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महाराष्ट्र में नागपुर रायपुर नेशनल हाइवे पर ट्रक पिकअप की टक्कर, 9 की मौत, सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले

भंडारा\रायपुर: महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ. लखनी तालुका के पिंपलगांव रोड पर भाऊ ढाबा के पास ट्रक और पिकअप वैन की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस भयावह दुर्घटना में तीन छोटे बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज भंडारा जिला अस्पताल में चल रहा है.

यह भयावह हादसा नागपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आधी रात को हुआ. छत्तीसगढ़ की 19 महिलाएं पोला उत्सव में शामिल होने के लिए पिकअप में सवार होकर नागपुर जा रही थीं. तेज रफ्तार से आ रही पिकअप, ट्रक (ट्रक नंबर यूपी 72 बीटी 7974) से पीछे से टकरा गया.

हादसा इतना भयावह था कि पिकअप का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. इस हादसे में तीन बच्चों की भी मौत हुई.

मृतकों के नाम