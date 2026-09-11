महाराष्ट्र में नागपुर रायपुर नेशनल हाइवे पर ट्रक पिकअप की टक्कर, 9 की मौत, सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले
छत्तीसगढ़ की 19 महिलाएं पोला उत्सव में शामिल होने के लिए नागपुर जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2026 at 11:42 AM IST
भंडारा\रायपुर: महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ. लखनी तालुका के पिंपलगांव रोड पर भाऊ ढाबा के पास ट्रक और पिकअप वैन की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस भयावह दुर्घटना में तीन छोटे बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज भंडारा जिला अस्पताल में चल रहा है.
यह भयावह हादसा नागपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आधी रात को हुआ. छत्तीसगढ़ की 19 महिलाएं पोला उत्सव में शामिल होने के लिए पिकअप में सवार होकर नागपुर जा रही थीं. तेज रफ्तार से आ रही पिकअप, ट्रक (ट्रक नंबर यूपी 72 बीटी 7974) से पीछे से टकरा गया.
हादसा इतना भयावह था कि पिकअप का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. इस हादसे में तीन बच्चों की भी मौत हुई.
मृतकों के नाम
- जंबाई रामावतार वर्मा, उम्र पचास वर्ष, भांडेवाड़ी, नागपुर
- मीनाक्षी राजकुमार वर्मा, लोहारा छत्तीसगढ़, 26 वर्ष
- धैर्य रूपेश उये, उम्र 4 साल, चिचोला (खैरागढ़) छत्तीसगढ़
- स्वीटी रूपेश उइके, उम्र 6 साल, चिचोला (खैरागढ़) छत्तीसगढ़
- गायत्री रूपेश उइके, उम्र 30 वर्ष, चिचोला (खैरागढ़) छत्तीसगढ़
- गणेशिया अरावत पटेल, उम्र 22 वर्ष, बांधटोला (कवर्धा) छत्तीसगढ़
- सरिता विजय वर्मा, उम्र 30 वर्ष, लोहारा, (कवर्धा) छत्तीसगढ़
दो मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हुई है.
घायलों के नाम
- गुलशन रमेश वर्मा, 22 वर्ष
- ललिता योगेश पाटले, 26 वर्ष
- तन्मय योगेश पटले 4 वर्ष
- डॉली अरावत पटेल 4 साल
- सुखीयारी पटेल 20 साल
- राजकुमारी पटेल 57 साल
- रमैया पटेल 30 साल
- दरिया पटेल 7 वर्ष
(बांधटोला छत्तीसगढ़ के रहने वाले)
9. सुभाष विजय वर्मा 5 वर्ष
10. रितेश विजय वर्मा 3 वर्ष
11.मेधा राजकुमार वर्मा 3 वर्ष
(लोहारा, (कवर्धा) छत्तीसगढ़)
दुर्घटना की सूचना मिलते ही, गाडेगांव स्थित राजमार्ग पुलिस सहायता केंद्र के प्रमुख रविंद्र रेवतकर ने अपने सहयोग से और ग्रामीणों की मदद से घटनास्थल पर पहुंचकर सभी शवों को बाहर निकाला और घायलों को शीघ्र उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल भेजा. दुर्घटना के बाद पिकअप वाहन का चालक फरार हो गया है. पुलिस जांच में जुटी है.