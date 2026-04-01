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घर जाने का रास्ता नहीं, गांव के स्कूल को नक्सलियों ने उड़ाया, पिता ने बेटी को दिया हौसला, अब देश के लिए मेडल जीतने का सपना

महिला तीरंदाज सुनीता कहती हैं कि देश के लिए खेलूं और गोल्ड जीतूं ये मेरा सपना है. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

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देश के लिए मेडल जीतने का सपना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 8:26 PM IST

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रायपुर: नेशनल ट्राइबल्स गेम्स का भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ में चल रहा है. नेशनल ट्राइबल्स गेम्स में सिर्फ खेल का माहौल हीं नहीं बनाया गया है, बल्कि वैसे लोगों को राष्ट्रीय फलक पर लाकर खड़ा किया गया है, जिनके पास आज भी घर पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है. पढ़ने के लिए स्कूल भवन नहीं है. मोबाइल टावर तो बहुत दूर की बात है. छत्तीसगढ़ में हो रहे पहले नेशनल ट्राइबल्स गेम्स में ऐसी ही एक महिला खिलाड़ी सुनीता हैं, जिनसे ईटीवी भारत की टीम ने खास बातचीत की.

ईटीवी भारत से बात करते हुए सुनीता ने कहा कि मेरा घर बीजापुर शहर से 40 से 45 किलोमीटर दूर है. वहां तक जाने का रास्ता ठीक नहीं है. वहां तक आने-जाने के लिए आज भी मोटरसाइकिल का उपयोग किया जाता है. बस आज भी वहां नहीं चलती है. सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है और अभी तक सड़क ठीक भी नहीं हुई है.

देश के लिए मेडल जीतने का सपना (ETV Bharat)

सवाल: आपके गांव तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती है. इन सबके बावजूद आपने इस सफर को कैसे चुना और तय किया ?

जवाब: 2017 में पहली बार बीजापुर में कैंप लगा था. जब इस बात की जानकारी हम लोगों को मिली तो हम लोग गांव से वहां पहुंचे थे. उसके बाद इसमें हम यहां आए और हमारा चयन भी हुआ. कुछ दिन तक हमने इस खेल में दिल लगाया लेकिन उसके बाद हमने इस खेल को छोड़ दिया. उसके बाद कुछ दिन बाद सर का फोन आया और हम फिर से मैदान में खेलने के लिए उतर गए. मेरा घर जाने का मन तो करता था लेकिन हम घर बहुत कम जाते थे. 2017 के बाद वाले दौर में घर जाना बहुत कम होता था. 2017 में तो रास्ता बिल्कुल नहीं था रास्ता और बेकार था.

सवाल: गांव से कितने बच्चे हैं जो इस खेल में आ रहे हैं या फिर आप अकेले हैं ?

जवाब: गांव से दो या तीन लोग हैं, लेकिन यहां तक मैं अकेले पहुंची हूं. कुछ और लोग भी हैं जो इस खेल में रुचि रखते हैं. हमारे यहां पहले एक स्कूल था कक्षा पांचवी तक लेकिन बाद में उसे तोड़ दिया गया.अभी एक छोटा सा स्कूल जरूर बना है, जहां कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है.

सवाल: आपको आगे बढ़ाने में आपके माता-पिता का कितना सहयोग रहा ?

जवाब: मेरे पिता का सबसे ज्यादा सहयोग मुझे मिला. मेरे पिताजी खेती करते हैं, इस काम में मेरी मम्मी भी पिता की मदद करती हैं. हम पांच बहनें और 2 भाई हैं. सातों भाई बहनों में सिर्फ मैं खेल के मैदान में यहां तक पहुंची हूं. खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि गांव-गांव से प्रतिभाएं निकलकर सामने आ सकें. रायपुर शहर को मैंने देखा, बहुत अच्छा है. पहली बार में इस शहर को देख रही हूं. रायपुर और हमारे शहर में बहुत अंतर है. मैं अपने देश और प्रदेश का नाम इस खेल के क्षेत्र में रोशन करना चाहती हूं. मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं देश के लिए खेलूं.

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