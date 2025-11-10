दिल्ली में ब्लास्ट के बाद छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट, कई बड़े शहरों में चेकिंग शुरू
लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है. छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है.
रायपुर: सोमवार शाम को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका हो गया. इस विस्फोट में 8 लोगों की जान गई है जबकि 20 लोग घायल हैं. इस धमाके के पीछे आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ब्लास्ट को लेकर जांच में जुट गई है. एनआईए, दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीम लगातार जांच में जुट हुई है. कई सुरक्षा ऐजेंसियां भी सतर्क और मुस्तैद है. पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ में इस अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट: दिल्ली में हुए इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. सभी जगह पर पुलिस की चेकिंग शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. डॉग स्क्वायड की टीम रेलवे स्टेशन और उसके आसपास तैनात है. पुलिस के द्वारा भी भीड़ भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही लगातार पुलिस के जवान हर आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है.
छत्तीसगढ़ के कई शहरों में अलर्ट: रायपुर के अलावा बिलासपुर और रायगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर हाई कोर्ट के साथ ही रायगढ़ और छत्तीसगढ़ से सटे हुए सभी राज्य की सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. रायपुर रायगढ़ और बिलासपुर में सभी एंट्री पॉइंट पर गहन जांच अभियान चलाया गया है.
सीएम साय ने जताया दुख: इस घटना को लेकर सीएम साय ने दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके की घटना अत्यंत हृदय विदारक है.जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. केंद्र सरकार और हमारी केंद्रीय एजेंसियां स्थिति की सतत समीक्षा कर रही हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं.
