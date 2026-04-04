खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, मलखंभ में गोल्ड जीतने के बाद छत्तीसगढ़ के होनहारों की खुशी
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में जीत दर्ज करने के बाद छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की खुशी देखने लायक है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 4, 2026 at 7:53 PM IST
सरगुजा : छत्तीसगढ़ के वो सूरमा जो लगातार मलखंभ की वजह से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में जब मलखंभ आया तो यहां पर भी पहला स्थान इस टीम ने पाया है. प्रतियोगिता के बाद विजेता टीम की घोषणा की गई और मेडल सेरेमनी में मेडल प्रदान किया किया. बड़ी बात यह रही के पहली बार छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आयोजित किये गये थे. इस प्रतियोगिता में मलखंभ के तहत छत्तीसगढ़ की बालक और बालिका दोनों ही टीमों ने गोल्ड मेडल के साथ पहला स्थान हासिल किया है.
मलखंभ में जीत के बाद खिलाड़ियों ने क्या कहा ?
छत्तीसगढ़ मलखंभ टीम के मोनू नेताम ने कहा कि यह हमारी छत्तीसगढ़ की टीम है और यहां पे अंबिकापुर में बहुत ही अच्छा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कराया जा रहा है. यहां हमारे गुरु जी हैं, तो हम सबसे पहले तो गुरु जी का धन्यवाद देना चाहेंगे. क्योंकि हम लोग को इतना प्रैक्टिस कराते हैं और हमें इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं. हम लोग यहां तो गोल्ड मेडल जीते ही हैं. हम लोग चाहेंगे कि मलखंभ खेलो इंडिया में जाए और ओलंपिक तक पहुंचे. हम वहां भी अपना प्रदर्शन करें और गोल्ड मेडल जीत के लाएं.
खिलाड़ियों ने कोच को धन्यवाद कहा
छत्तीसगढ़ की पूरी टीम के जो खिलाड़ी हैं ये सारे इस टीम के हीरो हैं, क्योंकि नेशनल टीवी पर इन्होंने परफॉर्म किया और वहां पर वे विनर रहे. अब इनका बड़ा टारगेट है. ये अमेरिका जा करके अमेरिका गॉट टैलेंट जीतना चाहते हैं. इनके अंदर हुनर भी है और लगातार यह साबित कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की टीम में हुनर है. खेलो इंडिया में भी पहला स्थान रहा है. पांच गोल्ड इस टीम ने हासिल किए हैं और यह लगातार मेहनत कर रहे हैं. सारे बच्चे एक लाइन से यही कहते हैं कि इसके पीछे इनके कोच मनोज सर का बड़ा योगदान है.
मलखंभ प्रतियोगिता में देश के 14 राज्यों की टीमों को आना था लेकिन 13 टीम ने ही हिस्सा लिया. राज्यों की टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर जीत के लिए दमखम लगाया. छत्तीसगढ़ की टीम ने बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया. बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने 124.35 अंक के साथ गोल्ड, महाराष्ट्र की टीम ने 118.35 अंक के साथ सिल्वर एवं झारखण्ड की टीम ने 86.95 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. वहीं बलिका वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने 80.15 अंक के साथ गोल्ड, महाराष्ट्र की टीम ने 69.90 अंक के सिल्वर एवं झारखण्ड की टीम ने 49.80 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.