ फेडरेशन के सचिव डॉ राज कुमार शर्मा ने कहा कि प्रथम नंबर पे तो छत्तीसगढ़ सभी इवेंट में गोल्ड मेडल है और एक आध इवेंट में महाराष्ट्र गोल्ड मेडल है. अन्य जितनी भी टीमें है उनके सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है, उसमें झारखंड भी है, उसमें दिल्ली भी है, तो ज्यादातर मतलब रिपीटीशन नहीं हुआ है.

मलखंभ में छत्तीसगढ़ की बेटियों का दम (ETV BHARAT)

मलखंभ चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने गोल्ड मेडल जीता है. इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र ने भी अच्छा किाय है- डॉ राज कुमार शर्मा, सचिव, भारतीय मलखंभ फेडरेशन

मलखंभ में छत्तीसगढ़ टॉप पर (ETV BHARAT)

डेमोंस्ट्रेशन इवेंट छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है. 14 टीमों की एंट्री थी लेकिन आखिर में लास्ट लास्ट तक 13 टीम हो गई हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लिखेंगे इसके बारे में कि अब इसको मेडल इवेंट में ले लिया जाए.