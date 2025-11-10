ETV Bharat / bharat

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट, कई बड़े शहरों में चेकिंग शुरू

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है. छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है.

Security tightened in Raipur
रायपुर में सुरक्षा सख्त की गई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 10:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: सोमवार शाम को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका हो गया. इस विस्फोट में 8 लोगों की जान गई है जबकि 20 लोग घायल हैं. इस धमाके के पीछे आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ब्लास्ट को लेकर जांच में जुट गई है. एनआईए, दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीम लगातार जांच में जुट हुई है. कई सुरक्षा ऐजेंसियां भी सतर्क और मुस्तैद है. पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ में इस अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट: दिल्ली में हुए इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. सभी जगह पर पुलिस की चेकिंग शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. डॉग स्क्वायड की टीम रेलवे स्टेशन और उसके आसपास तैनात है. पुलिस के द्वारा भी भीड़ भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही लगातार पुलिस के जवान हर आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है.

रायपुर पुलिस का चेकिंग अभियान (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ के कई शहरों में अलर्ट: रायपुर के अलावा बिलासपुर और रायगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर हाई कोर्ट के साथ ही रायगढ़ और छत्तीसगढ़ से सटे हुए सभी राज्य की सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. रायपुर रायगढ़ और बिलासपुर में सभी एंट्री पॉइंट पर गहन जांच अभियान चलाया गया है.

Security at Raipur Railway Station
रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा (ETV BHARAT)
Checking is being done at various places in Raipur
रायपुर में जगह जगह हो रही चेकिंग (ETV BHARAT)

सीएम साय ने जताया दुख: इस घटना को लेकर सीएम साय ने दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके की घटना अत्यंत हृदय विदारक है.जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. केंद्र सरकार और हमारी केंद्रीय एजेंसियां स्थिति की सतत समीक्षा कर रही हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं.

LIVE UPDATES: लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके में 11 की मौत, 30 घायल; गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद देशभर में हाई अलर्ट जारी, जानिए पहले भी कब-कब हुए धमाके

गृह मंत्री अमित शाह बोले- हुंडई i20 कार में हुआ धमाका, सभी पहलुओं से होगी जांच

TAGGED:

DELHI BLAST AT RED FORT
RED FORT METRO STATION
दिल्ली में ब्लास्ट
छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट
CHHATTISGARH ON HIGH ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.